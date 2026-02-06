【2026年は“風呂の年”】「アヒル隊長 × 竜泉寺の湯」全国8施設で順次コラボレーションイベントおよびグッズ展開

オークランド観光開発株式会社「アヒル隊長 × 竜泉寺の湯」コラボグッズ

オークランド観光開発株式会社（所在地：愛知県春日井市、代表取締役：松永明子）が運営する、スーパー銭湯発祥の温浴施設「竜泉寺の湯」全8店舗では、2025年11月26日（水）から2026年9月26日（土）までの期間、「アヒル隊長 × 竜泉寺の湯」コラボレーションイベントを開催しています。

本イベントでは、お風呂グッズとして長年親しまれているキャラクター「アヒル隊長」とのコラボレーション企画として、限定コラボグッズの販売、コラボドリンクの提供、アヒル隊長との写真撮影会の実施に加え、浴槽内にアヒル隊長を浮かべる演出などご家族から大人まで楽しめる特別企画を実施しています。

本企画は、数字の並びから「26＝風呂（ふろ）」を連想させる2026年を記念し、「風呂の日」として親しまれている毎月26日に実施する企画です。

各開催日には、アヒル隊長との写真撮影会の実施や、コラボレーション限定グッズの販売などを予定している。

イベント開催スケジュール

2025年11月26日（水） スパメッツァおおたか（※開催済）

2026年01月26日（月） 横濱スパヒルズ（※開催済）

2026年02月06日（金） スパメッツァ仙台

2026年03月26日（木） 名古屋守山本店

2026年04月26日（日） 八王子みなみ野店

2026年06月26日（金） 豊田浄水店

2026年07月26日（日） 草加谷塚店

2026年09月26日（土） 湘南RESORT SPA

◆アヒル隊長とは

アヒル隊長×Ryusenji no Yu × PITECANTHROPUS ぬいぐるみサウナハット 8,910円（税込）アヒル隊長×Ryusenji no Yu × PITECANTHROPUS メッシュポーチ 2,200円（税込）アヒル隊長×Ryusenji no Yu × PITECANTHROPUS ロングスリーブTシャツ 6,930円（税込)前面デザインアヒル隊長×Ryusenji no Yu × PITECANTHROPUS ロングスリーブTシャツ 6,930円（税込)背面デザインアヒル隊長×竜泉寺の湯 TH/S 3,850円（税込）スパメッツァ アクリルキーホルダーアヒル隊長使用 2,750円（税込）

アヒル隊長は、株式会社パイロットコーポレーション(本社:東京都中央区京橋、代表取締役社長:藤崎文男)のお風呂グッズとしてお馴染みのキャラクターです。2001年に「アヒル隊長」という名前で商標登録・商品化され、発売25周年となった2026年に至るまで、世代を超えて多くの人々に親しまれています。商品展開や各種コラボレーションのほか、2014年には鹿児島県霧島市の「霧島温泉大使」、2015年からは環境省「つなげよう、支えよう森里川海アンバサダー」を務めるなど、社会的な取り組みにも幅広く参加しています。

■「竜泉寺の湯」とは

「竜泉寺の湯」は、1989年に愛知県名古屋市守山区竜泉寺にて、日本で初めて「スーパー銭湯」と名付けた温浴施設を開業し、現在のスーパー銭湯ビジネスモデルの原型を築いた温浴施設ブランドです。

2000年には、人工炭酸泉が健康に寄与する点に着目し、日本で初めて直営全店舗へ炭酸泉を導入。

これが後の炭酸泉ブームの先駆けとなったとも言われています。

現在は、東北エリア：1店舗、関東エリア：5店舗、愛知県：2店舗の計8店舗を展開。

また、全国の革新的なサウナ施設を表彰する「サウナシュラン（SAUNACHELIN）」において、

2022年「スパメッツァおおたか」が全国第1位、2023年「スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯」が全国第4位を受賞しました。さらに今後は、2026年3月28日、JR大井町駅隣接の複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」内に、都市型プレミアム・ウェルネススパ「サウナメッツァ大井町トラックス」を開業予定です。

竜泉寺の湯名古屋守山本店 露天風呂