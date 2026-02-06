【PARCELLE JEWELRY 愛媛松山店】2月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー愛媛松山店(いよてつ高島屋 本館1階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

2月の直営店 PARCELLE JEWELRY 愛媛松山店（いよてつ高島屋 本館1階 アクセサリー売場）では、小粒のセンターストーンにメレダイヤを忍ばせた繊細なシリーズ「Cocon（ココン）」、ローズカットの宝石とシルバーの質感が響き合う新作リング「Palette（パレット）」、など日常に取り入れやすい新作ジュエリーをご紹介いたします。

また、彩り豊かなルースが揃う「STONE marche（ストーンマルシェ）」、新作や限定コレクションが最も多く並ぶ「TRUNK SHOW（トランクショー）」、そして今月のスペシャルイベントとして、POP UP SHOP 限定ジュエリーが一堂に揃う「Petite Boutique（プティ・ブティック）」を開催。



新作と宝石の魅力に触れていただける催しを通じて、装いに寄り添う一本との出会いをお楽しみいただける一か月です。

■ Cocon ― 光を包む、繊細な彩り

「Cocon（ココン）」は、フランス語で「繭」を意味するシリーズです。



3～4mmのセンターストーンの下にメレダイヤモンドをそっと忍ばせ、丸みのある石座に留めた小さな光が中石を包み込むように引き立てます。

サファイア、トルマリンなど多彩なカラーストーンが重なり合い、光が溶け込むように手元を彩る仕立て。シンプルなフォルムの中にさりげない個性を宿し、日常の装いに静かなニュアンスを添えます。

リング、ペンダント、ピアスの3アイテムで展開しております。それぞれ単体でも、また組み合わせでもお選びいただけます。

ココン：リングは税込95,700円より(Pt900/K10YG・天然石) ※画像はイメージです■ Palette ― 「シルバーシリーズ」に新作が加わりました

紀元前3000年頃から装飾品として用いられてきたシルバーは、かつては金よりも希少とされた歴史ある金属です。時間の経過とともに表情を変え、輝きに深みを重ねていく特性は、現代においてもジュエリー素材として支持されております。

パーセル ジュエリーでは、シルバーを主素材とした新作ジュエリーを2026年よりご紹介しております。これまでPOP UP SHOPのみで展開してきたシルバージュエリーを、直営店でもご覧いただけるようになりました。

今回ご紹介する「Palette（パレット）」は、アンティーク期に愛されたローズカットの宝石を主役に据えたリングです。一点ごとに異なる石の配置と、3種の地金表情からお選びいただける「シルバーシリーズ」のひとつとして展開しております。

K18プレーティングの温かみある黄金色には、ブラウンやスノーホワイトのダイヤモンド、色彩豊かなサファイアを組み合わせ、華やかな配色に仕立てております。

ロジウムプレーティングの白銀色には、ブルーやピンク、グリーンの宝石を留め、清涼感のある印象に仕上げております。

さらに、センターにブラックプレーティングを施したモデルでは、黒の縁取りによって宝石の色と輝きを際立たせ、落ち着いた深みをもたらしております。

地金の量感はそのままに、シルバーならではの軽やかな着け心地を備えた仕立て。日常に取り入れやすく、配色と質感の違いをお楽しみいただける新作リングです。

【新作】パレット：税込130,900円より(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)

JEWELRY EVENTS

パレット：K18プレーティングパレット：ロジウムプレーティングパレット：ブラックプレーティング色と質感が重なり合う「パレット」

2月のPARCELLE JEWELRY 愛媛松山店では、新作ジュエリーのご紹介に加え、宝石そのものの魅力や、仕立ての背景に触れていただけるイベントを開催いたします。



それぞれのイベントで内容が異なり、宝石の選び方や楽しみ方を、さまざまな角度からご体験いただける構成となっております。

2月では、まず約100石のルースが並ぶ「STONE marche」。“彩り”をテーマに、カシャライ産アメシストやクリソベリルキャッツアイなど、製品では出会いにくい希少石を見比べていただけます。



「TRUNK SHOW」では、“クラシカル”を軸に、一般販売前の新作や限定コレクションが月内で最も多く揃います。



そして今月のスペシャルイベント「Petite Boutique」では、POP UP SHOP限定ジュエリーや一点ものが一堂に会し、通常とは異なるラインアップをご覧いただける一日限りの特別構成となります。

