伊藤健太郎写真集「JUNCTION」発売記念お渡し会を東京・名古屋の2会場で開催決定！
伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）撮影／藤本和典
現在放送中のドラマ「略奪奪婚」（テレ東系）に出演するほか、2月15日（日）スタートのWOWOW × Lemino連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」、3月27日（金）公開の映画「鬼の花嫁」と話題作への出演が続く伊藤健太郎。
伊藤健太郎の最新写真集「JUNCTION」が3月10日（火）に発売され、発売を記念した対面イベントを東京と名古屋の2会場で開催いたします。「自分からもファンの皆さんの近くに行きたい」という伊藤の想いから、東京に加え名古屋でのお渡し会開催が実現しました。
■イベント１：伊藤健太郎写真集 東京会場お渡し会
日時：2026年3月14日（土）13：00～
会場：紀伊國屋書店新宿本店
対象商品：伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（定価3,850円）※税込
●イベント内容／特典
【1冊券】
・伊藤さんから商品1冊お渡し（サイン無し）
【3冊券】
・伊藤さんから事前サイン入り商品1冊お渡し
・イベント限定ブロマイド3枚（全5種・ランダム）※会場ごとに図柄が異なります。
・伊藤さんが写真集撮影地で選んだ「香水」プレゼント抽選権
【5冊券】
・伊藤さんから事前サイン入り商品1冊にその場で宛名を入れてお渡し
・イベント限定ブロマイド5枚（全5種コンプリート）※会場ごとに図柄が異なります。
・ツーショットチェキ撮影1回
●参加券お申込期間（WEBのみ）
2026年2月8日（日）12：00（正午） ～ 2026年3月1日（日）23：59
※但し完売次第終了
※お申し込み完了後の券種の変更・キャンセルはお受けいたしかねます
●開催書店イベント専用ページ
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1769913221/
■イベント２：伊藤健太郎写真集 名古屋会場お渡し会
日時：2026年3月21日（土）13：00～
会場：ジュンク堂書店 名古屋店
対象商品：伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（定価3,850円）※税込
●イベント内容／特典
【1冊券】
・伊藤さんから商品1冊お渡し（サイン無し）
【3冊券】
・伊藤さんから事前サイン入り商品1冊お渡し
・イベント限定ブロマイド3枚（全5種・ランダム）※会場ごとに図柄が異なります。
・伊藤さんが写真集撮影地で選んだ「香水」プレゼント抽選権
【5冊券】
・伊藤さんから事前サイン入り商品1冊にその場で宛名を入れてお渡し
・イベント限定ブロマイド5枚（全5種コンプリート）※会場ごとに図柄が異なります。
・ツーショットチェキ撮影1回
●参加券お申込期間（WEBのみ）
2026年2月8日（日）12：00（正午） ～ 2026年3月18日（水）23：59
※但し完売次第終了
※お申し込み完了後の券種の変更・キャンセルはお受けいたしかねます
●開催書店イベント専用ページ
https://hoshinoshoten.jp/event/junctionevent-mjnagoya/
伊藤健太郎プロフィール
1997年6月30日生まれ。東京都出身。
出演作：大河ドラマ「光る君へ」、ドラマ「未恋～かくれぼっちたち～」「彼女がそれも愛と呼ぶなら」、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」など。
公式X
写真集の発売に先駆け、公式SNSを開設！
X：＠kentaro_photo26(https://x.com/kentaro_photo26?s=21)
購入者特典、決定！
■特典内容１.：限定表紙版
【対象店舗】
a)Amazon
https://www.amazon.co.jp/
b)楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18517608
※限定表紙版の表紙カバー絵柄は、Amazon・楽天ブックス同様となります
※表紙カバー以外は、通常版と同じ内容となります
■特典内容２.：伊藤健太郎直筆サイン入り写真集
【対象店舗】
セブンネットショッピング
https://7net.omni7.jp/detail/1107682379
※直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となります
＜注意事項＞
※2月6日現在
※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。
※限定表紙版および特典付き販売店は、追加になる場合がございます。
【商品概要】
伊藤健太郎写真集「JUNCTION」
●発売日：2026年3月10日（火）※一部発売日が異なる地域がございます
●定 価：3,850円
●発 行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■公式X
@weekly_tvguide＜https://x.com/weekly_tvguide＞
■公式インスタグラム
@weeklytvguide＜http://instagram.com/weeklytvguide/＞