株式会社ドラッグストアモリ(以下、ドラッグストアモリ)は、プライベートブランド「FRAGRANCE」シリーズより、新商品「FRAGRANCE柔軟剤 月下美人の香り」を新発売することをお知らせいたします。





商品開発メンバー





本商品は、1年に1度、わずかな時間だけ花を咲かせる“幻の花”として知られる月下美人の香りを、日常の暮らしの中で楽しんでいただける柔軟剤です。上品で神秘的な香りが、毎日の洗濯時間を特別なひとときへと演出します。





商品イメージ画像





「FRAGRANCE柔軟剤 月下美人の香り」は、2024年6月より中村学園大学フード・マネジメント学科の学生の皆さまと共同で開発を進めてまいりました。学生の皆さまからの企画提案をもとに、ドラッグストアモリの商品開発担当者が試作品を制作し、複数回の検討会を重ねながら、約1年半をかけて商品化に至りました。





パッケージデザイン作成の様子

香りを検討する学生たち

商品企画提案の様子





「1年に1度しか咲かない幻の花の香りを、毎日の生活に取り入れたい」というアイデアから生まれた本商品は、他にはない唯一無二の香りを実現しています。さらに、ふっくらとした仕上がりをもたらす成分と、優れた吸水性を保つ成分をバランスよく配合することで、吸水性を損なうことなく衣類にやさしい柔軟性を与えます。





ドラッグストアモリは今後も、地域の未来を担う学生の皆さまと積極的に連携し、ものづくりを通じて働くことの楽しさややりがいを伝えてまいります。

そして、地域に愛される商品開発および店舗づくりに引き続き取り組んでまいります。









■商品概要

商品名 ：FRAGRANCE柔軟剤 月下美人の香り

本体価格：398円(税込)

発売日 ：2月上旬より全店発売予定 ※一部店舗で先行発売中

商品特徴：月下美人の香りがやさしく広がる柔軟剤。

成分をバランスよく配合し衣類に柔軟性を与えます。

唯一無二の香りをぜひお楽しみください。





商品白抜き画像





■会社概要

商号 ： 株式会社ドラッグストアモリ

代表者 ： 代表取締役会長 森 信

所在地 ： 福岡県朝倉市一木1148番地の1

設立 ： 昭和63年3月

事業内容： ・ドラッグストア(医薬品・化粧品・生活用品・食料品の販売)

・調剤薬局

URL ： https://www.doramori.co.jp/