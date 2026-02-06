【Revit初心者向け】建具ファミリの基本から作成方法まで、総まとめで解説！2/18（水）・2/25（水）「Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み」のアーカイブ映像を無料配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月18日（水）と25日（水）の2回、Revitの使用経験が浅いBIMオペレーターや設計者の方を対象に、2025年2月・4月に開催したオンラインセミナー「Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み10／11」のアーカイブ映像を無料配信します。

▼「ファミリの仕組み10 建具ファミリを1から作成する4」の詳細・お申し込み

https://www.arc-agency.jp/bimnoba/6173(https://www.arc-agency.jp/bimnoba/6173)

※締切：2026年2月18日（水）11：30



▼「ファミリの仕組み11 建具ファミリ総まとめ編」の詳細・お申し込み

https://www.arc-agency.jp/bimnoba/6178(https://www.arc-agency.jp/bimnoba/6178)

※締切：2026年2月25日（水）11：30





建築設計に用いられるBIMソフトウェアの中で高いシェアを誇り、国内の建築分野でも幅広く利用されているAutodesk社の「Revit」。3Dによる正確かつ精度の高いモデリングが実現可能なRevitですが、初心者にとって豊富な機能を使いこなすことは容易ではなく、「思い通りに操作ができない」「仕組みが分からないので教わったことしかできない」「いじっていたらデータを壊してしまった」といったお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。そんなRevit初心者の方々のお悩みを解決するため、C&R社はRevitの理解を深めることができるセミナーを定期開催しています。



講師は、BIMマネージャーとしてもご活躍中であり、Revitの普及活動や企業へのBIM導入支援もされている中川まゆ氏。18日（水）の回では、Revitを扱う上で非常に大切な、窓ファミリの水切り・２D表示・タイプわけとタイプカタログの作成方法を、25日（水）の回では、建具ファミリの基本から作成方法までを総まとめとして解説していただきました。ご興味をお持ちの方はお気軽にご視聴ください。



※アーカイブ配信のため、ご質問には対応していません。

※通信環境により画像が乱れる場合があります。あらかじめご了承ください。



＜こんな方におすすめ＞

・Revit使用経験が1年半未満のBIMオペレーターや設計者の方

・「思い通りにRevit操作ができない」「教わったことしかできない」とお悩みのRevitビギナーの方

・BIM（Revit）について興味がある方

【アーカイブ録画配信】Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み10 建具ファミリを1から作成する4Revitビギナーこそ知っておくべきファミリの仕組み11 建具ファミリ総まとめ編

■日時

ファミリの仕組み10：2026年2月18日（水）12：00～13：00

ファミリの仕組み11：2026年2月25日（水）12：00～13：00



■場所

オンライン（Zoom）



■登壇者

中川まゆ氏

有限会社アミューズワークス 代表取締役

東洋紡エンジニアリング株式会社、ヒューマンアカデミー株式会社を経て、2000年に有限会社アミューズワークスを設立。2005年にRevitを導入。2007年には、Revitで作成した茶室をLas Vegasで開催されたAutodesk Universityで発表。Revitユーザーグループ発足後は運営メンバー（幹事）として参加するなど、Revitの普及・解説に活躍。現在、企業へのBIM導入支援、ハウスメーカーでの業務請負、大学・専門学校での教育、BIMプロジェクト内モデリング支援BIMモデル、BIMパーツ作成請負を行っている。



■対象

・Revit使用経験が1年半未満のBIMオペレーターや設計者の方

・「思い通りにRevit操作ができない」「教わったことしかできない」とお悩みのRevitビギナーの方

・BIM（Revit）について興味がある方



■参加費

無料



■定員

各回50名



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局 「Revitの方程式・ビギナー脱却編」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

