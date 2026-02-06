伊藤健太郎写真集「JUNCTION」発売記念お渡し会を東京・名古屋の2会場で開催決定！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、伊藤健太郎写真集「JUNCTION」を3月10日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）撮影／藤本和典

現在放送中のドラマ「略奪奪婚」（テレ東系）に出演するほか、2月15日（日）スタートのWOWOW × Lemino連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」、3月27日（金）公開の映画「鬼の花嫁」と話題作への出演が続く伊藤健太郎。

伊藤健太郎の最新写真集「JUNCTION」が3月10日（火）に発売され、発売を記念した対面イベントを東京と名古屋の2会場で開催いたします。「自分からもファンの皆さんの近くに行きたい」という伊藤の想いから、東京に加え名古屋でのお渡し会開催が実現しました。

■イベント１：伊藤健太郎写真集 東京会場お渡し会

日時：2026年3月14日（土）13：00～

会場：紀伊國屋書店新宿本店

対象商品：伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（定価3,850円）※税込

●イベント内容／特典

【1冊券】

・伊藤さんから商品1冊お渡し（サイン無し）

【3冊券】

・伊藤さんから事前サイン入り商品1冊お渡し

・イベント限定ブロマイド3枚（全5種・ランダム）※会場ごとに図柄が異なります。

・伊藤さんが写真集撮影地で選んだ「香水」プレゼント抽選権

【5冊券】

・伊藤さんから事前サイン入り商品1冊にその場で宛名を入れてお渡し

・イベント限定ブロマイド5枚（全5種コンプリート）※会場ごとに図柄が異なります。

・ツーショットチェキ撮影1回

●参加券お申込期間（WEBのみ）

2026年2月8日（日）12：00（正午） ～ 2026年3月1日（日）23：59

※但し完売次第終了

※お申し込み完了後の券種の変更・キャンセルはお受けいたしかねます

●開催書店イベント専用ページ

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1769913221/

■イベント２：伊藤健太郎写真集 名古屋会場お渡し会

日時：2026年3月21日（土）13：00～

会場：ジュンク堂書店 名古屋店

対象商品：伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（定価3,850円）※税込

●イベント内容／特典

【1冊券】

・伊藤さんから商品1冊お渡し（サイン無し）

【3冊券】

・伊藤さんから事前サイン入り商品1冊お渡し

・イベント限定ブロマイド3枚（全5種・ランダム）※会場ごとに図柄が異なります。

・伊藤さんが写真集撮影地で選んだ「香水」プレゼント抽選権

【5冊券】

・伊藤さんから事前サイン入り商品1冊にその場で宛名を入れてお渡し

・イベント限定ブロマイド5枚（全5種コンプリート）※会場ごとに図柄が異なります。

・ツーショットチェキ撮影1回

●参加券お申込期間（WEBのみ）

2026年2月8日（日）12：00（正午） ～ 2026年3月18日（水）23：59

※但し完売次第終了

※お申し込み完了後の券種の変更・キャンセルはお受けいたしかねます

●開催書店イベント専用ページ

https://hoshinoshoten.jp/event/junctionevent-mjnagoya/

伊藤健太郎プロフィール

1997年6月30日生まれ。東京都出身。

出演作：大河ドラマ「光る君へ」、ドラマ「未恋～かくれぼっちたち～」「彼女がそれも愛と呼ぶなら」、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」など。

公式X

写真集の発売に先駆け、公式SNSを開設！

X：＠kentaro_photo26(https://x.com/kentaro_photo26?s=21)

購入者特典、決定！

■特典内容１.：限定表紙版

【対象店舗】

a)Amazon

https://www.amazon.co.jp/

b)楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18517608

※限定表紙版の表紙カバー絵柄は、Amazon・楽天ブックス同様となります

※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります

■特典内容２.：伊藤健太郎直筆サイン入り写真集

【対象店舗】

セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107682379

※直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となります

＜注意事項＞

※2月6日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品概要】

伊藤健太郎写真集「JUNCTION」

●発売日：2026年3月10日（火）※一部発売日が異なる地域がございます

●定 価：3,850円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@weekly_tvguide＜https://x.com/weekly_tvguide＞

■公式インスタグラム

@weeklytvguide＜http://instagram.com/weeklytvguide/＞