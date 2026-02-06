【PARCELLE JEWELRY】東武宇都宮百貨店（栃木県宇都宮市）で、3年ぶりに POP UP SHOP を開催

PARCELLE JEWELRY IS COMING

― 栃木の皆様へ。パーセル ジュエリーが POP UP SHOP を開催いたします ―

株式会社 PARCELLE希少リング「ヴィクトリアンリーフ」も出品

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てております。すべてが一点もの、現品限りのジュエリーです。

パーセル ジュエリーは、2026年2月11日(水)から17日(火)までの7日間、東武宇都宮百貨店 1階イベントスペースにて POP UP SHOP を出店いたします。



東武宇都宮百貨店でのポップアップショップ開催は約3年ぶりとなります。



今回のPOP UP SHOP では「煌めき」をテーマに、パーセル ジュエリーらしい、クラシカルでいながらモダンなコレクションを多数ご用意いたしました。



創業以来多くのお客様に親しまれてきた代表作から、初披露となる新作ジュエリーまで幅広くご紹介いたします。栃木の街並みに寄り添いながら、季節の移ろいを感じていただけるジュエリーをご提案いたします。

立春を迎えつつも寒さの残るこの時期、装いにも自然と彩りや輝きを添えたくなる頃。肌なじみの良いパールやナチュラルカラーダイヤモンド、表情豊かなカラーストーンなど、今の季節感に調和するラインナップを取り揃えております。

東武宇都宮百貨店で PARCELLE JEWELRY を知ってくださった方にとっても、初めて手に取っていただく方にとっても、日常に寄り添う一本と向き合う時間となるよう、会場では経験豊かなポップアップショップ専任スタッフがご案内いたします。

ポップアップショップ専任スタッフ：左より、小川、松本、前田

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPICS

■ 【数量限定】Victorian Leaf ― 英国ヴィクトリア時代の意匠を受け継ぐコレクション

パーセル ジュエリー各店でもご覧いただく機会の少ない「Victorian Leaf（ヴィクトリアンリーフ）」。東武宇都宮百貨店 POP UP SHOP のために、数量限定ですが、ご用意いたしました。

19世紀英国ヴィクトリア時代の装飾様式に着想を得て生まれたコレクションで、当時の重厚感と曲線美を現代の造形で表現しています。山高のローズカットが主流であった時代背景に対し、ファセットカットのルースを逆さにセッティングすることで、よりクラシカルな印象を際立たせています。

爪の役割を果たす葉を象ったパーツは、先端まで細く鋭く仕上げることで適度な緊張感を持たせ、地金も惜しみなく用いることで厳かな佇まいを保っています。どの角度から見ても美しく、力強さと繊細さを併せ持つ造形は、「ヴィクトリアンリーフ」ならではの魅力です。



すべてが一点もの、それぞれ異なる表情との出会いをお楽しみいただけます。

ヴィクトリアンリーフ：税込212,300円より(Pt950/K10・天然石・ダイヤモンド)■ Pomponne Mosaic ― シングルカットダイヤモンドで仕立てたパヴェリング

「Pomponne（ポンポネ）」、フランス語で”おめかし”と名付けられたこのシリーズは、パーセル ジュエリーを代表するコレクションです。

注目は、「ポンポネ」シリーズのひとつ、「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」。



“石畳”を意味するパヴェ技法により、宝石のサイズや高さを一石ずつ精緻に測り、隙間なく敷き詰めました。わずか0.1mmの差が仕上がりを左右するため、熟練の職人が手作業で留め上げる繊細な工程を経て完成します。華やかでありながら日常にも調和する輝きは、緻密な手仕事によって生まれます。



さらに、今回はその「ポンポネ モザイク」を、“シングルカット（8ファセット）”のダイヤモンドでお仕立ていたしました。

クラウンに8面のみを施したこのクラシカルなカットは、17世紀頃から用いられてきた歴史ある様式で、現代のブリリアントカットとは異なる、透明感と奥行きのある輝きが特徴です。現在では目にする機会はほとんどありません。「ポンポネ モザイク」に使用するシングルカットダイヤモンドも、パーセル ジュエリーが独自に発注したものです。

