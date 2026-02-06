「しあわせの風ふくしま」ふくしまデスティネーションキャンペーンを開催します！
福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会とJRグループは、2026年4月～6月に春の福島県全域を舞台に「ふくしまデスティネーションキャンペーン(以下、ふくしまＤＣ)」を開催します。キャッチコピーは「しあわせの風ふくしま」。風の恵、風の香、風の詩、風の路、4つのテーマを通じて、福島ならではの魅力を感じる特別な体験をご用意し、福島のしあわせとおもてなしで、皆さまをお出迎えいたします。
⑴キャンペーン期間 2026年4月1日(水)～ 6月30日(火)
⑵実施主体 福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会
⑶開催エリア 福島県全域
⑷キャッチコピー、ロゴマーク、テーマ
【キャッチコピー】
「しあわせの風ふくしま」
⑸2025年からの春季(4～6月)入込数目標※
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1344_1_20f695f13c98f4a056a7e55d32ce4eb7.jpg?v=202602071051 ]
※福島県を訪れる観光客の人数(単位：万人)
⑹ふくしまDC特設サイト・電子ガイドブック
ふくしまDC特設サイトURL: https://www.fukushima-dc-cp.jp/
ガイドブック
⑺ふくしまＤＣ特別企画(一部ご紹介)
春の福島で楽しむ、多彩な魅力。アートと鉄道体験をはじめとした
自然・食・文化・復興を感じる旅へ
アートでめぐるふくしま
大ゴッホ展「夜のカフェテラス」ナイトミュージアムツアー
大ゴッホ展の会場が閉館後、自分のペースで楽しむ贅沢な夜。名画に囲まれた特別なひとときに加え、ふくしまならではの観光スポットを巡るプレミアムなツアーを4月4日(首都圏発着)、24日(県内発着)の宿泊旅行商品でご案内いたします。
【詳細】
ふくしまDC特設サイト
https://www.fukushima-dc-cp.jp/dc/3159/
希望をめぐるふくしま
「駅からハイキング」×ふくしま浜街道トレイル
福島県新地町からいわき市まで200km超をつなぐ「ふくしま浜街道トレイル」の一部区間を活用したコースを駅からハイキングとしてご用意しました。
ふくしま浜通りサイクルルート
自転車でふくしまの風を感じながら浜通りを縦断できるコースが設定されています。
震災から15年。自然と歴史、そして地域の復興への軌跡をめぐってみてください。震災から15年。自然と歴史、そして地域の復興への軌跡をめぐってみてください。
幻想の風景をめぐるふくしま
FUKUSHIMA FANTASY
JRグループではスクウェア・エニックス監修のもと、「FINAL FANTASYシリーズ」の幻想的な世界観を想起させる福島県の美しい観光地を冒険者一家が旅する『FUKUSHIMA FANTASY』と銘打って、福島県の魅力をご紹介します。ぜひ福島県にお越しいただき、舞台となったスポットをお楽しみください。福島県内の周遊型企画も計画しています。
(C)SQUARE ENIX
醸しをめぐるふくしま
発酵ツーリズム福島
「発酵ツーリズム福島」が、ふくしまDCで新たな一歩を踏み出します。
「美」をテーマに、福島県に息づく発酵文化の魅力をより広く発信します。期間中には発酵をテーマにした団体臨時列車の運行も予定しています。旅を通じて、福島ならではの発酵と美の世界を体感してください。
※企画の詳細はふくしまDC特設サイト（https://www.fukushima-dc-cp.jp/）で順次お知らせします。
■花の王国ふくしまフラワースタンプラリー2026
【詳細】URL：https://fukushima-stamprally.jp/flower2026/
■よしもと芸人おもてなしふれあいSATONO
【詳細】ふくしまＤＣ特設サイトURL：https://www.fukushima-dc-cp.jp/dc/4250/
⑻ オープニングセレモニー＆ウェルカムイベント
ふくしまＤＣ特設サイト: https://www.fukushima-dc-cp.jp/
【旅行商品の詳細・発売】
(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」
URL:https://link.jrview-travel.com/97ejq
【イベント商品の詳細・発売】
JRE MALL チケットURL:https://event.jreast.co.jp/feature/A000-413/fukushima
【各企画の詳細】
ふくしまDC特設サイトURL: https://www.fukushima-dc-cp.jp/
上記の他にもたくさんの企画をご用意しておりますので、【別紙】にてご案内します。
※各企画の詳細はふくしまＤＣ特設サイト(https://www.fukushima-dc-cp.jp/)にてご確認ください。
■FUJINUMA GREEN DAYs ～未来へつなぐレイクサイドフェスタ～
【問い合わせ】FUJINUMA GREEN DAYs実行委員会
https://www.instagram.com/fujinuma_green_days/
■霧幻峡ナイトツアー
