【出版の民主化】書籍を自動執筆するAIソリューションを無料公開！―「読みたい本は、自分で書く時代」へ

■ 開発の背景：一部の才能から、すべての人へ。「出版の民主化」

これまで「出版」は、特別な才能や膨大な時間を持つ一部の書き手だけに許された特権でした。多くの人が「自分の知識を形にしたい」「こんな物語を読んでみたい」という想いを抱えながらも、執筆のハードルの高さに断念してきました。

当社はこの課題を解決するため、高度な言語モデル（LLM）を駆使した書籍生成システムを開発。「読みたい本は、自分で書く時代。」というコンセプトのもと、誰もが表現者になれる「出版の民主化」を推進します。

１.「書きたいテーマ」を一行入力、執筆するボタンを押します

アカウントを作成し、ログインしてから作成すると、作成した本が本棚に保存されます

２.「目次」を自動作成します。

本の内容に含めたいことがあれば、概要欄に記載してください

詳細設定で本の内容を物語風にしたり、ファンタジー風にしたり、スタイルを選べます

一つの章の文字量を短編にしたり長編にしたりすることも出来ます

３.目次が自動生成されるまで少し待ちましょう

生成された目次を編集も可能です。問題がなければ「章構成を確定して次へ」をクリック

４.AIの執筆が終わるまで待ちましょう、執筆が終わると完成です

文量で執筆時間が変わりますが5-10分程度かかります

執筆された文章を編集することも出来ます

・アカウントを作成してから書籍を作成すると、作成した本を本棚でいつでも読むことが出来ます

・「SHARE」機能を利用することで作成した本のURLが生成され、そのURLを共有することで友達に読んでもらうことが出来ます

・「PUBLISH」すると本がサイト上に公開されます。「Published Books」から公開されている皆の書籍を閲覧することが出来ます

■ Rebook サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176834/table/2_1_0b26e9f16fa69b5b789497f817d9a8c1.jpg?v=202602071051 ]

■ 今後の目標

サービス維持のため有償サービスの拡充を目指します

・法人向けプラン

・有償書籍出版プラットフォームの展開

・高度なAIモデルを利用したプロプラン（月額制・冊数無制限）

・特定ジャンルの利用シーンに特化したカスタマイズ

・作成した文章内への画像挿入機能の検討

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

＊本サービスでは生成AIを活用して文章を作成しています。

そのため、内容に誤りや不完全な情報が含まれる可能性があります。

作成された文章の最終的な確認・判断は、ご利用者様ご自身の責任においてお願いいたします。

本サービスをご利用いただく「あなた」が、作成した書籍の執筆者です。

■ 会社概要

SYコンサルティング株式会社

代表取締役：志村 一憲/原田 礼朗

本社住所：東京都荒川区南千住6-36-3

URL：https://sy-corp.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

SYコンサルティング株式会社 ：contact@sy-corp.co.jp