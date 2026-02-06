＜SUQQU＞人気UVクリームの特別限定デザインパッケージ＆ビッグサイズ「SUQQU プロテクティング デイ クリーム 2026 リミテッド エディション」を限定発売

株式会社エキップ

艶を大切にするSUQQU がこだわり抜いた、ベースメイクの仕上がりを底上げする「プロテクティング デイ クリーム」。

高い紫外線カット力に加え、なめらかなテクスチャー、艶ヴェール効果などで人気のUVクリームが、日本画家アーティスト・通木(つうき)菜々絵氏の作品をあしらった特別な限定デザインパッケージで登場。上質なケアを毎日続けていただけるビッグサイズです。

●特長1：高い紫外線カット力と心地良い使用感の両立

SUQQUの粉体処理テクノロジーを活かし、うるおいでコーティングした1種の紫外線散乱剤と、その他２種の紫外線散乱剤をブレンドし、それぞれの強みを発揮することで、高い紫外線カット力と心地良い使用感を両立。

●特長2：光を味方につけて活き活きとした肌印象へ導く艶ヴェール効果

紫外線散乱剤「ADVAN※1」が肌表面に薄く伸び広がることで、まるで鏡のように光を反射する艶ヴェールを形成。艶を仕込むことでベースメイクの仕上がりも美しく。

●特長３：UVカット効果に加え、さまざまな外的要因※2へ対処

・うるおいが長時間持続：均一なヴェールが肌内部※3からの水分蒸散を防ぎ、長時間うるおい効果が持続。さらに、日焼け止め特有のきしみ感がなく、まるでスキンケアクリームでうるおいを満たしているような心地良さ。

・肌バリア効果：隙間のない均一な塗膜に、わずかに凹凸を形成して接着面を少なくすることで、肌表面に花粉や微粒子等の大気中の汚れが付着するのを物理的に防ぎます。※4

・ウォータープルーフ効果：80分間の耐水性試験をクリア。水に強い処方。

・植物由来エキスなど７種の美容保湿成分配合※5：うるおいに満ちたクリームが、くすみの原因となる乾燥から肌を守ります。

【限定デザインパッケージ】

日本画家アーティスト・通木(つうき)菜々絵氏の作品「ゆめのなかで」をあしらった特別なデザインの限定パッケージ。

「ゆめのなかで」は、眠った時に見る夢の中の世界を表現し、優しく幸福に満ちた空間や、安寧の地をイメージした作品です。世界中の誰もが平穏な場所で安心して眠り、良い夢を見られるように幸せであって欲しいと願いを込めて描かれています。

「SUQQU 2026 春 カラーコレクション」のテーマ「桜(おう)梅(ばい)桃(とう)李(り)」とも通じる世界観であり、さらにSUQQUのブランドパーパスである「多彩な美を愉しむ価値観の提供」に対し、通木(つうき)氏がイメージした世界観や作品に込める想いが一致したことで、今回のコラボレーションに至りました。

SUQQUは今後も、豊かな創造性で、社会や環境に対するさまざまな取り組みを続け、美しく豊かな未来とともに歩んでいくため、前進し続けてまいります。

【通木(つうき)菜々絵氏 について】

日本画家アーティスト。日本画の画材である、岩絵具・胡粉・和紙を使用し、固定概念にとらわれず自由な発想で作品を制作している。様々なものが移ろいゆくなかで、変わらずに守り続けたいものは何かを意識し、多幸感や癒しをテーマに、心の機微に触れた瞬間や気がついたこと、大切にしたい感覚を表現している。

Instagramアカウント：@nne_t_77

※1 酸化亜鉛、トリエトキシカプリリルシラン（紫外線散乱）

※2 乾燥、花粉やほこりなどの微粒子汚れ。（※４）

※3 角層

※4 すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません。

※5 乳酸桿菌／ セイヨウナシ果汁発酵液、チャ葉エキス、オリーブ葉エキス、スギナエキス、グリチルレチン酸、ヒアルロン酸、コラーゲン（保湿）

――――――――

SUQQU プロテクティング デイ クリーム 2026 リミテッド エディション

https://www.suqqu.com/ja/p/4973167050248

容量：50g 価格：税込 各11,500円（本体価格 各10,500円）

【全国発売】2026年2月6日（金）

――――――――



[ご掲載クレジット・お客様相談窓口]

■SUQQU フリーダイヤル 0120-988-761

■オフィシャルサイト http://www.suqqu.com

■Instagram https://www.instagram.com/suqqu_official

■X（旧 Twitter) https://twitter.com/suqqu_official

■Facebook https://www.facebook.com/suqqu.official