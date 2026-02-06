WBCオーストラリア代表とゴールドジム野球部の公開練習試合が決定

株式会社THINKフィットネス

3月のWBC（2026 ワールドベースボールクラシック(TM) ）に出場するオーストラリア代表チームとゴールドジムベースボールクラブで、2/25に府中市民球場で公開練習試合を行うことが決まりました。

世界大会を前に、オーストラリア代表が、東京・府中市で事前キャンプと社会人クラブチームとの強化試合を実施。オーストラリア代表にとっては本大会を見据えた“実戦仕様”の調整の場であり、ゴールドジムベースボールクラブにとっては、世界レベルのプレーに挑めるまたとないチャンス。観戦無料ですので、ぜひチアガールやボディビルダーと一緒に、たくさんの方に応援お待ちしております。



2026年2月25日（水）

開場 11：00

試合開始 11：30～

観戦無料・自由席

於：府中市民球場

JR武蔵野線北府中駅徒歩5分 京王線府中駅 徒歩10分



最新情報はゴールドジムBC公式Xで！https://x.com/gg_baseball

ゴールドジムベースボールクラブ

東京都野球連盟所属の硬式野球チーム。全日本クラブ選手権 全国大会ベスト4（2017年）ベスト8（2021年）東京都クラブ春季大会 ５回優勝 、東京都クラブ秋季大会 5回優勝。NPBチームとのプロ・アマ交流戦なども多数実施しています。ほとんどがゴールドジムのスタッフで、競技と仕事をの両立しつつ、ジムの施設をフル活用し、フィジカル面を強化したチーム作りを行っている。

X https://x.com/gg_baseball

HP https://www.gg-baseball.com/