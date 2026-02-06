BARBOUR “OLD BEDALE”を現代的に再構築した、JOURNAL STANDARD別注モデルが登場

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード」よりBarbour”OLD BEDALE”の別注モデルが発売致します。

乗馬用ジャケットとして誕生した、ブランドを代表するモデル”BEDALE”。

その初期型とされている”OLD BEDALE”は、現行モデルとは異なる四つのフラップポケットを配したフロントデザインが特徴的で、Barbourの伝統を感じられるモデルの一つです。

本作は、この”OLD BEDALE”をベースモデルに採用。

着丈をクロップド丈まで短くアレンジすることによって、コンパクトなボディの中に知る人ぞ知る

Barbourの伝統がぎゅっと詰め込まれたルックスに仕上がりました。

身幅は現代的なスタイルに取り入れやすいゆったりとしたバランスへと調整。

腰ポケットはサイドからも使用できる機能性を備えた2WAY仕様。

さらに、表地にはBarbourのジャケットとしては珍しい綿麻素材を選択しました。

ワッシャー加工と洗い加工を施すことで、自然なパッカリングとしわ感が表現されています。

JOURNAL STANDARDならではの視点で再構築され、アーカイブに根ざした通好みの一着が完成しました。

【ITEM INFO】

BARBOUR 別注 CROPPED OLD BEDDALE-C/L TWILL

Price:\62,700-(in tax)

Size:36,38,40

Color:ナチュラル,カーキ,サックスブルー

【展開店舗】

発売日：2/19(木)より順次発売予定

※入荷次第販売となる為、販売時期がずれる店舗がございます

オンラインストア先行予約

https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/blouson/26011610004210?q_sclrcd=016

展開店舗：JOURNAL STANDARD全店/VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア

お問い合わせ先：JOUNAL STANDARD 表参道店MENS

電話番号：03-6418-7961

【COMPANY INFO】

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/