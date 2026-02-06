タオルブランド「OSTD plus」公式LINEが友だち1000人を突破
「OSTD plus」公式LINEアカウント・友だち登録者数が1,000人を突破
株式会社タマテックス（所在地：愛媛県今治市）が展開するタオルブランド「OSTD plus（オーエスティーディープラス）」公式LINEアカウントにおいて、友だち登録者数が1,000人を突破いたしました。
日頃よりOSTD plusをご愛顧いただいている皆さまへ感謝の気持ちを込めて、公式オンラインショップにてご利用いただける記念クーポンキャンペーンを実施しております。
LINE友だち1000人突破記念・公式オンラインショップで合計10％OFF
OSTD plus公式オンラインショップ限定・LINE友だち1000人突破を記念したキャンペーンを、期間限定で開催いたします。
公式オンラインショップでは現在、通常より全商品を5％OFFでご案内していますが、本キャンペーン期間中に記念クーポンをご利用いただくことで、合計10％OFFにてお買い求めいただけます。
※本クーポンはLINEの友だち以外の方もご利用いただけます。
【キャンペーン概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/129936/table/14_1_e966aaf50ebef93cc7b4ee578c3320c4.jpg?v=202602070351 ]
※今回追加の5%OFFクーポンコードは公式サイトや公式LINE・SNSにてご案内しています。
※今回の割引とポイントの同時使用はできません。たまっているポイントは次回以降のお買物でお使いください。
おしゃれタオル「OSTD plus」とは
「おしゃれタオル OSTD plus(https://ostd.jp/)」は、“毎日つかいたくなる、新しいスタンダードタオル”を目指して生まれたタオルブランドです。
植物由来の「バイオマス繊維」とコットンを紡いで作ったタオル。
バイオマス繊維は、染色工程で自然環境に優しい乳酸などに分解され、残った綿糸が空気を含んで広がります。
この技術により、繊維の間にたっぷり空気を含んだ、ふんわりと軽く、優しい肌触りの理想のタオルが実現しました。
スモーキーカラーを基調とした落ち着きのあるカラーとデザインは、様々なインテリアに自然にマッチします。
OSTD plusの商品ラインナップ
OSTD plus fuwafuwaシリーズ・mocomocoシリーズのフェイスタオル・バスタオルは、グッドデザイン賞を受賞！
その後誕生した他の商品も全てのデザインが統一されているので、どの商品を組み合わせても空間に自然と美しくなじみます。
fuwafuwaシリーズ
ふんわり軽やかなfuwafuwaシリーズはフェイスタオル・バスタオル・タオルハンカチ・タオルケットのラインナップ。
fuwafuwaシリーズのフェイスタオル・バスタオル
fuwafuwaシリーズのタオルハンカチ
fuwafuwaシリーズのタオルケット
mocomocoシリーズ
弾むように柔らかなmocomocoシリーズは、フェイスタオル・バスタオル・バスマットがラインナップ。
mocomocoシリーズのフェイスタオル・バスタオル
mocomocoシリーズ・バスマット
各商品のサイズと特徴
●フェイスタオル(https://ostd.jp/collections/facetowel)（約34×80cm ）／全8色
やわらかく高い吸水性で、日常使いにぴったり。洗濯してもふわふわの手ざわりが持続します。
●バスタオル(https://ostd.jp/collections/bathtowel)（約60×120cm）／全8色
お風呂上がりの肌を優しく包む大判サイズで、ボリューム感と速乾性も魅力です。
●タオルハンカチ(https://ostd.jp/collections/handkerchief)（約25×25cm）／全4色
持ち歩きに便利なコンパクトサイズ。普段使いにも、ギフトにもおすすめ。
●バスマット(https://ostd.jp/collections/bathmat)（約45×65cm）／全4色
さらっとした肌ざわりで、お風呂あとの足元を快適に保ちます。シンプルなデザインで、バスルームを洗練された印象に。
●タオルケット(https://ostd.jp/collections/towelblanket)（約140×190cm）／全4色
夏に最適な軽やかさで、心地よい肌触りを実現。寝苦しい夜にも涼しく、吸湿性と速乾性に優れたタオル地で快適な睡眠をサポートします。
■公式情報（オンラインショップ・SNS）
公式サイト・オンラインショップ
▶ https://ostd.jp
OSTD plus公式Instagram
▶ https://www.instagram.com/ostd_towel/
■LINE公式アカウント友だち募集中
OSTD plus公式LINEでは、最新情報や抽選クーポンのお知らせをお届けします。
2月は特別なプレゼントをご用意しておりますので、OSTD plus公式LINEお友だち登録がまだの方は、ぜひこの機会にご登録ください。
▶ LINE友だち追加リンク：https://lin.ee/Lw0RgSG
OSTD plusは、これからも「毎日のあたりまえ」にそっと寄り添う製品づくりを続けてまいります。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社タマテックス（OSTD plus 販売担当 小林）
〒799-1511 愛媛県今治市上徳１丁目7番33号
Email：kobayashi@tamatex.jp
OSTD plus お問い合わせページ：https://ostd.jp/pages/contact
※商品や掲載内容に関するご質問は、上記までお気軽にお問い合わせください。