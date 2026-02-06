創作プラットフォーム「PixAI」、バレンタイン限定大型企画を開催

Metanomaly株式会社

AI二次元創作プラットフォーム「PixAI」「PixAI」を運営する Metanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ） は、2026年2月6日より、バレンタインシーズン限定の特別企画 「PixAI バレンタイン・スペシャル」 を開催いたします。

本企画では、オリジナルストーリーの連日公開に加え、AIイラストを活用したバレンタイン創作コンテストや期間限定特典を通じて、ユーザーが“物語とともに創作を楽しめる”体験を提供します。

企画背景

PixAIでは、AIイラスト生成を単なる制作ツールにとどめず、ストーリー性や感情的な没入感を重視した創作体験の提供に取り組んでいます。

今回の企画では、「バレンタイン」「物語」「参加型創作」をテーマに、ユーザー自身が物語の一部となり、AIを通じて表現できる新たな試みを展開します。

本企画の主な内容

■ ストーリー連動型バレンタイン企画

PixAIの人気キャラクター「ミオ」を軸にしたバレンタイン物語

『甘さも苦さもあなたとなら』 を期間中、毎日1章ずつ公開。

ユーザーは物語を楽しみながら、物語の名シーンをイラストとして再現・創作することができます。

■ バレンタイン創作コンテストの開催

バレンタインをテーマにしたAIイラスト作品を募集する 「PixAI バレンタイン創作コンテスト」 を開催します。

詳細を見る :https://pixai.art/ja/contest/1976123888425454392#sort=trending

テーマ

- 創作再現：ミオとのロマンティックなデートシーンを物語に沿って表現- 自由創作：星空の下でのディナーや観覧車でのひとときなど、自由なバレンタインデートを表現

投稿期間

- 2026年2月6日 12:00 ～ 2月17日 23:59

参加方法

PixAI部門

- PixAI上で制作した作品に- ハッシュタグ #PixAIValentine2026 を付けて投稿

X部門

- イベント投稿をリポストし、- #PixAIValentine2026 を付けて @PixAI_Official をメンション

豪華クレジット報酬

PixAI部門

- 最優秀賞（2名）：500,000 クレジット- 優秀賞（5名）：300,000 クレジット- 参加賞（20名）：150,000 クレジット

X部門

- 1等（5名）：450,000 クレジット- 2等（10名）：350,000 クレジット

※ 各部門の賞はそれぞれ独立しており、両方への参加が可能です。

バレンタイン限定スペシャル特典

企画期間中、以下の期間限定特典を提供します。

- 年間会員プラン：30％オフ- クレジットパック：最大40％増量- バレンタイン限定着せ替え・特別バッジをプレゼント

さらに、イベントページでは1回の無料生成や、無料動画生成が当たるチャンスも用意しています。

PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

PixAIは、世界中のクリエイターに利用されているAIイラスト生成プラットフォームとして、日本語完全対応の使いやすさと高品質な生成体験を強みに、今後も季節イベントや参加型企画を通じて、AI創作の新しい楽しみ方を提案してまいります。

■ 関連リンク

- PixAI：https://pixai.art/ja- バレンタインスペシャルイベント特設ページ：https://pixai.art/ja/event/valentine-2026- PixAI公式ブログ：https://pixai.art/articles/ja/how-to-use-pixai-2/- App Store: PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)- Google Play: PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart)- 公式X：https://x.com/PixAI_Official- PixAI 公式YouTubeチャンネル（動画による機能紹介・最新情報を発信）：https://www.youtube.com/@PixAIJP