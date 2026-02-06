沖縄初開催！「落語で相続 in 沖縄」～笑って学ぶ！相続や税金の基礎～2026年2月22日（日）国立劇場おきなわにて開催

株式会社アイムホーム

沖縄で初開催「落語で相続 in 沖縄」

2026年2月22日（日）、沖縄県浦添市の国立劇場おきなわにて、相続・税金の知識を“笑い”で学べるイベント「落語で相続 in 沖縄」を初めて開催いたします。本イベントでは、相続専門の税理士であり社会人落語家の 参遊亭英遊（石倉英樹 氏） が、遺産分け・生前対策・不動産や相続税対策の基本を楽しくわかりやすく解説。入場・個別相談・チェックリスト作成など、すべて無料で体験いただけます。

※事前予約制。

相続対策チェックリストの記入、個別相談会も開催。地元の税理士法人にもご協力いただき、落語イベントが終わっても総合的にサポートいたします。遺産分け・生前対策・不動産・相続税対策で損しないために。あなたの“相続・税金の不安”、今日でスッキリ解決しませんか？

公認会計士・税理士／社会人落語家「参遊亭英遊」

石倉 英樹（いしくら ひでき）

相続税専門の税理士として10年以上にわたり、累計3,000件を超える相談に対応する傍ら、“相続の不安を 笑いで安心に！”という想いから、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活動中。「笑って学べる落語で相続セミナー」は全国で300回以上の公演実績を誇り、テレビ・ラジオ・新聞などメディアでも話題に。著書に、『家族のもしも・・・がずっと気になっている人の 相続山の登り方』（総合法令出版）『税金のことが全然わかっていないド素人ですが、相続税って結局どうすればいいのか教えてください！』（すばる舎）がある。

石倉公認会計士事務所（相続専門）

https://omiya-souzokuzei.com/

参遊亭英遊の落語で相続

https://www.ishikura-cpa.com/

＜イベント概要＞

名称： 落語で相続 in 沖縄

日時： 2026年2月22日（日）13:00開場／13:30開演（～16:00予定）

会場： 国立劇場おきなわ（沖縄県浦添市勢理客4丁目14-1）

入場料： 無料（※事前予約が必要）

内容： 落語で相続、相続対策チェックリスト記入、個別相談会（税理士・専門家）

定員： 先着約200名（予約制）

対象： 親御さんやご自身の相続が気になり始めた方、土地・不動産をお持ちの方、相続税の不安を解消したい方、家族間のトラブルを避けたい方 など

申込方法： 電話／メール／WEBフォームから受付中（詳細は公式サイトより(https://www.imhome-okinawa.co.jp/event/3602.html)）

主催：株式会社アイムホーム

＜会社概要＞

株式会社アイムホームは、沖縄県内において住宅建築・不動産サービスを提供する企業です。ブランドメッセージである「The Okinawa’s Life」のもと、沖縄の暮らしを豊かにする商品やサービスを展開しております。お客様１人ひとりの”想い”に寄り添ったきめ細やかなサービスと住まいのプロフェッショナルならではの視点で、沖縄という環境・風土に適した理想の住まいづくり及び安心・安全な資産運用のお手伝いをいたします。2020年より宿泊施設の運用を開始。

