『うちのAI』が簡易サービス資料を無料公開。対話型AIアバター・AIチャットボットの概要公開を通じて企業のDX化を支援【JetB株式会社】
「サービス資料 - 3分でわかる『うちのAI』」の表紙
JetB株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：竹内勇人、以下「JetB」）は、このたびAI活用を検討している企業様に向けて、『うちのAI』のサービス概要をまとめた資料を無料公開しました。
無料ダウンロード :
https://uchino.ai/documents/wh001/?utm_source=prtimes_whp001&utm_medium=prtimes_whp001&utm_id=prtimes
資料概要
本資料は、自社独自の学習データを持つAIアバター・AIチャットボットを作成できる『うちのAI』について、その特徴や機能などの概要を分かりやすくまとめた簡易資料です。
「AIアバターで接客の効率と質を両立させたい」「ホームページ上に最新のAIチャットボットを設置したい」といったニーズに対し、実際どのように『うちのAI』が活用できるのか、その全体像を把握していただける内容となっています。
AIアバター・AIチャットボットの導入を検討している企業様の経営者の方や、担当者の方に役立つ情報が詰まっています。ぜひ一度お目通しください。
【主な目次】
- 『うちのAI』のサービス概要
- 『うちのAI Chat』の仕組み
- 『うちのAI Avatar』の仕組み
- 『うちのAI』の使いみち
本資料がおすすめの方
本資料は以下のような企業様におすすめです。
- インバウンド（訪日外国人）客が多い小売店・商業施設
- 24時間体制のカスタマーサポートが必要なECサイト運営企業様
- 窓口業務の負担を減らしたい自治体・公共団体
- ホテル・旅館などの宿泊施設
- 顧客のリアルな声をマーケティングに活かしたい企業様
資料のダウンロードは無料です。ぜひ一度お目通しください。
※本資料は『うちのAI』の導入をご検討されている企業様向けです。当社が同業他社と判断したお客様のお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
本資料を公開した理由
近年、接客の効率化や質向上を目的に、さまざまな企業様でDX（デジタルトランスフォーメーション）化が進んでいます。しかし、「AI導入のハードルが高い」「具体的に何ができるのか分からない」といったお悩みを抱える企業様は少なくありません。
『うちのAI』は、専門知識がなくとも簡単に自社専用のAIを構築できるサービスです。本資料を通じて、より多くの企業様にAI活用の可能性を知っていただきたいと考え、公開に至りました。
『うちのAI』について
『うちのAI』サービスサイトのトップページ
『うちのAI(https://uchino.ai/?utm_source=prtimes_whp001&utm_medium=prtimes_whp001&utm_id=prtimes)』は、貴社固有の知識を学習させたAIチャットボットやAIアバターを簡単に作成できるサービスです。受付対応や観光案内、社内ナレッジ用など、アイデア次第でさまざまな使い方が可能です。
うちのAI Chat
『うちのAI Chat(https://uchino.ai/chat/?utm_source=prtimes_whp001&utm_medium=prtimes_whp001&utm_id=prtimes)』は、テキストベースのAIチャットボットです。自社データ（商品情報、就業規則、Q&Aなど）を学習させることで、顧客や社員からのあらゆる質問に即座に回答します。従来のシナリオ型・辞書型のチャットボットとは異なり、柔軟で自然な対話が可能です。
うちのAI Avatar
『うちのAI Avatar(https://uchino.ai/avatar/?utm_source=prtimes_whp001&utm_medium=prtimes_whp001&utm_id=prtimes)』は、リアルなAIアバターが音声対話で接客・案内を行います。AIアバターがあることで、視覚的なインパクトと音声対話による親しみやすさを両立。宿泊施設での受付や自治体の窓口対応、観光地での観光案内などさまざまな場面で活躍します。独自技術により音声会話のタイムラグを解消しており、ストレスのない対話体験を提供します。
無料のデモ体験も実施しておりますので、『うちのAI』にご興味いただけましたらお気軽にお問い合わせください。
無料トライアル :
https://uchino.ai/demoreserve/?utm_source=prtimes_whp001&utm_medium=prtimes_whp001&utm_id=prtimes
■JetB株式会社について
JetB株式会社は、AI関連事業を行う東京都新宿区の企業。生成AIを活用したSaaSプロダクト『うちのAI』や定額制のAI面接サービス『Our AI面接』の開発、生成AI企業研修サービス『AI Switch』の提供などAI分野の幅広い事業を展開。また、LLMO（AIO）に最適化された特許取得のCMSである『JetCMS』や、AIライティングツール『うちのライター』の開発・提供を通して生成AIを活用したコンテンツマーケティング支援も行う。AIにWeb発注相談ができるWeb媒体『優良WEB』の運営も行っている。
コーポレートサイト :
https://jetb.co.jp/?utm_source=prtimes_whp001&utm_medium=prtimes_whp001&utm_id=prtimes
