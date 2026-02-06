遊んでたら、気づけば仲良くなってた。 アクティビティで遊びながら自然なトキメキが生まれるエンタメ型恋活イベント 『VSトキメキナイト ～VS PARK貸し切り大合コン～』

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内“ヤバすぎ”アクティビティ施設『VS PARK』は、株式会社リンクバルと共同企画・運営で、2026年3月7日(土)に『VS PARK 横浜ワールドポーターズ店』を貸し切った200名規模のエンタメ型恋活イベント『VSトキメキナイト ～VS PARK貸し切り大合コン～』(以下、本イベント)を開催します。

『VS PARK』は、恐竜やチーターといった猛獣たちと10mの超短距離走ができる「ニゲキル」をはじめとした、まるでバラエティ番組に参加しているような体験ができる屋内施設で、寒い日や雨の日でも安心して思いっきり体を動かして遊んでいただけます。

本イベントは「遊んでたら、気づけば仲良くなってた。」をコンセプトに、アクティビティで一緒に遊ぶ体験を積み重ねた結果、いつの間にか初対面の人とも仲良くなれるここだけのイベントです。「相手を選ぶ場」ではなく「同じ時間を過ごす場」となるようなプログラムを用意しており、素の自分で楽しみながら仲良くなることができる体験を通して、自然な出会いをお届けします。リアルだからこそ味わえる、自然なトキメキを感じられる『VS PARK 横浜ワールドポーターズ店』で、特別なみなとみらいの夜をお過ごしください。

イベント公式ページ

https://machicon.jp/events/YGrw4a/(https://machicon.jp/events/YGrw4a/)

【VSトキメキナイトのおすすめポイント】

１.はじめてでも、1人でも安心！

合コンイベント・マッチングアプリ未経験でも大丈夫。

「1人になっちゃうかも」「話しかけられないかも」といった心配は不要です。

司会やVS PARKスタッフが、まるでバラエティ番組に参加しているように盛り上げます！

２.「はじめまして」でも安心！

2人でも大人数でも盛り上がれるコンテンツをたっぷりご用意！

見ているだけでも思わず応援しちゃうので、その場にいるみんなで盛り上がれます。

自然にハイタッチしたり、笑顔にドキッとしたりする場面も？！



「VSトキメキナイト ～VS PARK貸切大合コン～」概要

[場所]

VS PARK 横浜ワールドポーターズ店

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ 4階

[開催日時]

2026年3月7日(土)19：00～21：00

[対象年齢]

18～32歳

[料金]

事前予約制です。チケットは「machicon JAPAN」のみで販売します。

イベント当日18：30まで購入可能です。※店頭販売はございません。

身分証の提示が必要です。必ずお持ちください。

通常料金

男性：6,000円/人

女性：3,000円/人

3人以上の参加でお得なグループ割チケットも！

ぜひお友だちを誘って、お得に「VSトキメキナイト」をお楽しみください！

・500円お得！ 2人1組 男性：11,500円 女性：5,500円

・1,000円お得！3人1組 男性：17,000円 女性：8,000円

・1,500円お得！4人1組 男性：22,500円 女性：10,500円

注意事項・詳細は下記イベント公式ページをご確認ください。

https://machicon.jp/events/YGrw4a/

[当日の流れ]

18：30～ 受付

19：00～ イベントスタート

・グループ分け＆自己紹介

・アクティビティ体験(グループ行動)

・連絡先交換タイム

・シャッフルタイム

・フリータイム＆ペア対決(景品あり)

21：00 イベント終了

内容の詳細はイベント公式ページをご確認ください。

https://machicon.jp/events/YGrw4a/

[コンテンツ紹介]

最初はランダムにグループ分け！みんなでアクティビティを体験して盛り上がろう！

おすすめアクティビティを一部ご紹介！

ローリングタワー

回転するテーブル上に順番にうまくブロックを積み上げよう！

マモリキル

ハンマーでUFO をたたいて動物たちを守れ！

にんげんタワーバトル

制限時間内に好きなポーズで撮影！プレイヤーを「人型ブロック」にして積み上げよう！

ボンバーアタック

タイミングと駆け引きが試される！巨大ボールで相手を落とそう！

VS KUNG FU

板にくりぬかれた穴に合わせて素早くカンフーポーズ！

Jump×Jump

回転する障害物を、島の上でジャンプしたりしゃがんだりしてよけ続けよう！

グループで遊んだ後にはフリータイムも！

気になる人に話しかけられるか心配…という方にも自然とコミュニケーションが生まれて楽しめる、安心のサポートコンテンツをご用意しています。

【気になる人と挑戦！ペアチャレンジ】

※画像はイメージです。

【運命のアニマルカードゲーム】

※画像はイメージです。

[注意事項・禁止事項]

