イベント開催レポート：スタートアップが買う側に回るとき～経験者たちが語る、買い手としてのM&A戦略～【AcquireX Kickoffイベント】

株式会社ゼロワンブースターキャピタル

株式会社ゼロワンブースターキャピタル（東京都千代田区、以下「01Booster Capital」という）は、2026年2月5日に、01Booster Capitalが運営するスタートアップM&Aバイサイド戦略支援プログラム「AcquireX（アクワイアエックス）」のキックオフイベント「スタートアップが買う側に回るとき～経験者たちが語る、買い手としてのM&A戦略～」をSAAI Wonder Working Community(https://yurakucho-saai.com)にて開催しました。

AcquireXの詳細は以下をご参照ください。

https://acquirex.01bc.vc/

参加申込フォーム：https://forms.gle/Rh2rjcGYYaCztysj6(https://forms.gle/Rh2rjcGYYaCztysj6)

※初回のワークショップは2026年2月25日より開始します。

※SAAI Wonder Working Communityは、01Booster Capitalのグループ会社である株式会社ゼロワンブースターが運営するコミュニティスペースです。（所在地：東京都千代田区丸の内三丁目3番1号新東京ビル1F）

イベント趣旨

近年、スタートアップにとってM&A（企業買収・統合）はもはや「売却（EXIT）」の手段だけではなく、自ら成長戦略として他社のリソースを活用し、事業競争力を高める新たな潮流が生まれています。

このイベントでは、実際に買い手としてのスタートアップ戦略を経験した登壇者が、自社成長のための M&A実践や戦略構築について語りました。

本セッションは、起業家・経営者が一般的な「売り手としてのM&A」だけではなく、買い手としてM&Aに取り組む具体的な意義や戦略、実務実装のヒントを得ることを目的としており、20名ほどの参加者と共にパネルディスカッションを実施しました。

茅 子桐 / Mao Zitong

株式会社ウタイテ 取締役CFO

中国出身。米ミネルバ大学一期生最優等賞で卒業。その後、日本のカルチャー好きを理由に来日。 ソフトバンクグループにて事業開発、米国上場株投資を経て、ソフトバンク・ビジョン・ファンド日本チームに初期メンバーとして参画。 その後、日本最大級のVCグロービス・キャピタル・パートナーズを経て、株式会社ウタイテに参画。

舩津 朗 / Akira Funatsu

株式会社ストライク イノベーション支援室 アドバイザー

ストライクにてイノベーション支援室の立ち上げに参画。 スタートアップと事業会社の成長戦略であるイノベーション型M&Aのご支援を行う。 オープンイノベーション促進の一環として、月例イベント"S venture Lab."も実施。 新卒で入社した大手BPO会社では法人営業として、スタートアップのCS、IS部門の構築や、スタートアップとの事業開発に関わる。

立山 冬樹 / Fuyuki Tachiyama

01Booster Capital Inc. General Partner

金融機関にて国内大型プロジェクトファイナンス、シンジケートローン、コンサルティング業務に携わった後、金融系VCにて投資グループ長としてベンチャーキャピタル業務に従事。その後、M&A大手のストライクに入社し、スタートアップに特化したM&A仲介・アドバイザリー業務を通じて、複数のM&A実行を支援。2023年より01Booster Capitalにて事業会社からのスピンオフ・カーブアウトを通じたスタートアップ創出やM&Aを軸とした投資活動を推進する。

AcquireXについて

スタートアップM&Aバイサイド戦略支援プログラム「AcquireX（アクワイアエックス）」は、東京都が実施する多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の令和7年度協定事業者として採択されたものです。本プログラムを通じて、買い手としてのM&Aをスタートアップの成長戦略として取り入れ、飛躍的なスケールアップを目指す参加企業の募集を開始いたします。（参加費用：無料）

※フォーム登録後、運営事務局より日程調整のご依頼をお送りします。面談後に採択可否を決定いたします。

プログラムの詳細は以下をご参照ください。

株式会社ゼロワンブースターキャピタルについて

商 号：株式会社ゼロワンブースターキャピタル

所在地：（本社）東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

（京都拠点）京都府京都市東山区宮川筋2-255 SIGHTS KYOTO

代 表：鈴木 規文

設 立：2022年3月

サイト：https://www.01bc.vc/