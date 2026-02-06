ANRI 大学生向け起業プログラム『STARTLINE』2期生として10名採択決定

ANRI

独立系ベンチャーキャピタルANRI（東京都港区：代表パートナー 佐俣アンリ、以下 ANRI）は、大学生・大学院生を対象とした起業支援プログラム「STARTLINE」2期生の募集を昨年開始し、10名の採択者が決定いたしましたのでお知らせいたします。

『STARTLINE』について

STARTLINEはANRIのサポートのもと、短期間で事業立ち上げをめざす学生向け起業プログラムです。選抜された学生10名は、ANRIのインキュベーション施設「CIRCLE by ANRI」に拠点を置き、ANRIのベンチャーキャピタリストによる伴走支援のもとで事業アイデアを磨き上げ、起業への第一歩を踏み出していただきます。

本プログラムは採択者に100万円が提供されますが、エクイティ投資ではないためプログラム参加後の進路に縛りはありません。事業を継続するか、あるいは一度挑戦を終えて別の道を探るかは自由です。その過程で得られる実践的な知見や人脈は、将来にわたる財産となり、起業のみならず幅広いキャリア選択を支える貴重な経験になると考えています。



ANRI STARTLINE サイト :https://www.anri-startline.com/

採択者よりコメント（順不同）

仲村怜夏忘れたくないをカタチにする、記憶のプロダクトブランド yomiyomi

yomiyomiは、風景や表情、声のような、ふと心に残る「忘れたくない瞬間」に向き合い、思い出をモノや体験としてこの世界に残すことに挑んでいます。STARTLINEの環境に浸かり、同世代の仲間の挑戦に刺激を受けながら、世界中で愛される思い出のブランドへと育てていきます。

根路銘 啓AIを活用した全自動営業ツール「Aimsales」

Aimsalesでは、営業担当者不足に悩む企業向けに「AIが営業を回す」仕組みで、少人数でも継続的に売上を伸ばせるプロダクトを開発しています。STARTLINEでは、Aimsales事業の成長と同時に、伴走型支援を通して将来につながる新たな事業の芽も並行して探っていきたいと考えています。

竹田 遥パラアスリートの競技力と生き方にある魅力を可視化し、応援が循環する仕組みをつくる

採択いただき、心より感謝しています。私は、パラアスリートが自分の身体や環境と向き合い、他者を尊重しながら前に進む姿に大きな力を感じてきました。その価値は、国や文化を越えて人をつなぎ、きっと平和を生み出すと信じています。この期間、その可能性を持続可能な仕組みとして形にしていきたいと考えています。

竹中 弥来役目を終えた家に、所有者の想いに寄り添った未来につながる選択肢を届ける

空き家の所有者の多くが、手放したい気持ちと手放せない気持ちのあいだで揺れ動き、合理性だけでは割り切れない感情を抱えながら悩んでいる姿を目にしてきました。空き家の問題で頭を抱える人を一人でも多く支えたい。その思いを胸に、この1年間、挑戦を重ねていきます。

小林風太音楽インフルエンサーを創出し、次世代の音楽シーンをつくる - IYKYK

IYKYKは、音楽インフルエンサーのプロデュースを通じて、音楽が人を奮い立たせ、前に進む瞬間を増やします。STARTLINEでは、好きなことに熱狂する仲間に刺激を受けながら、事業を持続可能な形で確立し、次世代の音楽シーンをつくっていきます。

鈴木海聖転院調整エージェントで患者の転院をスムーズに

医療リソースの最適化を実現したいという強い思いから株式会社REMEDYを立ち上げ、患者の転院をスムーズに行うためのプラットフォームを開発しています。STARTLINEでは、ANRIの皆様や素晴らしい同期から多くを学びながら、より良い医療社会の実現を目指して邁進していきます。

泉房之介完全自動決済の駐車場DX「Smooth Parking」

MakersU-18時代からご縁をいただいているANRIのSTARTLINEに参加でき、大変嬉しく思っています。同期の仲間とのご縁を大切にしながら、今後も全力で駆け抜けていきます。

牛久凌太朗情報空間の脅威から信頼を守る

日本のスタートアップエコシステムは大きな転換点にあり、同時に世界は極めて不確実な時代に入っています。この時代に求められるのは、社会の基盤を再構築する成長産業です。世界の安定に資する新たな産業の創出に挑みます。

杉本碧パーキンソン病に特化したプラットフォーム

パーキンソン病患者さんやご家族の力になりたいという想いは、幼い頃からの夢でした。10年前、母が若年性パーキンソン病と診断され、在宅介護の中で誰にも頼れず苦しかった経験があります。同じように悩む方が、少しでも安心できる場所や情報に出会えるよう、STARTLINEで学びながら形にしていきます。

古川陽登大学生が作る、子どもたちが安心して「またね」と言える居場所「ゆーすぽっと」を全国に増やし、その立ち上げと継続を伴走支援する

NPO法人OIKOSとして、「すべての子どもたちが明日を楽しみにできる社会」を実現するため、若者による子どもたちの居場所「ゆーすぽっと」を増やす挑戦を続けています。STARTLINEでは、非営利だからこそ実現できる事業の形を磨き上げ、再現性あるモデルとして社会に届けたい。ANRIの皆様と10名の仲間と共に、本気で社会にインパクトを与えにいきます。

ANRI プリンシパル / STARTLINE 担当 丸山太郎より



昨年採択した一期生は、強い個性と明確な意思を持ち、自分のやりたいことに真っ直ぐ向き合う素晴らしいメンバーが揃っていました。CIRCLEという安心して事業に集中できる環境と、互いに刺激し合える同期に囲まれ、それぞれが自分の分野で確かな一歩を踏み出してくれたと感じています。今回の二期生も、同じように強い意思と高いポテンシャルを持つ個性豊かなメンバーが揃いました。STARTLINEという場を通じて、どこまで挑戦し、どんな景色を見にいくのか、今からとても楽しみにしています。

会社概要

社名：ANRI株式会社

代表者：代表パートナー 佐俣アンリ

所在地：東京都港区六本木６丁目１０－１六本木ヒルズ森タワー15F CIRCLE by ANRI

企業HP：https://anri.vc(https://anri.vc)