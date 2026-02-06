佐藤優氏の新刊『残り時間の使い方』第3刷重版実施！ 大病で死を意識した体験から導き出した真の「時間哲学」

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年2月6日に書籍『残された時間の使い方』の第3刷重版を実施しました。

本書は、元外交官で作家の佐藤優氏が腎移植手術を受け、大病から奇跡的な回復を遂げた体験をもとに、残された時間をいかに有意義に使うかを論じた時間論です。売れ行き好調で、発売からわずか１カ月余りで第３刷重版の実施となりました。

●病気体験から生まれた究極の時間哲学

著者の佐藤優氏は慢性腎不全が悪化し、2022年より人工透析を開始。通常、人工透析を続けた場合の10年生存率は6割で、余命は約8年という厳しい現実に直面しました。しかし、妻がドナーとなり2023年に腎移植手術を受け、奇跡的に成功。10年生存率は9割、余命は20年へと一気に延びました。



この体験から、佐藤氏は時間の有限性と価値について深く考察し、本書の執筆に至りました。キリスト教徒である佐藤氏は、神から与えられた命と時間をどう使うべきかという宗教的視点も交えながら、忙しい現代人の時間に対する向き合い方を根本から問い直します。

●現代社会に潜む「時間泥棒」の正体を暴く！

本書の核心は、現代社会に蔓延する「時間泥棒」の存在を明らかにすることです。著者はミヒャエル・エンデの名作『モモ』を引用しながら、SNS、スマホゲーム、資本主義システムそのものが私たちの貴重な時間を奪っていると指摘します。



特に注目すべきは、マルクス『資本論』を援用した分析です。労働力の搾取とは「持ち時間」の搾取であり、新自由主義の台頭により、この搾取構造はより巧妙かつ深刻化していると論じます。



総務省の調査によれば、日本人のインターネット利用時間は1日約3時間に達しており、その多くが無目的な時間消費となっています。著者は、こうした「他者時間」から「自分時間」を取り戻すための具体的な方法を提示します。

●45歳を境に変わる「時間の質」への対応策

本書の独創的な視点の一つが、人生を「足し算の時間」と「引き算の時間」に分けた考察です。45歳までは知識や経験を積み上げる「足し算の時間」、それ以降は蓄積したものを活用し、次世代に継承する「引き算の時間」として捉えます。



役職定年、定年退職といった人生の転換点を悲観的に捉えるのではなく、新たな可能性を開く機会として活用する方法を、9つのマトリクス分析を用いて具体的に解説。住む場所（東京・中核都市・その他）と働き方（総合職・高度専門職・ワークライフバランス型）の組み合わせから、それぞれの生存戦略を明示し、人生後半戦の設計図を描く手助けをします。

▼本書にぴったりの方

・忙しい毎日に追われ、自分の時間がないと感じている人

・定年後の人生設計に不安を抱えている人

・SNSやスマホに時間を奪われていると感じている人

・人生の後半戦をより有意義に過ごしたい人

・時間管理術を学びたいビジネスパーソン

▼本書の構成

第1章 人生は時間泥棒との闘いである

第2章 残り時間を意識した人生再設計

第3章 「休養」と「教養」で自分時間を取り戻す

第4章 1日、1日が充実する時間の使い方

第5章 幸せになるための残り時間の使い方

●著者紹介

佐藤優（さとう・まさる）

1960年東京都生まれ。作家。元外務省主任分析官。同志社大学神学部卒業。同大大学院神学研究科修了後、85年外務省に入省。英国の陸軍語学学校でロシア語を学び、在ロシア日本大使館に勤務。北方領土問題など対ロシア外交で活躍。2002年、背任と偽計業務妨害容疑で逮捕。09年、最高裁上告棄却。13年、執行猶予期間を満了し刑の言い渡しが効力を失う。著書に『国家の罠』（毎日出版文化賞特別賞）、『自壊する帝国』（大宅壮一ノンフィクション賞、新潮ドキュメント賞）など多数。

●書籍情報

『残された時間の使い方』

著者：佐藤優

定価：1760円（本体1600円＋税）

体裁：四六判／208ページ

ISBN：978-4-295-41172-7

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2025年12月26日

