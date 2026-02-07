株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年2月、新規入会者を対象に、月4回／8回／16回／30回の全プランを初月9円（税込）で利用できる特別価格を適用します。英語に苦手意識がある方や、これから英語を始めたいと考えている英語初心者を含む子どもから大人までの幅広い学習者に向け、気軽に英語を使い始められる環境を提供します。全員正社員のプロ教師によるマンツーマンレッスンを通じて、英語を「使う体験」をぜひ実感してください。キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。 ・QQEnglish：https://www.qqeng.com/lp/campaign-2026-Feb-adults/?utm_source=newscast・QQキッズ：https://www.qqeng.com/lp/campaign-2026-Feb-kids/?utm_source=newscast*レッスン回数は50ポイントの教師を選択した場合

実施背景

AIや英語学習アプリの普及により、英語に触れる機会は増えていますが、「英会話を始めてみたいものの、最初の一歩が踏み出せない」「続けられるか不安」といった声も多く聞かれます。特に英会話は、始める前の心理的・金銭的ハードルが高く、学習を検討した段階で立ち止まってしまうケースも少なくありません。QQEnglishでは、こうした声を受け、英会話学習の第一歩をより気軽に体験してもらうことが重要だと考えました。マンツーマンレッスンだからこそ、学習レベルや目的に合わせた指導が可能であり、英語に自信がない方でも無理なくスタートできます。そこで今回、英会話を始めてみようという「はじめの一歩」に挑戦しやすい環境を整えるため、新規入会者向けに特別価格で提供する取り組みを実施します。

QQEnglishオンライン英会話の特徴

１. 全ての教師が正社員のプロフェッショナル

QQEnglishの教師は全員正社員で英語教師としてのトレーニングを受けたフィリピン人教師です。オンライン英会話では数少ない、全員正社員のプロフェッショナル教師が在籍。約3,000人の教師が、100時間以上もの研修を経て国際資格『TESOL』を取得し、高品質なレッスンを提供しています。

2. 「4倍速」で英語を習得できるカランメソッド正式認定校

カランメソッドは「英語に英語で反応する」訓練を行うことにより、スピーキング力・リスニング力・瞬発力を徹底的に鍛える英国発の英語学習メソッドです。QQEnglishは、日本で初めてロンドンのカラン協会から正式に認められた認定校です。・カランメソッドについてはこちら：https://www.qqeng.com/callan_method/

3. 24時間いつでもレッスンができ、何度でも振り返れる

2週間先までレッスン予約可能、かつ24時間いつでも受講可能な柔軟性が魅力。忙しい方でもスケジュールに無理なく英語学習を組み込めます。さらに、すべてのレッスンが自動録画され、終了後、およそ24時間経過後に再生が可能。忙しい中でも「聞き逃した箇所」や「発音ミス」を後からしっかり復習できる環境が整っています。

キャンペーンの概要

・内容：新規入会 全プラン初月9円キャンペーン・期間：2026年2月1日（日）0:00～2月28日（土）23:59・適用条件：無料会員登録を行なった日から2日以内に初回無料体験レッスンを受講された方・コース加入方法： 1.まずは無料会員にご登録ください。 2.会員登録後、画面上のユーザー名から「ポイント購入・履歴」を押していただくと月会費プランのご購入画面が表示されます。 3.各コースに初月9円の料金表示がございますので、ご希望のプランをご選択の上ご購入ください。【注意事項】※その他のキャンペーンとの併用は不可となります。※過去に弊社サービスにていずれかのコースに加入されていた、もしくは現在コースに加入中の方は対象外となります。※本キャンペーンのコースは、最低2ヶ月間のご継続（2ヶ月目の更新）がお申込みの条件となります。※本キャンペーンは予告無く中⽌および内容を変更する場合がございます。

QQEnglishとは

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。QQEnglish公式サイト（オンライン英会話）https://www.qqeng.com/QQEnglish セブ島留学https://qqenglish.jp/QQEnglish YouTubehttps://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos