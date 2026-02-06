【ピッチ出場者募集！】若手起業家の登竜門「Forbes JAPAN RISING STAR AWARD 2026」

写真拡大

リンクタイズ株式会社

グローバルビジネス誌Forbes JAPAN（発行元：リンクタイズ株式会社、代表取締役社長：角田 勇太郎）は、次世代の日本を牽引する起業家を発掘するプロジェクト「Forbes JAPAN RISING STAR AWARD 2026」の開催を決定いたしました。
それに伴い、アワードのメインイベントである「ピッチコンテスト」、次世代起業家が集う「コミュニティ」、および4月16日開催の「アワードイベント」への参加エントリーを開始いたします。





本アワードは、Forbes JAPAN本誌で毎年開催している名物企画「日本の起業家ランキング」への登竜門と位置付けられ、今年で8回目を迎えます。



これまでに「アスエネ」の西和田浩平氏や「TERASS」の江口亮介氏など、現在のスタートアップシーンを象徴するリーダーたちを輩出してきました。
変化の激しい現代において、既存の枠組みを破壊し、新たな産業創造に挑む「創業3年以内」のスタートアップにフォーカスし、次世代起業家たちの飛躍を加速させるプラットフォームを目指します。



======================================================================


「Forbes JAPAN RISING STAR AWARD 2026」特設サイト（詳細・エントリー）


https://forbesjapan.com/feat/rising_star/


※ピッチコンテスト、コミュニティ、イベント観覧エントリーは特設サイトよりお申し込みいただけます。


======================================================================





プロジェクト募集要項


１. ピッチコンテストエントリー募集要項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

<応募対象>


・創業3年以内のスタートアップ経営者・経営陣（2023年4月創業以降）


・「Forbes JAPAN RISING STAR COMMUNITY 2026」への加入


<アワード受賞者特典>


・ Forbes JAPAN本誌で記事掲載


・ Forbes JAPAN SALONの主催イベントに無料ご招待(※)


※Forbes JAPAN SALONが主催するエグゼクティブ向け交流イベント『Regular Meetup』に、1回に限り無料でご参加いただけます。(通常Forbes JAPAN SALON会員様のみご招待)
<参加費>
無料


<応募期限>
3月12日（木）23:59まで


<審査スケジュール>
3月下旬に事前審査結果を通知。
4月16日（木）のイベント当日にファイナリストによる最終ピッチ審査を行い、受賞者を決定します。



２. Forbes JAPAN RISING STAR COMMUNITY 2026募集要項　　　　　　　　　　　　　

創業3年以内のスタートアップを応援する限定コミュニティ。
シード期、アーリー期のスタートアップに情報やネットワークを提供することで、 次世代のユニコーン創出を後押しします。


<応募対象>


・創業3年以内のスタートアップ経営者・経営陣（2023年4月創業以降）


<コミュニティ参加特典>


・ Forbes JAPAN SALON主催イベントへの参加権


　※Forbes JAPAN SALONが主催するエグゼクティブ向け交流イベントにご参加いただけます（有料開催）


　※イベントへの参加には所定の審査があります


・ Forbes JAPAN起業家向けイベントへの優先ご招待


・ 4/16開催RISING STAR AWARDイベントへの優先ご招待


・ピッチコンテストへのエントリー資格（希望者のみ、審査制）
<参加費>
無料



３. イベント開催概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

<開催日時>


2026年4月16日(木) 15:30開演～20:30終了予定(受付開始15:00)


<開催場所>


恵比寿ガーデンプレイス内／The Garden Room（住所：東京都目黒区三田1-13-2）


<応募対象>


・全員対象


<イベントプログラム>


・ファイナリストによるピッチコンテスト


・Forbes JAPAN RISING STAR AWARD 2026 受賞企業の決定


・トークセッション


・ネットワーキング
<参加費>
無料




======================================================================


「Forbes JAPAN RISING STAR AWARD 2026」特設サイト（詳細・エントリー）


https://forbesjapan.com/feat/rising_star/


※ピッチコンテスト、コミュニティ、イベント観覧エントリーは特設サイトよりお申し込みいただけます。


======================================================================





Forbes JAPAN （https://forbesjapan.com/）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


フォーブス ジャパンは『Forbes』の日本版として2014年6月に新創刊。グローバルな視点を持つ読者たちに向け、『Forbes』US版、各国版の記事をキュレーションし、日本オリジナル記事と共に構成。毎号ライフスタイル記事を同載し、読者へオンとオフの情報を発信しています。そのWeb版forbesjapan.comではForbes.comが日々配信する多彩な記事をキュレーション。本誌記事、専門性のあるオフィシャルコラムニストによるオリジナル記事と合わせ、読み応えのあるコンテンツを毎日配信しています。



◼︎ 媒体概要

媒体名 ：フォーブス ジャパン


刊行形態：月刊（毎月25日発売）


発行部数：80,000部


判型 ：A4変形／無線綴じ


総ページ：150ページ前後


定価 ：1200円（税込）


発行元 ：リンクタイズ株式会社


発売元 ：株式会社プレジデント社


編集長 ：藤吉 雅春


発行人 ：上野 研統


媒体資料：https://bit.ly/3gMPWI1