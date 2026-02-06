しずおかぐらし相談会を有楽町で開催
11市町の「暮らし」が聞ける！しずおか移住相談会を開催します
こんな方にオススメ！
・きれいな水辺で癒やされたい方
・富士山を毎日眺めたい方
・おいしいお茶が大好きな方
・地方に住みたいけど都会へのアクセスで悩んでいる方
・自然や温泉で癒やされたい方
・田舎過ぎない田舎暮らしに憧れている方
そんなアナタにぴったりのしずおかぐらし相談会を開催します。
なんとなく地方暮らしに興味があるといった、漠然とした相談も大歓迎！
いろんな市町のお話を聞いて、自分に合った「暮らし」を見つけましょう！
----＊開催概要＊----
日 時：202６年３月７日（土）11:00～14:30
場 所：移住・交流情報ガーデン（東京都中央区京橋1-1-6）
参加市町：１.伊豆南部(下田市・東伊豆町・河津町)、２.伊豆市、３.伊豆の国市、４.沼津市、５.富士宮市、６.富士市、７.島田市、８.川根本町、９.森町
注意事項：11時～12時は混雑するため、お待ちいただく場合があります。
----＊各市町の紹介＊----
１.伊豆南部(下田市・東伊豆町・河津町)）
下田市
東伊豆町
河津町
伊豆半島南部での暮らしについて相談してみませんか？
南伊豆町・松崎町・西伊豆町の相談も大歓迎！
２.伊豆市
伊豆市
自然豊かな伊豆半島の「まんなか」伊豆市で、ゆったりとした暮らしを楽しみませんか？
３.伊豆の国市
伊豆の国市
子どもと自然に寄り添う“ちょうどいい”暮らし、伊豆の国
４.沼津市
沼津市
田舎と都会のちょうどいい暮らし始めてみませんか。
５.富士宮市
富士宮市
のびのびと過ごせる富士山のあるまち富士宮で暮らしてみませんか？
６.富士市
富士市
生活利便施設も充実！大きな公園もあり、ゆったり子育てしたい方にお薦めです。
７.島田市
島田市
「地球上でもっとも緑茶を愛する街、島田」での暮らしをご紹介します。
８.川根本町
川根本町
豊かな自然に囲まれた田舎暮らしやのびのび子育てしたいご家族の移住が増えています。
９.森町
森町
程よい田舎で理想の暮らしを始めるお手伝いをさせていただきます。
イベントの詳細・お申込みはこちらから
https://iju.pref.shizuoka.jp/event/goudou3.html