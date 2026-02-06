参加者募集【２/28（土）開催】「夫婦や恋人、パートナーとのコミュニケーション」について話しませんか？｜東京ウィメンズプラザトークカフェ第4回

東京都

東京ウィメンズプラザでは、若者や女性が気軽に交流・相談できる場としてトークカフェを開催しています。



令和７年度第４回のテーマは、
「親しいからこそ大切にしたい、対等な関係とコミュニケーション」


夫婦や恋人、パートナーといった自分にとって大切な相手に対して、親しいからこそ『言わなくても伝わる』『これくらい言っても大丈夫』など、境界線がつい曖昧になっていませんか？
自分も相手も尊重しあう心地よいコミュニケーションのあり方を考えるイベントです。



自分の話を聞いてもらったり、他の人の話を聞くことで、新しい視点や気づきが得られます！



参加無料・託児サービスあり（事前申込制）
イベントの詳細・申込方法は、特設サイトをご覧ください。


夫婦や恋人、パートナーと心地よい関係性を築きたいと考えている方はぜひご参加ください！



イベント特設サイト：https://www.twp-talkcafe.metro.tokyo.lg.jp/




申込み :
https://www.twp-talkcafe.metro.tokyo.lg.jp/


■イベント概要


【 イベント名 】 東京ウィメンズプラザトークカフェ第４回


テーマ「親しいからこそ大切にしたい、対等な関係とコミュニケーション」


【 開催日時 】令和８年２月28日（土曜日）13:00～15:00


【　会　場　】東京ウィメンズプラザ　渋谷区神宮前5-53-67


【　参加費　】無料（託児あり　※要事前申込）




■実施内容　


〇 なぜアサーティブコミュニケーションが求められるのか


相手と信頼関係を築くために、どんなコミュニケーションが必要なのかを理解することができます。



〇 コミュニケーションのセルフチェック


自分のコミュニケーションの癖に気づき、他の参加者と共有します。
初対面だからこそ、自由に話すことで心が軽くなります。



〇具体事例をもとに学んでみよう


具体的な場面を想定して、アサーティブな伝え方のポイントを学ぶことができます。
アサーティブに伝える際の心がまえと対話の流れを体験することができます。



〇 個別相談


終了後、ファシリテーターとお話ししたい方はどうぞ！



【協力】


牛島　のり子　さん





牛島　のり子（うしじま　のりこ）さん

福岡県生まれ。IT企業に勤務の後、薬物依存症者の社会復帰施設に勤務。
2001年よりアサーティブジャパンの専属講師として全国の企業、自治体、病院、大学等で研修を担当。現在アサーティブジャパン事務局長。






【問合せ先】：東京ウィメンズプラザトークカフェ事務局（株式会社おおわだぐみ内）


　　　　　　　TEL　03-5422-1146


　　　　　　　E-mail　twp-talkcafe@ohwada-gumi.co.jp