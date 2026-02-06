令和 8 年は、建築家と対話しながら家を建てる。

株式会社ヤマホン

株式会社ヤマホン（本社：岡山県玉野市、代表取締役：山本佳彦）が展開する住宅ブランド HARELYA premium（ハレルヤ プレミアム） は、 建築家と住まい手をつなぐ独自の仕組み「HARELYA premium Platform（ハレルヤ プレミア ム プラットフォーム）」において、 新たに 2 名の建築家が参画したことをお知らせします。 令和 8 年。 住まいは「選ぶもの」から、「建築家と対話しながらつくるもの」 へ。 HARELYA premium は、建築家の思想に触れながら暮らしを構想する、新しい家づくりの在り 方を提案します

HARELYA premium Platform とは

HARELYA premium Platform は、 建築家一人ひとりの設計思想・世界観・空間哲学に触れながら、 住まい手が自分たちの暮らしを言語化し、共につくり上げていくためのプラットフォームで す。 住宅模型作品（実際に建築購入できるモデルプラン）を通して、 間取りや性能だけでなく、 「どんな時間を過ごしたいか」「どんな価値観で生きたいか」から住まいを考える。 それが、HARELYA premium の家づくりです。

新規参画 建築家紹介１.

空間に〈思考の輪郭〉を与える建築家

木村 吉成（Yoshinari Kimura）

木村松本建築設計事務所 共同主宰

ロジカルな構成を基盤としながら、 生命の揺らぎや暮らしの偶発性を受け止める柔軟さを内包する建築家、木村吉成。 木村松本建築設計事務所が目指すのは、 単に住みやすさを追求する住宅ではありません。 建築の架構（骨格・構造体）と、そこで営まれる生活を分断せず、 相互に作用し合うものとして再構築すること。 その思想が、すべての設計の根底にあります。

「構造」と「生活」が混ざり合う境界線

柱や梁は、単なる耐震要素ではなく、 空間の質を決定づける存在として扱われます。 確かな架構は、住まい手にとって設えを考えるための“手がかり”となり、 陰影やシーンを生み出し、暮らしの動機へとつながっていきます。 住まい手はその秩序の内側で、 建築の成り立ちを身体的に理解しながら、 自らの自由な生き方を見出していきます。

都市と対話し、余白を調律する

代表作『house S / shop B』に象徴されるように、 木村松本の建築は都市のノイズを遮断するのではなく、 適切な距離感を保ちながら風景と関係を結びます。 建築を完成形としてではなく、 変化し続ける家族関係や環境と交わり続ける存在 と捉え、 その交点に生まれる余白こそが、 未来へと開かれた暮らしの豊かさを育むと考えています。

教育者としての視点

大阪芸術大学建築学科准教授として教育にも携わる木村氏は、 建築を「消費されるもの」ではなく、 100 年先へ引き継がれうる存在として捉えています。 歴史や場所性を丁寧に読み解き、 現代においてどのような「型」を示すべきか。 実践と教育の両面から、建築を社会に開かれたプラットフォームとして提示しています。

住むほどに深まる〈知的な住空間〉

木村松本の建築は、 最初はストイックに映りながらも、 住むほどに驚くほどの寛容さを見せていきます。 建築が示す秩序は、 住まい手の思考や行動を静かに整え、 まだ言葉になっていない理想を導き出します。 自分らしい生き方を求める人にとって、 その背中を静かに支える存在となる建築です。

【主な受賞歴】

SD レビュー／JIA 新人賞／新建築吉岡賞／藤井厚二賞／ グッドデザイン賞ベスト 100／福岡県美しいまちづくり建築賞 大賞 ほか多数

新規参画 建築家紹介２.

空間に思想を宿す建築家

板谷 優志（Masashi Itaya）

itayaarchitects／板谷優志建築設計事務所 主宰

1993 年生まれ。横浜国立大学大学院（Y-GSA）修了。 萬代基介建築設計事務所での実務経験を経て、2023 年に独立。 板谷優志氏の建築には、 単なる「住まい」を超えた哲学があります。 住まい手の価値観とその土地との対話を重ね、 素材の質感、光の入り方、視線の抜けまでも、 その人の“生き方”と響き合うように設計されます。 SD レビュー2024（槙賞）受賞、富山デザインコンペティション選出。 2025 年「瀬戸内国際建築デザイン実施コンペ」最優秀賞を受賞。 地域性と新しい構造を融合させた提案は高く評価されています。 静かで、親密で、長く寄り添う建築。 家族の未来を支える器としての住まいを共につくる建築家です。

建築家とつくる家に興味のある方へ

HARELYA premium Platform では、 今回参画した建築家をはじめ、 多様な思想を持つ建築家との家づくり相談を受け付けています。

- 建築家と対話しながら家を建てたい- デザインと性能、どちらも妥協したくない- 自分たちらしい暮らしを一から考えたい

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

HARELYA premium Platform

https://harelya-okayama.jp/architects/

ブランド紹介｜HARELYA premium

2025 年 9 月誕生。 「出会いがつくる、理想の家。」をテーマに、 建築家と共創する自由設計住宅を展開。 独自構造「SUPER WIDE 工法(TM)」により、 木造住宅でありながら 10m 級の大開口を実現しています。

公式サイト：https://harelya-okayama.jp

会社概要

会社名：株式会社ヤマホン

所在地：岡山県玉野市田井 3 丁目 20 番 28 号

代表者：代表取締役 山本佳彦

事業内容：木材プレカット、建築資材販売、注文住宅、分譲住宅、リフォーム