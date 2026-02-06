Idiot Pop、重音テトと描く“ピクセル化された恋”──新曲「Pixel Love」公開

株式会社STARBASE「Pixel Love」アートワーク

Idiot Popが贈る最新曲『Pixel Love』は、2010年代ボーカロイド・シーンの空気感を現代的にアップデートした、きらめくエレクトロポップ作品である。

透明感のあるシンセサウンドと、デジタルな粒子が弾けるようなビート。そこに重音テトの無機質でありながらどこか人肌を感じさせるボーカルが重なり、夜の街を駆け抜けるような疾走感と、淡い恋心を描いた“ピクセル化された感情”が立ち上がる。

懐かしさと新しさが同時に鳴る、夜がよく似合うエレクトロ・ポップな楽曲。





Idiot Pop, 重音テト - Pixel Love（Lyric Video）

本日公開されるリリックビデオはAIを使用しIdiot Pop自ら手掛けた。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ruUsRX09mEk ]

●楽曲情報●

配信開始日：2026/2/6

アーティスト：Idiot Pop/重音テト

タイトル：Pixel Love

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/IPKT_PL

●Idiot Pop プロフィール

90年代、ダンスミュージックで歌謡曲の地平を更新したTK黄金期に思春期を過ごしたIdiot Pop。その革新的な音楽性と生き方に衝撃を受け、「時代の先の音を貪欲に追いかける」テクノビッチ的探求を今も続けている。2009年、自主制作にて1stアルバムを1000枚限定リリース。無名ながらわずか1ヶ月で完売し、話題を獲得。以降、ジャンルを横断しながらも“ポップ”を核に据えた作品をコンスタントに発表。キャッチーで耳馴染みの良いサウンドは各プラットフォームで支持を集め、Apple MusicやSpotifyの公式プレイリストにも多数選出されている。

近年はCM音楽も手がけ、乃木坂出演CMをはじめ、UNIQLO、KIRINなど多数の企業案件に参加。また、元つばきファクトリー岸本ゆめの、アップアップガールズ（2）、池袋電音部など、幅広いアーティスト・プロジェクトをプロデュース／楽曲提供している。

ポップでありながら、時代の“次”を鳴らす。都市とフィクション、ノスタルジーと未来が交差する、唯一無二のエレクトロポップ・プロデューサー。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/idiotpop