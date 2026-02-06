『ANA WORLD AIR CURRENT』25周年、葉加瀬太郎がナビゲートする“空と旅の9時間特番”をオンエア！　藤井フミヤ、村治佳織に加え、佐々木久美、TAGRIGHT、瀬戸朝香ら旅好きゲストも

株式会社J-WAVE

J-WAVE HOLIDAY SPECIAL ANA HOLIDAY AIR CURRENT

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で放送中、葉加瀬太郎がナビゲーターを務める旅のラウンジ・トーク番組『ANA WORLD AIR CURRENT』。毎週、さまざまなゲストを迎え、それぞれの「就航地」を起点にした“旅”をテーマに、音楽とトークで想像の翼を広げてきました。

この番組が25年間にわたってお届けしてきた「旅する気持ち」を、9時間に凝縮した特別番組『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL ANA HOLIDAY AIR CURRENT』 の放送が決定しました。

メッセージテーマは、番組の中で長年にわたりゲストに投げかけてきた問い「あなたの、とっておきの旅の思い出は？ あなたにとって、旅とは？」。

【ナビゲーターが繋ぐ9時間の旅。番組ラストは、葉加瀬太郎が登場！】

葉加瀬太郎、歌手・藤井フミヤ、ギタリスト・村治佳織ら豪華メンバーがバトンをつなぐ9時間をお届け。番組全体をナビゲートする秀島史香とともに、旅気分満載のトークを展開します。15:00からは葉加瀬太郎がトリを飾り、番組25周年の歩みや思い出も語ります。

9:00～12:00 村治佳織×秀島史香

12:00～15:00 藤井フミヤ×秀島史香

15:00～18:00 葉加瀬太郎×秀島史香

葉加瀬太郎秀島史香藤井フミヤ村治佳織

そして、9時間特番の締めくくりには、葉加瀬太郎によるスペシャルライブをお届け。

ANA搭乗者にはおなじみ、ANA創立50周年を記念して作曲された名曲「Another Sky」を中心に、聴くと旅に出たくなり、そして旅から帰ってきたような気持ちになる、この日限りの特別なライブを披露します。

さらに、葉加瀬太郎と西村由紀江（ピアノ）に加え、総勢7人編成で奏でる、ここでしか聴くことのできないスペシャルライブをお届けします。

【豪華ゲストが登場！】

ゲストには、佐々木久美、7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTから西山智樹と前田大輔、俳優・瀬戸朝香の出演が決定。それぞれの“とっておきの旅の思い出”とともに、番組ならではのトークをお届けします。

【とっておきの旅の思い出＜総集編＞をお届け！】

佐々木久美瀬戸朝香TAGRIGHT・西山智樹TAGRIGHT・前田大輔

毎週土曜日に放送している『ANA WORLD AIR CURRENT』の中から、とっておきの旅エピソードを厳選し、ホリデー・スペシャルならではの編集でオンエアします。これまで番組に登場した多彩なゲストたちが語ってきた、忘れられない旅の記憶や心に残る瞬間を振り返ります。

登場するのは、山口智子（俳優）、内田也哉子（文筆家）、阿川佐和子（作家）、古舘佑太郎（ミュージシャン/俳優）、JUJU（歌手）、口尾麻美（フォトエッセイスト）、青木崇高（俳優）など。

それぞれの珠玉の旅エピソードをお楽しみください。

【気になる旅先へリモート・インタビュー】

さらに、いま訪れてみたい海外の旅先をテーマに、現地で暮らす方とリモートでつなぐインタビュー企画も実施。

今回取り上げる旅先は、バンクーバー、イスタンブール、そしてハワイ。

観光ガイドでは知ることのできない、街の日常や空気感、旅人目線で気になる最新情報をリアルな声で届けます。

【豪華旅行券のプレゼントも！】

今回のメッセージテーマは、

「あなたの、とっておきの旅の思い出は？ あなたにとって、旅とは？」。

家族や友人、パートナーと過ごした忘れられない旅の記憶や、ひとり旅で出会った人や出来事、いつかもう一度訪れたい思い出の旅先についてのエピソード、そして旅に行くことが叶わなかったコロナ禍を経て、再び旅に出られるようになった今だからこそ感じる「旅」の意味など、あなた自身の言葉で自由にお寄せください。

お寄せいただいたメッセージの中から、素敵なエピソードを送ってくださった方に、ANA国内線 普通席 往復ペア航空券を1組2名様分プレゼントいたします。

▼メッセージはこちらからお送りください

https://www.j-wave.co.jp/holiday/20260211/

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

タイトル：J-WAVE HOLIDAY SPECIAL ANA HOLIDAY AIR CURRENT

放送日時：2026年2月11日（水・祝）9:00～17:55

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/holiday/20260211/

ナビゲーター：葉加瀬太郎、秀島史香、藤井フミヤ、村治佳織

ゲスト：佐々木久美、西山智樹・前田大輔（TAGRIGHT）、瀬戸朝香