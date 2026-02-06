【14年連続受賞】ＦＣＥが「働きがいのある会社」ランキングにてベストカンパニーに選出！

株式会社FCE

株式会社ＦＣＥ（東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564）は、Great Place to Work(R) Institute Japanが実施する「働きがいのある会社」2025年度版の調査で、従業員100～999名部門にて７位となり、ベストカンパニー（ランキング入り企業） として選出されました。このたびの受賞で14年連続のベストカンパニーとなります。

働きがいは与えられるものではなく、自分で生み出すものである

公式サイトはこちら ＞ :https://www.fce-hd.co.jp/社員アンケートよりー失敗大前提の風土―

今回の社員アンケートでは、

「経営・管理者層は、仕事を進める上で失敗はつきものであると理解している」

「経営・管理者層の期待していることが明確になっている」

「この会社では、誰にでも特別に認められる機会がある」

「この会社では、仕事や部門が変わっても、誰でもなじめる雰囲気がある」

といった項目が高い評価となりました。仲間とともに挑戦することが当たり前であり、その過程や成果を認め合い、変化があっても受け入れ合う風土が、社員の働きがいとして実感されていることが評価されました。

チャレンジあふれる未来をつくるをパーパスに、「主体性」×「生産性」で人的資本の最大化に貢献をするを Missionに掲げる FCEでは、「働きがいは会社から与えられるものではなく、社員一人ひとりが自ら創り出すもの」と考えています。働きがいを与えられるのを待つのではなく、各々が自らの働きがいについて考え、実行できる組織風土づくりを目指しています。

FCEの働きがいを生み出す取り組み

働きがいを生み出すために重要と考えているのが、自らが働きがいを生み出す「主体性」と、仕事の仕方を見直し成果を出しやすい環境をつくる「生産性」です。

「主体性」ー自らが働きがいを生み出す・ Value Book ・Value 研修 ・Value 評価

一人ひとりがパーパス・valueを理解し、実践できるよう「Value Book」という冊子にまとめ全員に配布、手元においていつでも見返すことができるようにしています。また月に一度、代表自らが講師となる「Value研修」も実施しており、FCEの歴史やこれまでの取り組みを通してvalueの実践例を学ぶ機会も用意されています。パーパスやValueは評価制度にも組み込まれており、それぞれがvalueの発揮度合いを振り返るよい機会になっています。

・７つの習慣(R)研修 ・レジリエンス研修 を全社員が受講

世界最高峰のリーダーシッププログラム「７つの習慣(R)」研修 Business Ownership 研修は、「主体的である」という第１の習慣をはじめ、社員一人ひとりが自らの人生と仕事に対して当事者意識を持ち、自分で選択し行動する力を育んでいます。

また本田圭佑氏がアンバサダーに就任した企業向けレジリエンス研修「レッスル(R)」 は、レジリエンス(Resilience)とマッスル(Muscle)を掛け合わせた造語で、「心の筋肉を鍛える」という意味が込められています。逆境や失敗をしなやかに乗り越え、それを成長の糧に変えるレジリエンス力を鍛えます。

「７つの習慣(R)」研修 Business Ownership 研修 ： https://fcetc-7habits.jp/

企業向けレジリエンス研修「レッスル(R)」 ： https://fcetc-rescle.co.jp/

「生産性」ー仕事の仕方を見直し、楽して劇的な成果をあげる・DIPS・DIPS運動 （生産性UPプロジェクト）

１年間に3カ月間、”生産性の向上”を目的に全社で、劇的な業務改善にチャレンジする取り組みです。「ある業務の工数を3分の1にする」「〇〇にかかるコストを半分にする」「成約率を2倍にする」といったこれまでの延長線上にない目標にトライし、結果として大きなイノベーションを生み出しています。

・RPA 導入 によるDX推進

1,900社以上が導入し続ける、プログラム知識がなくても使える業務改善ツール「RPAロボパットDX」を活用し、日々の定型業務を自動化しています。普段マウスとキーボードで行っている操作をそのまま選択するだけで直感的にロボットが作れるため、職種・チーム問わず利用しています。

RPAロボパットDX ：https://fce-pat.co.jp/ (https://fce-pat.co.jp/)

・AI 研修・AI Agent プラットフォーム導入 による生産性向上

企業の生産性を進化させるAIプラットフォームAI OMNI AGENT（オムニエージェント）を活用し、既にFCE社内では数多くのエージェントを成し、日々の業務のなかでAIを活用することで生産性を向上しています。複数のLLM（ChatGPT、Claude、Gemini等）を統合し、ノーコードで現場担当者が開発・運用できる環境を整備することで、全社員がAIを使いこなせる環境を実現しています。

企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム

AI OMNI AGENT ： https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿NSビル9階10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位※1（2024年度には約10,000製品中、第2位※2）を獲得した「RPAロボパットDX（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/）」、世界5,000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT (https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/) 、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を展開しています。

※1：ITreview Best Software in Japan2023より

※2：ITreview Best Software in Japan2024より