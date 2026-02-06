タオルブランド「OSTD plus」公式LINEが友だち1000人を突破

株式会社タマテックス「OSTD plus」公式LINEアカウント・友だち登録者数が1,000人を突破

株式会社タマテックス（所在地：愛媛県今治市）が展開するタオルブランド「OSTD plus（オーエスティーディープラス）」公式LINEアカウントにおいて、友だち登録者数が1,000人を突破いたしました。

日頃よりOSTD plusをご愛顧いただいている皆さまへ感謝の気持ちを込めて、公式オンラインショップにてご利用いただける記念クーポンキャンペーンを実施しております。

LINE友だち1000人突破記念・公式オンラインショップで合計10％OFF

OSTD plus公式オンラインショップ限定・LINE友だち1000人突破を記念したキャンペーンを、期間限定で開催いたします。

公式オンラインショップでは現在、通常より全商品を5％OFFでご案内していますが、本キャンペーン期間中に記念クーポンをご利用いただくことで、合計10％OFFにてお買い求めいただけます。

※本クーポンはLINEの友だち以外の方もご利用いただけます。

【キャンペーン概要】

※今回追加の5%OFFクーポンコードは公式サイトや公式LINE・SNSにてご案内しています。

※今回の割引とポイントの同時使用はできません。たまっているポイントは次回以降のお買物でお使いください。

おしゃれタオル「OSTD plus」とは

「おしゃれタオル OSTD plus(https://ostd.jp/)」は、“毎日つかいたくなる、新しいスタンダードタオル”を目指して生まれたタオルブランドです。



植物由来の「バイオマス繊維」とコットンを紡いで作ったタオル。

バイオマス繊維は、染色工程で自然環境に優しい乳酸などに分解され、残った綿糸が空気を含んで広がります。

この技術により、繊維の間にたっぷり空気を含んだ、ふんわりと軽く、優しい肌触りの理想のタオルが実現しました。



スモーキーカラーを基調とした落ち着きのあるカラーとデザインは、様々なインテリアに自然にマッチします。

OSTD plusの商品ラインナップ

OSTD plus fuwafuwaシリーズ・mocomocoシリーズのフェイスタオル・バスタオルは、グッドデザイン賞を受賞！



その後誕生した他の商品も全てのデザインが統一されているので、どの商品を組み合わせても空間に自然と美しくなじみます。

fuwafuwaシリーズ

ふんわり軽やかなfuwafuwaシリーズはフェイスタオル・バスタオル・タオルハンカチ・タオルケットのラインナップ。

fuwafuwaシリーズのフェイスタオル・バスタオルfuwafuwaシリーズのタオルハンカチ

fuwafuwaシリーズのタオルケット

mocomocoシリーズ

弾むように柔らかなmocomocoシリーズは、フェイスタオル・バスタオル・バスマットがラインナップ。

各商品のサイズと特徴

mocomocoシリーズのフェイスタオル・バスタオルmocomocoシリーズ・バスマット

●フェイスタオル(https://ostd.jp/collections/facetowel)（約34×80cm ）／全8色

やわらかく高い吸水性で、日常使いにぴったり。洗濯してもふわふわの手ざわりが持続します。

●バスタオル(https://ostd.jp/collections/bathtowel)（約60×120cm）／全8色

お風呂上がりの肌を優しく包む大判サイズで、ボリューム感と速乾性も魅力です。

●タオルハンカチ(https://ostd.jp/collections/handkerchief)（約25×25cm）／全4色

持ち歩きに便利なコンパクトサイズ。普段使いにも、ギフトにもおすすめ。

●バスマット(https://ostd.jp/collections/bathmat)（約45×65cm）／全4色

さらっとした肌ざわりで、お風呂あとの足元を快適に保ちます。シンプルなデザインで、バスルームを洗練された印象に。

●タオルケット(https://ostd.jp/collections/towelblanket)（約140×190cm）／全4色

夏に最適な軽やかさで、心地よい肌触りを実現。寝苦しい夜にも涼しく、吸湿性と速乾性に優れたタオル地で快適な睡眠をサポートします。

■公式情報（オンラインショップ・SNS）

公式サイト・オンラインショップ

▶ https://ostd.jp

OSTD plus公式Instagram

▶ https://www.instagram.com/ostd_towel/

■LINE公式アカウント友だち募集中

OSTD plus公式LINEでは、最新情報や抽選クーポンのお知らせをお届けします。

2月は特別なプレゼントをご用意しておりますので、OSTD plus公式LINEお友だち登録がまだの方は、ぜひこの機会にご登録ください。

▶ LINE友だち追加リンク：https://lin.ee/Lw0RgSG

OSTD plusは、これからも「毎日のあたりまえ」にそっと寄り添う製品づくりを続けてまいります。