“見る”“選ぶ”“重ねる”“仕立てる”。それぞれ異なる角度からジュエリーの魅力に触れていただけます。



■ STONE marche ― 2月7日(土)・8日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

2月の「STONE marche（ストーンマルシェ）」では、“彩り”を軸に、季節の移ろいを感じていただける多様なルースをご紹介いたします。

今月の注目は、2月の誕生石である「アメシスト」と「クリソベリルキャッツアイ」を同時にご覧いただける点です。

なかでも「アメシスト」は、ブラジル・カシャライ鉱山で限られた期間のみ産出された「カシャライ産」をご用意。濃く澄んだ紫色と高い透明度を併せ持つことで知られ、現在では流通量が限られる希少石です。

一方の「クリソベリルキャッツアイ」は、光が一筋の帯となって現れる“シャトヤンシー”の効果により、石の中央に猫の目のような輝きが浮かび上がります。いずれも製品では出会いにくく、ルースの状態で見比べていただける機会は多くありません。

さらに今回は、「ストロベリークォーツ」や「ロードクロサイト」、ハートシェイプのカラーストーン、プリンセスカットの「ピンクダイヤモンド」など、色味やカットに個性を持つ宝石も揃います。形や大きさ、色の重なりを手に取りながらご覧いただけます。

宝石そのものの魅力に触れ、選び、組み合わせるところまでをお楽しみいただける2日間。松山店ならではのラインアップをご用意しております。ぜひ店頭にてご覧ください。

ブラジル・カシャライ鉱山産のアメシストハートシェイプのカラーストーンもご用意2月の誕生石「アメシスト」をリングに多彩な春色ルースが一堂に■ TRUNK SHOW ― 2月12日(木)・13日(金)

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

2月の「トランクショー」は、“クラシカル”をテーマに開催いたします。

8ファセットカットのダイヤモンドを用いたリングおよびペンダントも登場いたします。17面体に整えたダイヤモンドは、一般的なブリリアントカットと比べて一面ごとの広がりがあり、白く澄んだ輝きが印象的です。プラチナの土台に泡留めを施すことで光を多く取り込み、端正な煌めきを引き出した仕立てとなっております。

あこや真珠やガンビエ産黒蝶真珠を主役に据えた「Pomme（ポム）」リングもご覧いただけます。これまでカラーストーンで展開してきたシリーズを真珠で再構成し、ホワイトからメタリックブラックまで、色幅の異なる真珠によるバリエーションを店頭で見比べていただけます。

そのほか、テーパーカットのサファイアを一列に配したリングや、成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が選定したルビーをあしらった「Mille Chainon（ミルシェノン）」、ダイヤモンドやアクアマリンで構成した「Mille Chainon（ミルシェノン）」など、多彩なジュエリーが一堂に揃います。

【新作】8ファセットカットのダイヤモンドジュエリー：税込141,900円より(PT950/K10YG・ダイヤモンド)■ Petit Boutique ― 2月21日(土) ― POP UP SHOP 限定ジュエリーが揃うスペシャルイベント

今月は、スペシャルイベント「Petite Boutique（プティ・ブティック）」されます。

普段は日本各地のPOP UP SHOPを巡っている専任スタッフが、この日、パーセル ジュエリー福岡店に来店いたします。

POP UP SHOPでのみご紹介している限定ジュエリーや最新作が一堂に揃い、通常は店頭に並ばないデザインや一点ものもご覧いただけます。

直営店とはまったく異なるラインアップが広がる、まさに一日限りの”1 DAY イベント”。次回の開催は未定となっております。どうぞご来店ください。お待ちしております。

PARCELLE JEWELRY 愛媛松山店

【限定品】ポンポネ モザイク：シングルカットダイヤモンドを贅沢に敷き詰めた”パヴェ”リングポップアップショップ専任スタッフ：左より、小川、松本、前田

中四国初の常設店舗として2025年4月30日にオープンしたパーセル ジュエリー愛媛松山店。いよてつ高島屋の落ち着いた雰囲気の中で、カラーストーン、ダイヤモンド、パール - すべて一点ものの多彩なジュエリーをご覧いただけます。着席型のご相談スペースもあり、初めての方からじっくり選びたい方まで、リラックスしてお過ごしいただける空間です。既存のコレクションに加え、素材のルース選びからオーダーのご相談まで、専門知識をもつスタイリストが丁寧にご案内いたします。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

■オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

