Mori Calliope、メジャー3rdアルバム「DISASTERPIECE」　2月6日（金）世界同時発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、Mori Calliopeのニュー・アルバム「DISASTERPIECE」（読み方：ディザスターピース）を2月6日（金）に世界同時発売します。

2022年にユニバーサル ミュージックよりメジャーデビュー。日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞とラップスキルで、日本のみならず世界各国で人気を集めるVirtual Artist、Mori Calliope。2025年2月には初の海外ソロライブをロサンゼルスのHollywood Palladiumにて完売したことも話題となりました。

タイトル「DISASTERPIECE」には、”不完全な自分の提示、そして不完全であることの美しさ”という意味が込められた今作には、ジャンルに囚われない幅広いコラボレーションが楽曲などが収められています。

TVアニメ『ガチアクタ』第2クールOP「LET’S JUST CRASH」、同アニメ挿入歌「Rivals and Equals」他、PrimeVideo『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025 』主題歌「Gold Unbalance feat. 中島健人」、テレビ朝日金曜ナイトドラマ『魔物(마물)』のOriginal Sound Trackで参加した「Die For You」等のタイアップ曲のほか10-FEETをコラボレーション相手に迎えた楽曲「天誅 & Mercy feat. 10-FEET」など全10曲を収録しています。

今作のリリースを記念して、収録楽曲を披露する3Dライブ『DISASTERSHOW』を2月7日（土）13時より開催します。今回のライブのためだけのスペシャルアレンジの楽曲、オリジナルのステージ演出が見られるほか、MCのパートではYouTubeのコメント欄やXから#disastershowと共に投稿されたコメントを本人が拾い、リアルタイムでファンとのコミュニケーションを図るパートも予定しています。

【MV】LET'S JUST CRASH - Mori Calliope (GACHIAKUTA TV Anime 2nd Opening )

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=do8EmK-XoAg ]

【MV】Gold Unbalance feat. 中島健人 - Mori Calliope

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zeghyElg264 ]

【MV】Rivals and Equals - Mori Calliope (TVアニメ『ガチアクタ』第18話挿入歌)

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=bXfbaeeKqaY ]

【3D LIVE】DISASTERSHOW || Disasterpiece Release Mini Show! || Mori Calliope #disastershow #calliolive

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=fuQ7VpAVFr4 ]

Mori Calliope Major 3rd ALBUM「DISASTERPIECE」

2026年2月6日（金）発売

https://lnk.to/mc_dsp

トラックリスト

1.Orpheus

2.LET’S JUST CRASH

3.Gold Unbalance feat. 中島健人

4.Die For You

5.天誅 & Mercy feat. 10-FEET

6.Ningen Dakara

7.Rivals and Equals

8.INSOMNIAC BLACK

9.Shuuden

10.Memento

●LIMITED “MORIPHEUS” BOX （CD+GOODS）

※Mori Calliope International Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

価格：\8,800(税込)／品番：PDCN-1945

・CD（10曲収録）

・肩乗せぬいぐるみ

・ブックレット

●LIMITED COLLECTOR’S BOX （CD+GOODS）

※Mori Calliope International Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

価格：\7,150 (税込)／品番：PDCN-1946

・CD（10曲収録）

・SHOELACES

・アクリルキーホルダー

・ポスター ver.B

・ブックレット

・トレカ ver.B

●初回限定盤 (CD＋GOODS)

価格：\5,500(税込) / UPCH-29501

・CD（14曲収録・うち10曲は他形態と同様）

・ポスター ver.A

・ブックレット

・トレカ ver.A

●通常盤 (CD)

価格：\4,400(税込) / UPCH-20715

・CD（10曲収録）

＜CD収録内容＞

TVアニメ『ガチアクタ』第2クールOP「LET’S JUST CRASH」、同アニメ挿入歌「Rivals and Equals」他、PrimeVideo『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025 』主題歌「Gold Unbalance feat. 中島健人」、テレビ朝日金曜ナイトドラマ 『魔物(마물)』 のOriginal Sound Trackで参加した「Die For You」等、多くのタイアップ曲を含んだ全10曲収録。

※初回限定盤には、PESとのコラボ曲「FLASH BANG」「Seeing Stars feat. Lotus Juice」「Sepia feat. TOOBOE」に加え、さらに客演を迎えたリミックス楽曲の計4曲を追加した計14曲を収録。

イベント概要

日時：2026年2月7日（土） 13時START

3Dライブ 『DISASTERSHOW』 URL ：https://www.youtube.com/live/fuQ7VpAVFr4

Mori Calliope

日本のみならず世界各国での人気が高いVirtual Artist。日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで多くの音楽ファンを魅了し、Made in Japanのアーティストとして世界での認知を広げている。最新アルバム『PHANTOMIME』はiTunesアルバムオルタナティブチャート世界10カ国・地域で１位、US Billboardの様々なランキング入りを果たす。2025年2月には初の海外ソロライブをロサンゼルスのHollywood Palladiumにて完売となり話題となった。

YouTube：https://www.youtube.com/@MoriCalliope

Twitter：https://twitter.com/moricalliope

Staff Twitter：https://twitter.com/calliope_info

Official International Online Shop：https://shop.moricalliopeofficial.com/