『欽ちゃんとアニメを作ろう！公開“アフレコ”ライブ』が2026年2月15日 (日)に新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 ２丁目４５－４）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

久しぶりに欽ちゃんが、ライブを再開。タイトルを見て、「欽ちゃんがまた新しいことにチャレンジ？」と思った方も多いはず。今回は、欽ちゃんがスタートさせたゼロから作る新しいテレビ「９階のハギモトさん！」(BS日テレ)の収録をライブステージでやってしまおうというもの。欽ちゃん原作のオリジナルストーリーを欽ちゃん最後の弟子で漫画が得意の高垣雄海がアニメ化。それをスクリーンで上映しながら、欽ちゃんと「９階のハギモトさん！」出演者で公開アフレコします。出演者たちは、ストーリーを知らないままアドリブでセリフを入れていく。欽ちゃんはお客さまも巻き込んでしまう可能性も…いったいどうなるのか！？やってみないとわからないアフレコショーに参加してみませんか？※当日はテレビ番組収録のカメラが入ります。お客様のお顔が映る可能性がございますので予めご了承ください。

「９階のハギモトさん！」BS日テレにてSEASON1再放送再放送：毎週火・水・木曜5:26～5:30https://www.bs4.jp/hagimotosan/YouTube萩本企画チャンネル「帯欽」https://youtube.com/channel/UCP2MP4TvwGrKj7D55MJSQuw

開催概要

『欽ちゃんとアニメを作ろう！公開“アフレコ”ライブ』公演期間：2026年2月15日 (日) 13:45開場／14:00開演会場：新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 ２丁目４５－４）■出演者萩本欽一・高垣雄海・繁盛おじさん 他■チケット料金整理番号付き自由席：2,000円（税込）

