【拓殖大学】第36回工学部デザイン学科 卒業展／大学院 修了展を文京キャンパスで開催〜デザインの未来を担う若き才能が集結
拓殖大学（東京都文京区）は、2026年2月13日（金）から15日（日）の3日間、文京キャンパスにて「令和7年度 第36回 拓殖大学 工学部 デザイン学科 卒業展」および「大学院 情報・デザイン工学専攻 デザイン工学コース 修了展」を開催します。
━━━━━━━━━━━━━━
開催概要
━━━━━━━━━━━━━━
本展は、学部4年生および大学院2年生が、数年間にわたる研究・制作の集大成を社会に問う重要な舞台です。2012年度より文京キャンパスで開催されており、例年、卒業生やデザイン業界関係者、そして未来のデザイナーを目指す高校生など、多くの来場者を迎える活気あるイベントとなっています。
01 ｜会期
━━━━━━━━━━━━━━
2026年2月13日（金）〜2月15日（日）
※入場無料・入退場自由
02 ｜時間
━━━━━━━━━━━━━━
2月13日（金） 15:00〜18:00（プレオープン）
2月14日（土） 10:00〜19:00
2月15日（日） 10:00〜17:00
03 ｜会場
━━━━━━━━━━━━━━
拓殖大学 文京キャンパス E館 8階・9階
04 ｜アクセス
━━━━━━━━━━━━━━
東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」下車 徒歩3分
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
