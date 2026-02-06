コンビニで印刷できるカレンダーサービス『マイカレンダー』に自分の写真を使ったオリジナルカレンダーを作成・印刷できる新機能を追加

株式会社サムライソード

全国のコンビニエンスストアでカレンダーを印刷できるサービス『マイカレンダー』において、自分の写真を使ったオリジナルカレンダーを作成・印刷できる新機能を追加したことをお知らせいたします。

本機能により、スマートフォンやPCに保存されている写真をアップロードするだけで、世界にひとつだけの写真入りカレンダーを作成し、全国のコンビニでその場で印刷することが可能となりました。

サービスサイトはこちら： https://mynoshigami.net/mycalendar/(https://mynoshigami.net/mycalendar/)

写真が“データのまま眠る”時代から、写真を「日常で使う」時代へ

コンビニプリントサービス『マイカレンダー』

『マイカレンダー』は、「予定を見える化し、日常生活や仕事をスムーズにすること」を目的として、スマートフォンやPCから作成し、全国のコンビニで印刷できるカレンダーサービスとして提供してきました。

一方で近年、スマートフォンで撮影される写真の数は増え続ける一方、多くの写真がデータのまま保存され、活用されないまま埋もれているという課題もあります。

今回追加した「写真入りカレンダー作成機能」は、そうした写真を生活の中で自然に使われる形に変えることを目的としています。

特別な操作は不要 写真を選ぶだけで、すぐに印刷可能

『マイカレンダー』のご利用方法

本機能では、以下の流れで誰でも簡単に写真入りカレンダーを作成できます。

- カレンダーデザインを選択- スマートフォンまたはPCから写真をアップロードしサイズと用紙種別を選択- 発行された印刷番号をコンビニのマルチコピー機に入力- 最寄りのコンビニ（マルチコピー機）でプリント

専用アプリのインストールや、複雑な編集作業は不要です。

個人利用からギフト、ビジネス用途まで 幅広い活用シーンを想定

ペットの写真/子どもの成長記録/家族へのギフト/店舗・企業向けカレンダーなど様々な用途

写真入りカレンダーは、個人利用にとどまらず、以下のような用途での活用も想定しています。

- ペットや家族の写真を使った日常用カレンダー- 遠方に住む家族へのギフト- 子どもの成長記録を残すメモリアル用途- 店舗・企業による配布用ノベルティや販促ツール- 社内イベントや周年記念の記念品

1年間使われ続けるカレンダーという特性から、継続的なコミュニケーションツールとしても活用が可能です。

今後のアップデート予定

株式会社サムライソードは、『マイカレンダー』を通じて、デジタルに偏りがちな情報や思い出を、誰もが手に取れる「紙」という形に変換する体験を提供してまいります。

今後は、現在提供しているカレンダーに加え、持ち運びやすく、デスクや手帳周りでも使いやすい「ミニカレンダー」の追加提供も予定しております。

個人のライフスタイルや利用シーンに合わせた選択肢を広げることで、家庭・職場・教育現場・ビジネスシーンなど、より多様な場面で活用されるサービスを目指し、継続的な機能拡充を進めてまいります。

