三井物産流通グループとシコメルフードテック、資本業務提携を締結

株式会社シコメルフードテック

三井物産流通グループ株式会社（以下「三井物産流通グループ」）と株式会社シコメルフードテック（以下「シコメルフードテック」）は、外食産業における深刻な人手不足の解消と、業務効率化の推進を目的として、資本業務提携契約を締結しました。

本提携に伴い、三井物産流通グループはシコメルフードテックが発行する転換社債型新株予約権付社債を引き受けます。両社は、戦略的パートナーとして、デジタルと物流の力を融合させることで、外食企業の課題解決と持続的な成長を支えるインフラの構築を目指します。

本提携の背景と目的

左から三井物産流通グループ株式会社 執行役員 フード&パッケージングユニット 業務用食材本部長 崎浜敬、三井物産流通グループ株式会社 取締役専務執行役員 フード&パッケージングユニット長 松岡大志、株式会社シコメルフードテック 代表取締役社長 川本傑、株式会社シコメルフードテック 取締役CFO 室木達哉

外食産業では、人手不足が長期的な経営課題であり、仕込みや食材調達などの業務効率化が急務となっています。シコメルフードテックは、仕込み工程の代行や食材調達を支援するプラットフォームを通じて、厨房の負担軽減と生産性向上に取り組んでいます。一方、三井物産流通グループは、広範な業務用食材販路と高度な物流ネットワークを有し、安定供給と効率的な流通に強みを持っています。

両社は、シコメルフードテックの持つ課題解決力と、三井物産流通グループの持つインフラを融合させることで、店舗の人手不足を補う仕組みを強化し、より持続可能な外食産業の実現を目指します。

本提携の主な内容

1.サービス導入の促進

三井物産流通グループの持つ販路を通じて、シコメルフードテックのプラットフォーム導入を促進します。多くの外食店舗および業務用フードサービス事業者へサービスを届けることで、業界全体の課題解決を加速させます。

2.安定供給体制の構築

三井物産流通グループおよびパートナーである業務用食材卸各社の販路・物流網を通じ、シコメルフードテックが外食企業各社から受託生産する仕込み済食材を適時適量に供給することで、外食店舗の食材調達にかかる業務を軽減し、在庫負担や調理工程におけるロス削減に貢献します。

3.店舗運営の生産性向上への貢献

シコメルフードテックが提供する「レシピ翻訳」や「製造先マッチング」「受発注プラットフォーム」といったDXソリューションと、三井物産流通グループの販売網を連携させることで、より広範な地域において外食企業の業務の外部化・標準化を推進し、店舗運営の生産性向上と労働環境の改善を図ります。

本提携を通じ、店舗スタッフの負担軽減や労働環境の改善（QOL向上）に寄与します。人手不足という構造的課題に正面から向き合い、外食産業が次世代にわたって持続可能な業界であり続けるための基盤づくりに貢献していきます。

■三井物産流通グループ株式会社 取締役専務執行役員 フード＆パッケージングユニット長 松岡大志

このたび、「仕込み革命」という革新的手法で外食業界の課題解決と社会的地位の向上に挑む、シコメルフードテックとの資本業務提携に至りました。

外食企業各社は食材・労務費の上昇や人手不足といった構造的な課題に直面しています。当社は、旧小網商店の時代から、醤油に始まり酒類・食品へと取扱いを広げ、業界の皆さまと共に育ち、もうすぐ100年を迎えます。だからこそ今、これまでの延長線上ではない、業界の持続的な発展に貢献する、「新しい価値創造」が必要と痛感しています。

シコメルフードテックの皆さまの取組みをメディアで拝見し、すぐにご連絡を差し上げたことから関係が始まりましたが、川本社長の真っすぐな情熱と使命感、社員の皆さまが真摯に価値を追求される姿に、志を一にするパートナーとして、共創の輪をさらに大きくできると確信しています。

この提携を通じて、両社で外食業界の新しいスタンダードを創り上げる覚悟で、全力を尽くしてまいります。

■株式会社シコメルフードテック 代表取締役 川本傑

このたび、三井物産流通グループの皆さまと資本業務提携という形でご一緒できることを、大変光栄に思っております。私が本提携に強い意義を感じた理由は、「人の三井」と称される同グループの、人を起点とした価値創造の姿勢と、食の未来に対する本気の覚悟に深く惚れ込んだからです。単なる資本関係にとどまらず、価値観を共有できるパートナーであると確信しています。

現在の食の業界は、人手不足をはじめとする構造的課題を、もはや一社単独では解決できない段階に入っています。だからこそ、志を同じくする企業同士が連携し、業界全体として変革に挑むことが不可欠だと考えています。当社はこれまで、仕込み工程という外食の根幹領域に向き合い続けてきましたが、本提携によって、その取組みをより大きな社会価値へと進化させられると確信しています。三井物産流通グループの持つ流通・物流の力と、当社のソリューションを掛け合わせることで、フード産業がより持続可能で、次世代に誇れる産業へと進化する一助となれるよう、全力で取り組んでまいります。

「シコメルフードテック」について

■『シコメルOEM』について

飲食店やフード提供事業者から預かったレシピを基に味や見た目を忠実に再現した仕込み済み商品を、「シコメルフードテック」と提携している食品工場にて製造します。出来上がった仕込み商品はアプリから発注を行うことができます。

■『シコメルストア』について

『シコメルストア』は、売上UPとコストダウンを実現する食品だけが並ぶECサイトです。

全国の有名店でも使用されている「250種類以上の仕込み済みOEM商品」を取り揃えています。

全ての商品はプロの手で仕込みが完了しており、仕込み作業の手間は一切不要です。



■『シコメルメニューブースト』について

忙しい飲食店の「新メニューを出したいけど時間がない」を解決する売上アップ支援サブスクリプション型サービスです。有名店で人気の仕込み済みメニュー・レシピ・販促ツールを丸ごと提供し、毎月5メニューを簡単導入。即戦力メニューで、売上アップに貢献します。

・URL：https://shikomel.com/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/shikomel_j/

・公式LINE：https://lin.ee/06xydXF

■株式会社シコメルフードテックについて

名称：株式会社シコメルフードテック

代表取締役社長：川本 傑

設立年：2019年12月

資本金：212,561,800円

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5MFPR渋谷ビルB1F

会社HP：https://corp.shikomel.com