シングルカットダイヤモンドで仕立てたパヴェリング「ポンポネ モザイク」。白く力強い瞬きのような光と、柔らかな輝きが重なり合う逸品を、ぜひ、東武宇都宮百貨店 POP UP SHOPでご覧ください。

NEW ARRIVALS

シングルカットダイヤモンドを贅沢に敷き詰めたポンポネ モザイク瞬くような白い輝きを放つ■ Mira ― 宝石の色と光を映し出すパヴェリング

「Mira（ミラ）」はイタリア語で“羨望の的”を意味します。やわらかく膨らみを持たせた地金の曲線に沿って、縁まで隙間なく宝石を敷き詰めたパヴェリングです。

ルビーとサファイアは、それぞれの照りと発色をまっすぐに引き立てるため単色で構成。深みのある赤はより濃く、澄んだ青はより静かな輝きを帯び、色そのものの魅力が際立ちます。

ダイヤモンドは、「ポンポネ モザイク」でもご紹介した希少な「シングルカット（8ファセットカット）」を採用。一般的な58面体のラウンドブリリアントカットに対し17面体で構成され、1面ごとの広がりが大きいことから、細かな煌めきではなく面で光を返すのが特徴です。指先のわずかな動きにも呼応して、瞬くような白い輝きを放ちます。

宝石の色彩と光の立ち上がり、その両方の表情をお手元でご覧いただけます。

ルビー、サファイア、シングルカットダイヤモンドを隙間なく敷き詰めた指先に深紅の輝きを宿すルビーシングルカットダイヤモンドが面で光を返す■ Color Stone Collection ― 春を彩るカラーストーンシリーズ

さらに、鮮やかなカラーストーンで構成した「Cent Couleur（サンクルール）」「Mille Chainon（ミルシェノン）」「La Fraise（ラ・フレーズ）」など、春の装いに調和する色合いのジュエリーも取り揃えております。

CUSTOM ORDERS

サンクルール：税込95,700円より(K10・天然石・ダイヤモンド)ミルシェノン：税込92,400円より(K10・天然石・ダイヤモンド)ラ・フレーズ：税込132,200円より(SV(PTP)/K9・K9・天然石・ダイヤモンド)

ポップアップショップで、限定ジュエリーと並んでご好評をいただいているのが、カスタムオーダー（セミオーダー）です。

経験豊かなバイヤーが厳選した天然石コレクションからお好みの石を選び、日本の職人が一つひとつ手仕事でジュエリーに仕立てます。会場ならではのラインナップや、通常は目にする機会の少ない石も並びます。石を選び、デザインを決めていく過程を通して、1点もののジュエリーがかたちになっていく喜びを体感していただけます。

初めてオーダーされる方にもご安心ください。スタッフが丁寧にご案内いたします。なお、職人による手作業でおつくりするため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

POP UP SHOP at 東武宇都宮百貨店

アール・ヌーヴォー：税込376,200円より（Pt950/K10YG・ダイヤモンド）

○ 期間：2026年2月11日(水)より2月17日(火)まで

◯ 店長：松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/))

○ 店舗：〒320-8560 栃木県宇都宮市宮園町5-4 東武宇都宮百貨店 1階 イベントスペース

○ 電話：03-6805-1681(株式会社PARCELLE)

○ メール：info@parcelle.jp

○ Instagram：https://www.instagram.com/p/DUPWebrAZLj/?img_index=1

○ 営業時間：午前10時～午後7時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・時間は変更となる場合がございます。

東武宇都宮百貨店

東武宇都宮百貨店は、栃木県宇都宮市に本店を構える東武グループの老舗百貨店です。1959年の開業以来、特選ブランドや化粧品、食品フロアなどを備え、県内有数の商業拠点として親しまれてきました。宇都宮本店を中心に、大田原店、栃木市の店舗を展開し、地域に根ざした運営を続けています。ファッション、ジュエリー、生活雑貨、食料品まで幅広い商品構成と、季節ごとの催事や文化イベントを通じて、日常の買い物から贈答品選びまで多様なニーズに応える百貨店です。

○店舗サイト：https://www.tobu-u-dept.jp/

○Instagram：https://www.instagram.com/tobu_utsunomiya/

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。