【注意事項】

・当日は時間に余裕をもってお越しください。

・当日の遅刻や欠席は、他の参加者様に迷惑がかかります。やむを得ず欠席される場合はキャンセル手続きを、遅刻の際は必ず主催者へご連絡をお願いします。無断欠席をされた方は「machicon JAPAN」アカウントが停止になる場合があります。

・当日の遅刻や欠席により、スタート時に全員そろわない場合もあります。

・イベントページ内に「申し込み状況」などの人数が記載されていても、キャンセルなどがあった場合は 当日の参加人数と異なる可能性があります。

・ご参加人数によりイベントのスケジュールが変動する可能性があります。

・イベント当日の参加キャンセル及び無断キャンセルにより、男女比が大きく崩れる場合があります。また、主催者が開催可能な人数を下回ったと判断した場合、イベントが中止になる事があります。

・イベント中止に伴うユーザーへの返金額は、チケット代金およびコンビニ決済手数料（コンビニ決済の場合）となり、交通費、宿泊費、通信費等の返金は行いません。

・イベントチケットに『受付終了』と表示されていてもキャンセルなどがあった場合は再販を行う可能性があります。

・同伴者様と別々でチケットを購入された際は別グループへのご案内となる可能性があります。同じグループでの参加をご希望される場合は主催者まで事前にご連絡ください。

・イベント中及び終了後に発生したトラブルには一切関与しません。

・本イベントチケットの現金精算は受け付けておりません。

【禁止事項】

・既婚者の方や、18歳～32歳を満たさない方のイベント参加

・受付時に身分、年齢などを偽る行為

・マナー違反、強引な誘いなどの行き過ぎた行為

・嫌がるほかの参加者の身体に触れたりする行為

・衣服を脱いだり、わいせつと思える行為

・飲酒行為

・勧誘行為またはそれに付随する行為（例：宗教勧誘、マルチ商法、他イベントへの勧誘、その他営業行為など）

・必要以上に大声を出すことや暴力行為など参加者を威嚇する行為

・その他明らかに公序良俗に反するとスタッフが認めた行為

株式会社リンクバル概要

[株式会社リンクバルとは]

リンクバルは「出会いを作るプロ集団」として、人との出会いに楽しさを見出してもらえるよう、一人ひとりの可能性が広がるさまざまな「出会い」をワンストップでつなぐプラットフォームを提供しています。事業は、イベントECサイト『machicon JAPAN』や恋活・婚活マッチングアプリ『CoupLink』、1対1で出会えるカフェラウンジ『1on1 for Singles』で出会いのきっかけをつくり、カップル成立後は『Pairy』でサポートを行っております。当社は多くのパートナー企業さまをはじめさまざまなステークホルダーとのつながりによって大きく成長してきました。つながりの大切さを知っているからこそ、そこから生まれる感動や刺激をユーザーの皆さまに届けてまいります。

[公式サイト]

https://linkbal.co.jp/

VS PARK 概要

[VS PARKとは]

体を動かしながらまるでバラエティ番組に参加しているような新感覚のバラエティスポーツ体験ができる、屋内“ヤバすぎ”アクティビティ施設です。学生グループやファミリーのお客さまから、「全力ではしゃげる施設」と多くの支持を得ています。2018年に大阪府吹田市に「ららぽーとEXPOCITY店」が1号店として誕生、現在は宮城(1店舗)、埼玉(1店舗)、神奈川(1店舗)、愛知(1店舗)、大阪(2店舗)、京都(1店舗)、広島(1店舗)、福岡(1店舗)の国内9か所で営業中です。

開業以来、テレビや雑誌などのメディアに多数とりあげられ、Instagramの総投稿数が3万2千件、TikTokの総再生回数が2億6千1百万回超え(2026年1月時点)とSNSでも話題です。

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/

[店舗公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/yokohama/

[公式Instagram]

https://www.instagram.com/vspark_official/

[公式TikTok]

https://www.tiktok.com/@vspark_official

[店舗公式X]

https://x.com/vspark_yokohama

[権利表記]

(C)Bandai Namco Experience Inc.

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。

(C)Bandai Namco Experience Inc.