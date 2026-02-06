八丈島テロワール焼酎「罪人」 黒麹、白麹を使用した全麹仕込みの原酒を 300セット限定 Makuake 先行予約販売

株式会社アンフィルター

株式会社アンフィルター（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ビンセント・ニコル）は、八丈島の老舗蔵元「坂下酒造有限会社」と共同開発したクラフト焼酎「罪人（ZAININ）」のプレミアム第一弾シリーズとして、「罪人 BLACK」「罪人 WHITE」を、応援購入サービス「Makuake」にて限定300セットの先行予約販売を開始いたします。

【MAKUAKEプロジェクトにて先行販売開始】

https://www.makuake.com/project/unfilter01/

タイトル：限定300セット！力強いコクの黒麹、芳醇な甘みの白麹。八丈島のテロワール飲み比べ

期間：2026年03月30日まで

「罪人」は、八丈島の火山が育んだテロワール（土地固有の個性）と、江戸時代の流刑地としての歴史を背景に誕生しました。潮風や溶岩を想起させる力強いミネラル感を特徴としています。2025年11月の発売以来、料理と響き合うテロワール志向の味わいと、八丈島由来のミネラル感をご支持いただき、全国の和食、レストラン、フュージョン料理店などに広がっています。

■希少性の高い全麹仕込みの麦焼酎

味わいの対比が際立つ、黒麹と白麹による二種の原酒

今回は、「罪人」の限定プレミアムシリーズ第一弾として、300セットのみをMakuakeにて先行予約販売します。

希少性の高い全麹仕込みによる麦焼酎、二種の原酒をボトリング。

黒麹と白麹、それぞれの個性が際立つ、味わいの対比をお楽しみいただけます。

■ 八丈島最小の蔵、坂下酒造と共同開発

製造を担う坂下酒造は、創業100周年を迎える八丈島の老舗蔵元です。

杜氏・沖山範夫氏は元バーテンダーとして経験を持ち、地元・八丈島で酒造りに関わりたいという想いから酒蔵修行の道へ進みました。数年間休業していた蔵を2020年に再始動させ、老舗銘柄「黒潮」「黄八丈」「ジョナリー」に加える新たな酒造りに挑戦しています。

現在は酒造りと並行し、島でさつま芋やレモンを栽培する農家としても活動しています。

■杜氏・沖山氏コメント

「蔵を再開してはや5年、毎年新たな発見を求め仕込み配合を変えるなどして色々と思考錯誤をしてきました。その中で麹歩合、麹の割合をあげていくと、濃厚でコクのある風味、酒質になっていきました。より麹由来の香りの特徴を出すために、仕込みの全量を麹で造り、黒麹、白麹と使い分けることでそれぞれの個性が前面に顔を出してくれます。是非、それぞれの濃厚でコクのある風味と余韻を楽しんで頂きたいです。」

■商品概要

罪人 BLACK

深く焙煎された麦の複雑な味わいと

力強いスパイシーさ

黒麹を全麹仕込みで造り上げた麦焼酎の原酒

かつての苦難を思い出に変え、温かみと奥行きある余韻。自らの罪と向き合う、静かな時間に寄り添う焼酎です

罪人 BLACK

●商品名：罪人 BLACK

●原材料：麦（国産）、麦麹（国産）

●製法：全麹仕込み

●アルコール度数：44度

●内容量：720ml

●味わい：

・深く焙煎された大麦の香ばしさ

・力強いスパイシーさと温かみのある重層的な余韻

・青々とした植物を思わせる後味

●お薦めの飲み方：ストレート、ロック

罪人 WHITE

シルキーな口当たりとやさしい余韻

白麹を全麹仕込みで仕上げた麦焼酎の原酒

華やかな香りに、バニラやプリンを思わせる甘みに包み込まれ、シルキーな口当たりとやさしい余韻が、明日を心新たに迎えるためのささやかな通過儀礼。自分を赦す、焼酎です

罪人 WHITE

●商品名：罪人 WHITE

●原材料：麦（国産）、麦麹（国産）

●製法：全麹仕込み

●アルコール度数：44度

●内容量：720ml

●味わい：

・甘く華やかな香り

・バニラやプリンを思わせるクリーミーな風味

・シルキーな口当たりとやさしい余韻

●お薦めの飲み方：ストレート、ロック

■販売情報

- 販売者 株式会社アンフィルター- 製造元 坂下酒造有限会社（東京都八丈島）- Webサイト https://zainin.jp- Instagram @zainin_japan(https://www.instagram.com/zainin_japan/)

Makuake先行販売開始 2026 年2月6 日（金）12:00～

商品のお届けは、4月中旬以降を予定しています。

■ Makuake販売商品

(1)罪人 BLACK & WHITE 720ml ２本セット 13,200円（税込／送料込み）

BLACK と WHITEの2本セットです（早割価格：12,000円）

(2)罪人 BLACK & WHITE ＋ 罪人 720ml ３本セット 15,928円（税込／送料込み）

BLACK と WHITEの2本セットに加え、罪人もいれた3本セットです（早割価格：14,500円）

※ともに表記金額はMakuake安心システム利用料は含まれておりません。

※早割は、それぞれ50セットのみの販売となります。

■ 会社概要

株式会社アンフィルター（東京都渋谷区）

代表者：ビンセント・ニコル

「想いを届ける」を使命に、職人とともに日本の風土や歴史を映す「語れる酒」を手がけ、国内外へ届けています。日本在住20年以上のフランス人である代表ビンセントは、酒類業界のさまざまなトップブランドの成長に尽力してきました。アンフィルターは、今後、伊豆七島の素晴らしい、蒸溜所と一緒に蔵で眠っている素晴らしい原酒を世の中に出していくお手伝いをしていきたいと考えています。

■ 本件に関するお問い合わせ・取材について

株式会社アンフィルター

E-mail: contact@unfilter.jp