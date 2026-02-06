K-ファッション通販アプリ「amood」、渋谷の大型ビジョンで「シークレットイベント」を開催！

ABLY Corporation., Inc.

東京・渋谷に「amood」が登場！

韓国No.1ファッション通販アプリ「ABLY（エイブリー）」が運営するK-ファッション通販アプリ「amood（アムード）」が、1月30日より渋谷の大型ビジョン（場所：渋谷宮益坂下・東映プラザ壁面）にて、サプライズキャンペーンを実施中です。 今回のキャンペーンは、特定の時間帯にビジョンで放映されるamoodの映像内に現れる「QRコード」を探し出すという、遊び心あふれるユニークな企画となっています。

渋谷の大型ビジョンでは、韓国女性の90%が使用するショッピングアプリABLYが日本に上陸 したことをお知らせする映像を放映中です。今一番流行っているK-ファッションアイテムをお探しなら、今すぐamoodで、最低450円から揃うバリエーション豊かなラインナップをチェックしてみてください。

さらに、今月中に映像の中のQRコードをスキャンされた方には「最大50%OFFのクーポン」をプレゼント中！渋谷を訪れる全てのamoodユーザーの皆様にとって、簡単なスキャンだけでお得な特典を受け取れる絶好のチャンスです。

- 【大型ビジョンイベント実施期間】- - 2026年1月30日(金)より1年間（予定）- - ※QRスキャンイベント内容は、予告なく変更・終了する場合があります。- amoodの可愛いお洋服をチェック- - http(https://www.amood.jp)s:/(https://www.amood.jpApp)/www.amood.jp(https://www.amood.jpamood)- amoodアップダウンロードリンク- - IOS : https://apps.apple.com/jp/app/amood(https://apps.apple.com/jp/app/amood-%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%89-no-1%E9%9F%93%E5%9B%BD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E9%80%9A%E8%B2%A9/id1533383190)- - Google Play Store : https://play.google.com/amood(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ablycorp.pastel&hl=ja)

■ 担当者からのコメント

「オンラインプラットフォームの限界を超え、ユーザーの皆様にamoodをもっと身近に感じていただけるよう今回のオフラインキャンペーンを企画しました。東京の中心地である渋谷で、今すぐamoodに出会ってみてください！」



会社概要

● 社名：株式会社ABLY Corporation

● 代表取締役：姜 石燻 (カン・ソクフン)

● 本社所在地：大韓民国ソウル特別市瑞草区江南大路465 6/9F

同社は、グローバルファッション・ビューティEコマースプラットフォームを運営しており、韓国No.1ファッション通販アプリ 「ABLY（エイブリー）」 を展開しています。

会社ホームページ： https://ably.team/

amood（アムード）について

amoodは、女性ファッション通販アプリです。

AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。



サービスURL： https://amood.jp

本件に関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、PR担当までご連絡ください。

Eメール： contact@amood.jp

脚注

韓国リサーチ機関であるWiseAppが2025年1月～9月にかけて韓国で最も多く利用されている ファッションアプリを調査した結果トップシェアを誇る「ABLY（エイブリー）」