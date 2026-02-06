【DMM 地方創生】市民の視点で門真の魅力を再発見！「かどま魅力発信チーム」キックオフミーティング開催レポート

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）は、地方創生事業（DMM 地方創生）において、大阪府門真市の「シティプロモーション推進事業」の一環として、門真市の魅力を発信する「かどま魅力発信チーム」のメンバーを募集しました。選考を通過した10名と、門真市と連携協定を締結している摂南大学、大阪国際大学の学生を加えた多様なメンバーで結成し、2026年1月31日にキックオフミーティングを実施しました。

■門真市のシティプロモーション推進事業について

門真市では移住・定住を促進し、将来にわたって安心して暮らせるまちをめざして、シティプロモーションに取り組んでいます。

市民の暮らしや想いに根差した“門真らしさ”を発信することで、門真市を認知、興味・関心をもってもらい、門真市への来訪者増加を目的としています。

DMMでは本事業を受託し、門真市と地域住民の方々が一丸となり「住み続ける価値のあるまち門真」の実現をめざして事業を進めてまいります。

■かどま魅力発信チームについて

大阪府門真市の魅力をInstagramで発信する市民PRチームです。

門真市のまだ知られていない魅力を発見し、広く発信することで、市内外の方に門真市を認知していただき、実際に訪れてもらうこと（移住・定住の促進も含む）をめざしています。また、この活動そのものが、門真市の新たな魅力となることも目標の一つです。

門真市民や門真が好きな人だからこそ知っている、ひと・お店・イベント・風景・モノなど、リアルなまちの魅力を発信していきます。

メンバーは、公募により選ばれた市内在住者や、門真市に関心がある10名。

DMMおよびSNSマーケティングの専門知見を持つ運営事務局のサポートのもと、門真市をよく知る人ならではの視点で情報発信を行います。

さらに今春には、門真市近隣に位置する摂南大学および大阪国際大学の学生も加わり、

官・学・民が連携した体制で、門真市の魅力発信に取り組んでまいります。

かどま魅力発信チーム Instagram URL：https://www.instagram.com/kadoma.miryoku/

■キックオフミーティング開催レポート

2026年1月31日に実施したキックオフミーティングでは、今後の活動に向けて以下のプログラムを行いました。

● まちの魅力発見ワークショップ

メンバーそれぞれが考えてきた「門真市の魅力」をテーマごとに持ち寄り、模造紙と付箋を使いながら意見を可視化するワークショップを実施しました。

市内外から集まった多様な立場のメンバーならではの視点から、「人」「物」「事（こと）」「仕事」「空気」などのテーマが数多く共有され、門真市の“リアルな魅力”を再発見する時間となりました。

また、本アカウントのメインターゲットとなる市内外の20～30代の女性に対して、どんな訴求をすれば門真市の魅力を感じてもらえるかを考えながら、メンバーはワークショップに臨んでいました。



講師：岩井ゆう紀（合同会社DMM.com）

「市民目線で門真市の魅力を掘り下げるワークショップの様子」

● SNS投稿制作ワークショップ

続いて実施した「SNS投稿制作ワークショップ」では、実際にInstagramで発信していくことを想定し、取材時に意識するポイントや写真の撮り方、投稿文（キャプション）で大切にしたい考え方について共有しました。

撮影の実践では、三分割構図や主観構図などプロのマーケターによる手ほどきを受けながら、メンバーは和気藹々と楽しく撮影していました。

「プロのマーケターに教わった撮影方法をトライするメンバーたち」

● 知的財産に関する簡易研修

SNSに投稿する制作物をメンバーが作成するにあたり、著作権や肖像権など制作時に注意すべきポイントを共有するため、知的財産に関する簡易研修を実施しました。

撮影や取材時の注意点を共有することで、安心して制作に取り組める環境づくりを行っています。

講師：岩井ゆう紀（合同会社DMM.com）

「SNS運用にあたって必要な知的財産の基礎を学ぶ簡易研修」

今後は、キックオフミーティングで得られた気づきやアイデアをもとに、門真市の魅力をInstagramを中心に発信していきます。

参加した魅力発信チームのメンバーからは、

「今後の活動イメージが湧いて、ますます楽しみになりました！」（さくらさん）

「門真市に住んでいるからこそ、知っていることが多くあると思うので、たくさん人が集まるイベントなどで、門真市の魅力ある場所のみなさんにお聞きすることもいいのかなと思いました」（まなみさん）

といった声が寄せられました。

今後は、市民・大学・企業・行政が連携し、“住み続ける価値のあるまち門真”の実現をめざして、魅力発信チームの活動を進めてまいります。

■大阪府門真市について

門真市はコンパクトなエリアに「暮らし」の要素がギュッと詰まったまちです。大阪府の北東部にあり、まち全体が平坦なため、自転車や徒歩での移動が楽にできます。さらに、公共施設のほか、病院や大型商業施設など、生活に欠かせない施設がそろっています。また、3つの鉄道線に7つの駅、2つの高速道路が走っており、抜群の交通アクセスを誇ります。

・公式ホームページ

https://www.city.kadoma.osaka.jp/index.html

・公式X

@kadoma_city https://x.com/kadoma_city

・公式Instagram

https://www.instagram.com/kadoma_city_official/#

・公式LINE

https://page.line.me/kadoma_city

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

#観光・インバウンド #移住・定住 #関係人口 #ワーケーション #プロモーション・ブランディング #空き家・廃校活用 #教育 #人材育成・就業支援 #まちづくり #スマートシティ #コミュニティ形成 #AR/VR #デジタルアート #DX #オンラインイベント #産業振興・雇用創出 #起業・スタートアップ支援 #インキュベーション・アクセラレーション #３Dプリンタ・モノづくり #農業・林業 #食・健康 #消防・救急 #防災 #スポーツ・eスポーツ

・ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

