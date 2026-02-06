売り場づくり×在庫最適化で、食品スーパーを進化 -「ストア・エキスプレス」の店研創意と、大西衣料のラックジョバー事業が“売れる売り場”を提案

株式会社店研創意

店舗の設計施工や什器・備品の企画製造販売を営む株式会社店研創意と、衣料品・雑貨総合卸の大西衣料株式会社（ともに、本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：大西 寛）は、2026年2 月18 日（水）～20 日（金）に幕張メッセで開催される、スーパーマーケットを中心とする食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会「第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026(https://www.smts.jp/jp/index.html)」に出展します。

本展示会では、店舗に最適な什器・家具と売り場づくりのノウハウを持つ店研創意と、10坪から売り場を“まるごとサポート”する大西衣料のラックジョバーサービスが共催し、陳列効率と在庫回転を高める“売れる売り場”を、スーパーマーケットを中心とした小売店様向けに提案します。

■店研創意 展示概要

本展示会では、「食品売り場」と「コミュニティスペース」の2つのシーンを再現し、什器や家具の使用感のイメージができるブースを展開します。

［食品売り場］

グロッサリー売り場を想定し、商品陳列・展示におすすめの什器を紹介します。昨年夏に発売した「ラテラルショーケース」は、コストパフォーマンスとシンプルな意匠性が評価され、幅広い業種で導入が進んでいます。今回は新色を交え、リカー売り場を想定した展示も予定しています。

［コミュニティスペース］

売り場内の休憩スペースや、従業員休憩室、バックヤードなどを想定した、什器・家具を紹介。当社オリジナル商品に加えて、当社子会社であるD2C家具ブランド「ENEN（エネン）」の意匠性の高い商品も交えた豊富なラインナップを展示します。

▼展示予定商品一例

「ラテラルショーケース」ベンチソファ、木製ロッカーなどの、什器・家具

■大西衣料 展示概要

導入店1,000 店舗を超えるラックジョバーサービスの仕組みと売れ筋のプライベートブランド商品を展示します。“大西衣料のラックジョバー”は、卸業で培った仕入れノウハウと販売データの活用により、流通の各段階で無駄な在庫を抑えながら、売り場の鮮度の維持や余った売り場を有効に活用する方策などをご提案するサービスです。

▼展示予定商品一例

プライベートブランド「COOLPOSITION」や、UVカットパーカーなど

■出展概要

「第60 回 スーパーマーケット・トレードショー2026(https://www.smts.jp/jp/index.html)」

会期：2026年2月18日（水）～20日（金）

時間：10:00～17:00 （最終日は16:00 まで）

会場：幕張メッセ

出展ブース：8-301

昨年度のブースの様子（第59回）

■店研創意について

1975年、大阪市本町にて現グループ会社である大西衣料株式会社の店舗内装事業を母体として創業し、以来50年以上にわたり事業を展開。現在は「空間プロデュース」事業として、全国の物販店・飲食店・サービス店など幅広い業種で年間約2,000件の設計施工を手掛けています。また、店舗什器、ディスプレイ用品、包装資材、店内装飾、販促グッズや備品消耗品など、店舗・オフィスで必要なアイテムを販売する通販事業「ストア・エキスプレス」において、2018年に業界トップの会員数60万人を突破。自社オリジナル商品開発で培ったノウハウや、国内外の幅広い生産背景・調達先を活用したオーダーメイド什器の企画・製作も展開しています。

オンラインストア： https://www.store-express.com/

Instagram： https://www.instagram.com/_store_express/

Facebook： https://www.facebook.com/storeexpress.jp/

X： https://x.com/StoreExpress_jp/

【カタログ・商品に関するお問合せ先】

お問合せ窓口：06-6203-6660 ナビダイヤル：0570-200-112

※いずれも、月～金 9：00～19：00 土 9：00～17：00 （日・祝を除く）

■大西衣料株式会社について

https://www.self.co.jp/

1931年、三重県伊勢市で、創業者（故）大西信平が衣料品卸売事業を開始。13年後、株式会社を設立し、1949年に大阪市船場（本町）に店舗出店以降、現在に至るまで船場に本社・本店を構え営業しています。

卸売業へのセルフサービス方式の導入、海外の生産拠点を活用したコスト効率化、業界初のコンピューターを利用した商品管理など、常に流通の最先端に挑戦してきました。変わりゆく時代の中で衣料品・雑貨卸業の使命を果たしていくために、従来からの「単品販売」に加えて、マーチャンダイザーが編集した商品を売台単位で提案する「ラックジョバー販売」、売場を丸ごとフロア単位で提案する「ストアトータル販売」まで、小売店の様々なニーズに応えるサービスを提供しています。