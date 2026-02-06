【星熊南巫×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！
2026年2月6日（金）より、【星熊南巫×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！
唯一無二のアーティストの世界観をイラストレーター【tacomiya】がダークポップに表現！
期間限定の受注販売となりますので、限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！
【商品詳細】
■ジャージ \19,000（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
着丈71cm/胸囲62cm/肩幅57cm
■アクリルキーホルダー 全2種 各\1,400（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
ヒト：H7.5cm×W4.1cm
キャラクター：H4.6cm×W3.4cm
■アクリルフィギュア 全2種 各\2,300（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
ヒト：H20cm×W20cm
キャラクター：H20cm×W11.4cm
■ステッカー（ランダム） 全6種 各\700（税込）
■ステッカー（セット） \4,200（税込）
【素材】
紙
【サイズ】
H最大7.0cm×W最大5.0cm
■トートバッグ \4,500（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H39cm×W33cm×D8cm
■マグカップ \2,500（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
H9.5cm×W8.2cm×350ml
■デスクマット \3,200（税込）
【素材】
ゴム・ポリエステル
【サイズ】
H35cm×W60cm
■タペストリー 全2種 各\8,000（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
A3
■缶バッジ（ランダム） 全6種 各\700（税込）
■缶バッジ（セット） \4,200（税込）
【素材】
ブリキ・紙
【サイズ】
5.8cm
■POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,300（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
H5.0cm×W7.7cm
■クッション \7,000（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H40cm×W40cm
【受注期間】
2026年2月6日（金）19：00～2026年2月23日（月）23：59
【お届け予定日】
2026年4月上旬～2026年4月中旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22185/
【関連リンク】
▼『星熊南巫』公式Ｘ
https://x.com/rakia_minami
▼『tacomiya』公式Ｘ
https://x.com/tacomamire
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）