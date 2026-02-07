株式会社カドフジは、『わらび餅専門店 門藤(かどふじ) 埼玉長瀞店』を2026年3月7日にグランドオープンいたします。





完成店舗イメージ図





わらび餅専門店 門藤が販売する本わらび餅【脆味】とは、香美脆味(こうびぜいみ)『韓非子』揚権(ヨウケン)篇にでている四字熟語から名付けました。





【香美】は、香辛料のきいた豪華な食べ物。

【脆味】は、とろけるように柔らかい美味しい菓子。という意味です。





とろける様な食感を、風味の違う三種のきな粉で愉しめるお土産にぴったりの一品です。





【春】 花見菓子にもよし

【夏】 ガラスに盛って涼味菓子に

【秋】 抹茶と一緒に茶菓子として

【冬】 ほんのり温めて温わらび餅として





一年中愉しむことができる門藤の本わらび餅、ぜひご賞味ください。









その他にも当店自慢の、新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」など、幅広い年齢層の方々にご満足いただけるメニューを取り揃えております。





門藤オリジナルわらび餅入りドリンク





ぜひ実店舗に足をお運びいただき、当店の味を直接お楽しみいただければ幸いです。





https://www.warabimochi-kadofuji.com/









【店舗概要】

店舗名：わらび餅専門店 門藤 埼玉長瀞店

開店日：2026年3月7日

所在地：〒369-1303 埼玉県秩父郡長瀞町中野上388-2