【星熊南巫×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

2026年2月6日（金）より、【星熊南巫×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！


唯一無二のアーティストの世界観をイラストレーター【tacomiya】がダークポップに表現！


期間限定の受注販売となりますので、限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！


【商品詳細】



■ジャージ　\19,000（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


着丈71cm/胸囲62cm/肩幅57cm



■アクリルキーホルダー　全2種　各\1,400（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


ヒト：H7.5cm×W4.1cm


キャラクター：H4.6cm×W3.4cm



■アクリルフィギュア　全2種　各\2,300（税込）






【素材】


アクリル


【サイズ】


ヒト：H20cm×W20cm


キャラクター：H20cm×W11.4cm



■ステッカー（ランダム）　全6種　各\700（税込）


■ステッカー（セット）　\4,200（税込）




【素材】



【サイズ】


H最大7.0cm×W最大5.0cm



■トートバッグ　\4,500（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


H39cm×W33cm×D8cm



■マグカップ　\2,500（税込）




【素材】


陶器


【サイズ】


H9.5cm×W8.2cm×350ml



■デスクマット　\3,200（税込）




【素材】


ゴム・ポリエステル


【サイズ】


H35cm×W60cm



■タペストリー　全2種　各\8,000（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


A3



■缶バッジ（ランダム）　全6種　各\700（税込）


■缶バッジ（セット）　\4,200（税込）




【素材】


ブリキ・紙


【サイズ】


5.8cm



■POP風アクリルバッジ　全2種　各\1,300（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


H5.0cm×W7.7cm



■クッション　\7,000（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


H40cm×W40cm


【受注期間】



2026年2月6日（金）19：00～2026年2月23日（月）23：59


【お届け予定日】



2026年4月上旬～2026年4月中旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22185/


【関連リンク】



▼『星熊南巫』公式Ｘ


https://x.com/rakia_minami


▼『tacomiya』公式Ｘ


https://x.com/tacomamire



