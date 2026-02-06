ヤマザキコレ先生の限定描き下ろしと美麗な原作イラストを使用したオンラインくじ「『魔法使いの嫁』ラッフルくじ」が発売決定！～ラッフルくじ限定景品が多数登場～

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」、オーディションプラットフォーム「CHEERZ」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、ヤマザキコレ先生の限定描き下ろしと美麗な原作イラストを使用したオンラインくじ「『魔法使いの嫁』ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

著者・ヤマザキコレ先生による描き下ろしイラストと、物語を彩る美麗な原作イラストを贅沢に使用いたしました。

景品ラインナップには、描き下ろしイラストを圧倒的な美しさで堪能できる「クリスタルプリントパネル」やお好きな種類が選べる「ブロマイド付き アクリルマグネットフレーム」。名シーンを切り取った「アクリルスタンド」や「フィルム風デザインカード」など、作品の幻想的な空気感を凝縮したアイテムを揃えております。

日常生活の中で『魔法使いの嫁』の世界観を存分にお楽しみいただけます。

【くじの実施概要】

商品名：『魔法使いの嫁』ラッフルくじ

販売期間：2026年02月06日（金）19:00～2026年02月27日（金）23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1199

商品発送時期：2026年05月下旬予定

【景品ラインナップ】

A賞：クリスタルプリントパネル 全1種

B賞：【選べる！】ブロマイド付きアクリルマグネットフレーム 全３種

C賞：アクリルスタンド 全4種

D賞：アクリルキーホルダー 全4種

E賞：缶マグネット 全7種

F賞：ステッカー 全7種

G賞：フィルム風デザインカード 全11種

5連特典：ポストカード 全2種

10連特典A：クリアファイル 全2種

10連特典B：チェキサイズブロマイド 全4種

Wチャンス：10連特典 チェキサイズブロマイドセット

※10連特典は「A：クリアファイル（全2種）」または「B：チェキサイズブロマイド（全4種）」のいずれかお好きな方を選択可能です。 （各特典内での絵柄はランダム配布となります。）

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1199

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C)Kore Yamazaki / BUSHIROAD WORKS

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

【本件に関するお問い合わせ】

＜RAFFLE問い合わせ先＞

https://raffle-kuji.jp/contact