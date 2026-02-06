高橋文哉がAERAの表紙に登場　「何を裏切っていくか」／「AERA」2月9日発売

株式会社朝日新聞出版

2月9日発売のAERA 2月16日号の表紙には、俳優の高橋文哉さんが登場！ インタビューでは、デビュー当時から現在までの変化について「自己分析する力と自分への理解度が以前よりも上がった気がします」と語り、役者としての成長と自身の内面に向き合う現在の姿を明らかにしています。AERA表紙フォトグラファーの蜷川実花とのセッションから生まれた表紙とグラビアもぜひご覧ください！ 巻頭特集は「AI×ウェルビーイング」。心身ともに良好な状態を目指す「ウェルビーイング」の実現に向けて、AI技術を活用する企業の取り組みや最新テクノロジーをリポートします。1月12日号でその実態に迫った「教員の自腹問題」の第2弾として、現役教員5人の座談会も実施しました。THE ALFEEの人気連載「奇跡の軌跡」第7回は1974年後編。デビューしたものの、戸惑いを抱えていたという3人が当時を振り返ります。創刊以来続く人物ルポルタージュ欄「現代の肖像」はエアウィーヴ代表取締役会長兼社長の高岡本州さんに迫ります。特別広告企画として、歌人の俵万智さんの書き下ろしエッセイも掲載しています。見どころ満載の一冊です。ぜひご覧ください！

表紙＋グラビア・ロングインタビュー：高橋文哉

俳優の高橋文哉さんがAERAの表紙に登場します。前回AERAの表紙を飾ったのが2023年10月。インタビューでは、「2年前というのが信じられないくらい、5年ほど経ったかのような感覚」と語るほど濃密な日々を経て、自分への理解度が上がったと明かしました。声優として初主演した映画「クスノキの番人」では、実写との違いに戸惑いながらも、俳優の宮野真守さんの助言を胸に乗り越えたエピソードを披露。また、一時は芝居が楽しくなくなった時期もあったそうですが、朝ドラ「あんぱん」での北村匠海さんとの出会いをきっかけに吹っ切れたとも語ります。AERA表紙フォトグラファーの蜷川実花撮影によるグラビアとあわせてお楽しみください。高橋さんからのプレゼントもあります。詳細は誌面QRコードからご確認ください。

巻頭特集：AI×ウェルビーイング

心身ともに満たされた状態を示す「ウェルビーイング」を、AIの力で実現しようとする企業の動きを特集します。コニカミノルタでは、AIが生活習慣の改善をサポートする「スマートバスマット」を導入し、従業員の健康意識向上と減量に成果を上げています。このバスマットを開発した東京大学発のスタートアップ「issin」の代表は実は「スイカゲーム」の開発者。なぜヘルスケアにこだわるのか、その思いも取材しました。ほかにも、声帯の震えからストレスを可視化するデバイスや、女性特有の健康課題を解決する「フェムテック」アプリなど、最新のテクノロジーを紹介。幸福学の専門家である前野隆司・慶大名誉教授は、ウェルビーイングが高い社員は生産性も高いと指摘しており、本特集ではその最前線を追います。

「教員の自腹」問題 現役教員座談会

1月12日号に掲載した、教育現場で深刻化する教員の「自腹」問題について、現役の中堅教員5人がその実態を語り合いました。授業で使う指導書や備品、部活動のユニフォーム、さらには修学旅行の食費まで、自腹で購入しているケースが次々と明かされます。公的な予算が少ないことや、予算を使うための手続きが煩雑で時間がかかるため、自腹で買わざるを得ない実情など、「自腹」の背景や思いに迫り、この根深い問題の解決策を探ります。

現代の肖像 エアウィーヴ代表取締役会長兼社長 高岡本州

人物ルポルタージュ欄「現代の肖像」では、浅田真央、高梨沙羅、石川佳純らトップアスリートたちにその品質を認められ、寝具業界に革命を起こした「エアウィーヴ」のオーナー経営者である高岡本州氏の人物像に迫ります。発売当初は全く売れず、億単位の赤字を抱えた時期もありました。しかし、トレーナーのすすめで使用し遠征先にもマットレスを持参していたフィギュアスケート選手の浅田真央さんとの出会いを機に認知度が飛躍的に向上。米スタンフォード大学と共同でアスリートのパフォーマンスが向上するという実証実験を実施し、航空会社やホテル、東京五輪の選手村などで採用されるまでになっています。浅田さんや若手経営者らにもインタビューを重ね、高岡氏を立体的に描き出しました。

THE ALFEE連載「奇跡の軌跡」第7回

THE ALFEEの歴史をひもとく連載、今回のテーマは1974年後編。デビューを果たしたものの、思い描いたプロミュージシャンの世界と芸能界の狭間で体験したジレンマを振り返ります。

「かなり大きな花火だったけど、うまく打ちあがらなかったな」「雨で湿ってた（笑）？」 。粋で明るいアルフィートークももちろん満載。ご期待ください。

ほかにも

・弘中綾香アナ インタビュー 「出産」経た現在地

・大和田美帆「母の死の際に感じたやさしさ」

・いつまで続く エッグショック

・大学入学共通テストに“ベルばら” 池田理代子さんに聞く

・ロート製薬がエントリーシートを廃止し対話へ AIの「均質化」に対応

・広がる定年制廃止 YKKの67歳正社員は「もらいすぎかな」

・車に乗ったらガソリンが空 カーシェアの燃料トラブルはなぜ起きる？

・栗山英樹、秋山幸二、大野豊…ドラフト外の“大出世”

・［トップ源流］四国化工機 植田 滋会長 前編

・連載［やさしくなりたい］最初の一歩 #06 勉強も社会も学べる「無料塾」

・［女性×働く］私はお手伝いさん？ 「母はこうあるべき」から脱却を

・巻頭コラム［eyes］姜 尚中、東 浩紀

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・午後3時のしいたけ.相談室

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

・あたしンち

・ケイリーン・フォールズ［日本のいいもの かわいいもの］

・【特別広告企画】俵 万智 書き下ろしエッセイ

AERA（アエラ）2026年2月16日号

