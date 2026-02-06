安部ファミリーに「禍禍」ぶっ飛び恋愛指導！？ YURIYAN RETRIEVERがラジオドラマに登場！『NISSANあ、安部礼司-BEYOND THE AVERAGE-』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（日曜日17：00～17：55放送）では、2026年2月8日（日）の放送回に、YURIYAN RETRIEVERが登場します。どんなストーリーになるのか…どうぞお楽しみに！

◆YURIYAN RETRIEVERが登場！ バレンタイン直前に安部ファミリーの恋を後押し!？

『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』、2月8日（日）の放送回では、スペシャルゲストとして、YURIYAN RETRIEVERが登場！ ドラマの舞台は、東京都神田神保町にある中堅企業「大日本ジェネラル」。今回YURIYAN RETRIEVERは、そのロサンゼルス支社で「ハンティングドリームマネージャー」という役職を務める「ゆりやんぬ」役を熱演します。ゆりやんぬは、バレンタイン直前に訪れた突然の恋に動揺する大野マジカ・アメージングを、ぶっ飛んだ方法で応援。しかしそんな大胆不敵でパワフルレディーなゆりやんぬにも、実は密かな悩みがあって…！？

YURIYAN RETRIEVERは今回の出演に際し、「映像の時は表情などを使って表現しますが、声だけで表現するのは新鮮で、とても楽しかったです！」と、感想を述べました。

番組は2月8日（日）17時～17時55分。TOKYO FMほか、お住まいの地域のJFN系列局、radikoにてお聴きいただけます。ぜひ、お聴きください。

■『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』

◇放送日時： 毎週日曜17：00～17：55

◇放送エリア：TOKYO FMを含むJFN38局ネット

◇番組内容：ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく様子を描いたラジオドラマ。番組連動オリジナルドラマ『安部礼司Z』はSpotifyをはじめとする各種音声プラットフォームで配信中。

◇番組サイト： https://www.tfm.co.jp/abe

◇安部礼司 公式X：（@abe_average）

◇番組公式ハッシュタグ：#あべれいじ