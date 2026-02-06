「企業IT動向調査2026」の速報値を発表

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（略称：JUAS）は、企業のIT投資・IT戦略などの動向を調べる「企業IT動向調査2026」（2025年度調査）を実施しました。IT戦略立案の一助として、速報値を発表します。

■ 増加傾向が続くIT予算。25年度計画のDI値は43.3ポイントで5年連続上昇

情報システム・ユーザー企業のIT予算（*1）は、過年度に引き続き増加傾向にあります。25年度のIT予算が前年度と比較して「増加した」と回答した企業は全体の52.6%に達しました 。

「増加」から「減少」を差し引いた指標であるDI値（*2）は43.3ポイントとなり、新型コロナの影響で落ち込んだ2020年度以降、5年連続で上昇しました。26年度予測のDI値も39.9ポイントと、高水準を維持しており、上昇基調は継続する見込みです。

*1：本調査における「IT予算」とは、当該年度に支出予定の金額（キャッシュベース）を基本とし、金銭的な支出を伴わない費用（償却費等）は除外しています。

*2：DI値（計画値）は、前年度の予算に対する当該年度予算の伸び率を元に算出、DI値（予測値）は、翌年度IT予算の増減傾向予測を元に算出しています。

■ 増加理由で「AI関連の投資・利用料増加」が急上昇

図1 IT予算DI値の推移図2 IT予算の増減

25年度計画においてIT予算が増加した理由は、「既存システム・基盤の刷新・更新・増強」が66.3%と最も高く、次いで「円安・人件費高騰・ベンダー提供価格の値上げ等の影響」が46.6%、「クラウドサービス増加」が45.0%となりました。

特筆すべきは、今回から選択肢に追加した「AI関連の投資・利用料増加」です。26年度予測では43.7%（第4位）に達し、25年度計画（36.3%）から7.4ポイントと最も大きな伸びを見せており、近年のAI投資に対する強い意欲がうかがえます。また、DX（デジタルトランスフォーメーション）の広まりからか、「事業変革に向けたデジタル化」をIT投資の増加理由に挙げた割合も5.0ポイント上昇しました。

■ 業種別では「建築・土木」の予算増加意向が継続、「サービス」が大幅伸長

図3 IT予算の増加理由

業種グループ別では、「建築・土木」のDI値が25年度計画で56.2ポイントと、24年度以降一貫して全業種で最も高い水準を維持しています。

また、「サービス」は24年度計画（32.9ポイント）から25年度計画（47.5ポイント）へ14.6ポイント増と、今期最も大きく伸長しました。

■ DX推進状況や売上規模によるDI値の差が縮小

図4 業種グループ別 IT予算の増減

従来は、自社がDX推進できていると考えている企業や売上高が大きい企業ほどDI値が高い傾向にありましたが、近年はその差が縮小しています。これは、円安や価格改定といった企業側の意欲に依存しない「不可避的なコスト」が、企業の属性を問わず共通の課題となっているためと推察されます。

■ IT投資で解決したい課題は「業務プロセスの効率化・スピードアップ」が圧倒的

図5 DX推進状況別 IT予算の増減

IT投資で解決したい現在直面している経営課題は、全体では「業務プロセスの効率化・スピードアップ」が34.6%で最多です 。しかし業種別に見ると、「建築・土木」では効率化への期待が49.3%と突出する一方、「金融・保険」では「既存ビジネスの強化（28.6%）」や「新規ビジネスの創出（26.2%）」が上位を占めています。各業界が置かれた状況に応じ、ITの活用フェーズを深化させている実態が浮き彫りとなりました。

図6 IT投資で解決したい現在直面している経営課題（1位・2位・3位）図7 業種グループ別 IT投資で解決したい現在直面している経営課題（1位）

調査概要

「企業IT動向調査」は、ITユーザー企業のIT動向を把握することを目的に、1994年度から継続して実施している調査です。経済産業省商務情報政策局の監修を受け、一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（略称：JUAS）が行っています。「企業IT動向調査2026」の調査期間は2025年9月6日から10月22日。調査対象は、東証上場企業とそれに準じる企業の4500社で、各社のIT部門長に調査依頼状を送付し、Webアンケートで957社より回答を得ました。本リリースは、調査結果をいち早くユーザー企業の皆様にお役立ていただくために「速報値」として公開するものです。正式なデータや分析結果については、ダイジェスト版と詳細な分析結果を掲載した報告書を2026年4月に公開予定です。

JUASライブラリーのご紹介

一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会（略称：JUAS）は、「企業IT動向調査」をはじめとした様々な調査の報告書を紹介する「JUASライブラリー」をWebサイト上に開設しています。

調査報告書には、日本におけるIT活用の歴史と先達の経験が詰まっており、調査実施から年数が経っても、今後のIT活用の方向性を見極めるために有用であると考え、過年度の結果も公開しております。幅広い分野の皆様の調査・研究にお役立ていただければ幸いです。

詳しくはWebサイト（https://juas.or.jp/library/research_rpt/）をご覧ください。

JUAS情報プラザのご案内

JUASでは、2021年12月より、情報発信の一環として「情報プラザ」をWebサイト上に開設しています。JUAS活動に関わる皆様からのメッセージや「企業IT動向調査」のコラム、過去のJUAS通信バックナンバー（メルマガ）を掲載しています。

詳しくはWebサイト（https://juas.or.jp/library/plaza/）をご覧ください。

本リリースに関するお問合せ先

一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会 担当：松田

電話：03-6264-1312／メール：itdoukou@juas.or.jp

〒104-0045 東京都中央区築地1-13-14 NBF東銀座スクエア2階