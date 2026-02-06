「食べ物」をテーマにした可愛いぽてっこたちのオンラインくじ『ぽてっこ ラッフルくじ』が発売決定！～ラッフルでしか手に入らない限定景品が多数登場～

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」、オーディションプラットフォーム「CHEERZ」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、「食べ物」をテーマにした可愛いぽてっこたちのイラストを使用した『ぽてっこ ラッフルくじ』を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

「食べ物」をテーマにした、見ているだけで幸せな気持ちになれるイラストを贅沢に使用しました。

ぽてっとした「丸い」フォルムが愛らしいキャラクターたちが、アップルパイやメロンパンなどの美味しい食べ物に扮して大集合。日常に小さな「幸せ」を届けてくれる、心温まるラインナップをお届けします。

目玉となる「Tシャツ」は、そんな丸くて可愛い仲間たちが勢ぞろいした賑やかなデザインです。

また、持ち歩くだけで癒やされる「ミニタオル」や「アクリルバッジ」、切手のようなデザインが魅力の「アクリルキーホルダー」など、バリエーション豊かなアイテムが勢揃いいたしました。

日常に「ぽてっとした幸せ」をプラスする、特別なオンラインくじをぜひお楽しみください。

【くじの実施概要】

商品名：ぽてっこ ラッフルくじ

販売期間：2026年2月6日（金）19:00～2026年2月27日（金）23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1207

商品発送時期：2026年5月下旬予定

【景品ラインナップ】

A賞：Tシャツ 全1種

B賞：ミニタオル 全5種

C賞：アクリルバッジ 全7種

D賞：アクリルキーホルダー 全8種

E賞：缶ミラー 全10種

F賞：ステッカー 全5種

G賞：ミニフォトカード 全25種

5連特典：しおり 全5種

10連特典：ハガキサイズカードB 全3種

Wチャンス第1弾：【当選者1名様】B賞ミニタオル1

Wチャンス第2弾：【当選者1名様】B賞ミニタオル2

Wチャンス第3弾：【当選者1名様】B賞ミニタオル3

Wチャンス第4弾：【当選者1名様】B賞ミニタオル4

Wチャンス第5弾：【当選者1名様】B賞ミニタオル5

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1207

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C)Openkidsbase Inc. All rights Reserved.

【イラストレーター紹介】

はやしうき

三重県出身のイラストレーター。

お着替えが好きなどこかレトロでポテッとした子たち(ぽてっこ)、どこかお菓子な小さな犬たち(ちょこっこ)などのオリジナルキャラクターを描く。

「やさしい世界をつくりたい気持ち」から生まれた、まあるく尖ったところのないイラストが特徴。

著書に絵本「ぽてっこのときめくいちねんかん」(okbooks)がある。

はやしうき Instagram @hysuk1

https://www.instagram.com/hysuk1/

はやしうき X @hysukku

https://x.com/hysukku

【キャラクター紹介】

ぽてっこ

ぽてっこはやさしい世界を作りたい気持ちから生まれました。

まあるくて尖ったところのない彼らは

今日も明日も明後日も好きなように一日を生きています。

好きなことは甘いお菓子とお着替えをすること。

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

【本件に関するお問い合わせ】

＜RAFFLE問い合わせ先＞

https://raffle-kuji.jp/contact