【詳細】 https://www.fukushima-dc-cp.jp/dc/030/
■おもいでのふたばのがっこう ふたば制服ギャラリー
【詳細】https://restitch.jp/blogs/news/futabanogakko
■あづま(福島さくら紀行)(臨時列車)
※詳細は、「春の臨時列車のお知らせ」をご確認ください。
URL:https://www.jreast.co.jp/press/2025/sendai/20260120_s01.pdf
■特急「あかべこ号」(全車指定席)
※詳細は、「春の臨時列車のお知らせ」をご確認ください。
URL:https://www.jreast.co.jp/press/2025/sendai/20260120_s01.pdf
■「めぐる、ふくしまの風 エキタグスタンプラリー」
※「エキタグ」および「エキタグロゴ」は、(株)ジェイアール東日本企画の登録商標です。詳細は別途「エキタグ」HP(https://www.ekitag.jp/)でお知らせいたします。
■「駅からハイキング」
「駅からハイキング」サイト：https://jrekihai.com/web
■大人の休日倶楽部「趣味の会」
※詳しくは「趣味の会」HPでお知らせします。https://jre-ot9.jp/shumi/
■松本忠氏 武川康太氏 作品展「絵画と写真で巡る福島の鉄道風景」
【詳細】
JRE MALL:https://shopping.jreast.co.jp/feature/S013-11531/260216fukushimadc_art
【旅行商品の詳細・発売】
https://link.jrview-travel.com/97ejq
【イベント商品の詳細・発売】
JRE MALL チケット:https://event.jreast.co.jp/feature/A000-413/fukushima
■駅ナカ地域フェア「福島MEGRIP(めぐりっぷ)開催！
※詳細は別途お知らせします。https://www.jr-cross.co.jp/
■(株)紀ノ国屋店舗にて福島フェアを開催します
紀ノ国屋HP:https://www.e-kinokuniya.com/
■産地と技の饗宴 ふくしまフェア
日本ホテルのプレスリリース一覧URL:https://www.nihonhotel.com/news-index.html
■ローカルアンバサダー
【詳細】https://www.tif.ne.jp/localambassador/
■レンタカーでHAPPYドライブキャンペーン
【詳細】https://fukushima-happy-drive.jp/
■ドラ割『東北観光フリーパス・しあわせの風ふくしまセットプラン』を実施！
【申込方法】インターネットからお申し込みください。
https://www.driveplaza.com/etc/drawari/tohoku/set_fukushima.html
■(旅行会社向け)貸切バス、プロモーション経費支援事業
【詳細】https://www.fukushima-dc-cp.jp/to-travel-agencies/
■えきねっと＋駅レンタカープランneo/カーシェア
https://www.eki-net.com/top/rentcar/jr_ticket/
【福島県内の対象カーシェアステーション】
https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=716&sid=jrerl(https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=716&sid=jrerl)
■駅から観光地へのアクセスを快適・便利に！「駅から観タクン」
【駅から観タクン専用サイト】https://www.jreast.co.jp/travel/taxi/
■「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」で福島へ行こう！
【詳 細】
福島旅行特集ページURL：https://www.jre-travel.com/tohoku/fukushima/
割引クーポンURL：https://www.jre-travel.com/coupon/
日帰り旅行特集ページURL：https://www.jre-travel.com/feature/higaeri/
■JRE POINT特典の特別レート
【詳細】https://www.eki-net.com/top/point/pdf/fukushimadc2026.pdf
■ビューカードご利用キャンペーン ふくしまの恵みプレゼント
※詳細は別途キャンペーンページでお知らせします。(4月1日(水)公開予定）https://www.jreast.co.jp/card/campaign/fukushima2026dc/
■JRE MALLチケット内「福島特集」を開設
【詳細】https://event.jreast.co.jp/feature/A000-413/fukushima
■JRE MALLショッピング内「お取り寄せきっぷ」にふくしまＤＣ特設サイト開設
【詳細】JRE MALLショッピング「お取り寄せきっぷ」
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s002
■福島県政150周年・東日本大震災15年 大ゴッホ展
【詳細】https://www.minpo.jp/vangogh/
■地域応援プログラム(相馬野馬追)
【お申込み】https://www.jrepoint.jp/item/25000170/