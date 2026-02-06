「デジタル化・DX推進展（ODEX）」において、「EXPOLINE」と「Ask One」が連携開始

ナインアウト株式会社

あらゆる顧客接点を逃さない「Ask One」を提供するナインアウト株式会社（以下、ナインアウト）は、株式会社イノベント（以下、イノベント）、デジタルエクスペリエンス株式会社（以下、デジタルエクスペリエンス）と協業を開始したことをお知らせします。

この協業によって、デジタル化・DX推進展 実行委員会（イノベント内）主催の展示会「デジタル化・DX推進展（以下、ODEX）」において発行される来場者QRコードを Ask One で読み取り可能になります。

また、本協業を記念して、本年5月開催のODEXにて Ask One をご活用いただけるモニター企業を10社限定でイノベントより募集します。 ODEXにおける Ask One の活用・推進を通して、出展者の成果最大化と来場者の体験向上を支援します。

協業の背景

近年、展示会市場は世界的に成長を続けており、ネットワーキングやブランド構築の場としてその重要性は高まっています（※1）。その一方、展示会は短時間で大量のリードを獲得できる反面、来場者ごとの関心や背景を十分に把握しきれず、会期後の効果的な営業フォローにつなげにくいという課題を抱えてきました。

また、来場者にとっても、情報の分断により同じ説明を繰り返されるといった「体験の質」の低下が起きています。展示会を継続的に発展させるためには、出展者の成果と来場者の体験を、データとテクノロジーで両立させることが不可欠です。

こうした背景のもと、展示会の主催・運営を担うイノベント、イベントプラットフォーム「EXPOLINE」を提供するデジタルエクスペリエンス、そしてナインアウトの三社は、展示会運営における体験とデータ活用をより高度化することを目指し、このたびの協業に至りました。

協業内容の詳細

・イベントプラットフォーム「EXPOLINE」 と Ask One がシステム連携し、来場者QRコードを読み取り可能に。

ODEX のシステムを支えるイベントプラットフォーム「EXPOLINE」と Ask One がシステム連携することで、「EXPOLINE」が来場者向けに発行するQRコードを Ask One で読み取ることができるようになります。

これにより、Ask One を利用する出展企業は、QRコードに登録された来場者情報をその場で参照しながらブース対応を行えるようになります。来場者情報は名刺やヒアリングした内容とともにCRM・MAなどの外部サービスに即時連携され、展示会当日の対応から事後フォローまで一貫した情報連携が可能になります。

また、各出展者ブースでのQRコード受付によって来場者の利便性も向上します。関心や課題に応じたコミュニケーションが可能となり、より有意義な出会いや情報収集の場として展示会を体験できるようになります。

今後も、三社の強みを生かした連携を推進し、出展企業の生産性向上と成果最大化、そして来場者の体験向上に取り組むことで、新たな展示会のカタチを創出することを目指します。

【10社限定】Ask One モニター企業の募集について

本協業の開始を記念して、Ask One をご活用いただくモニター企業を、イノベントより10社限定で募集します（※2）。

モニター利用対象の展示会：

2026年5月13日（水）～15日（金）「第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）」

詳細につきましては、以下までお問い合わせください。

問い合わせ先：odex@innovent.co.jp

（以上）

※1：引用：https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/exhibition-global-market-report

※2：Ask One をこれまで利用したことのない企業が対象となります。

あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」

Ask Oneは、“あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない”をコンセプトに、社内外のあらゆる顧客接点を営業機会に変える入力インターフェースです。当社が培ってきた誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム機能や、Salesforceをはじめとした柔軟な外部サービス連携機能を基に、Sansanの高精度な名刺の即時デジタル化技術を搭載することで、BtoB企業におけるあらゆるタッチポイントで営業機会を逃さず商談化率・受注率・契約継続率を向上します。

・Ask Oneサービスサイト：https://www.ninout.ai/askone/

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

サービスに関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 マーケティング部

Mail: mk@ninout.ai

報道に関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 広報

Mail: pr@ninout.ai