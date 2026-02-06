災害時スマホ充電の不安を解消。20000mAh大容量×1台8役の多機能ラジオ『20000mAh、手回し充電対応AM/ワイドFMラジオ』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『20000mAh、手回し充電対応AM/ワイドFMラジオ』を2月6日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004802?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004802
本製品は、20000mAhバッテリーを搭載した、1台8役の多機能ラジオです。
災害時に心配な「スマートフォンの充電切れ」を防ぐため、一般的なスマホを約3～4回フル充電できるモバイルバッテリー機能を備えています。
電源確保はUSB充電に加え、停電時でも自力で発電できる「手回し充電」や「ソーラー給電」に対応。
ラジオはAM/FMに加え、遮蔽物に強い「ワイドFM」にも対応しており、緊急時でもリアルタイムな情報を確実にキャッチできます。
さらに、遠近を使い分けられる3種のLED懐中電灯や読書灯、SOSを知らせるアラームや笛、コンパスなど、避難生活を支える機能を凝縮しました。
IPX3の防水性能を備え、アウトドアや日常使いでも活躍します。
災害への備えを万全にしたい、家族の連絡手段を確実に守りたい。
そんな方におすすめです。
＜製品特長＞
■20000mAhの超大容量バッテリー搭載
■USB、手回し、ソーラーの3WAYの給電システム
■1台8役の多機能設計
■AM/FMに加えワイドFM対応
■3種類の照射モードのLEDライトと読書ライト搭載
■防水等級IPX3相当の防水仕様
＜仕様＞
・サイズ／幅176×奥行76×高さ100(mm)（ベルト含む）
・重量／約740g（ベルト含む）
・電源／内蔵バッテリー
・バッテリー／リチウムイオン電池 3.7V / 20000mAh
・バッテリー充電／USB充電 (5V2A以上)
・充電時間／約10時間
・外部給電で使用／可能(USB 5V2A以上)※手回し充電機能5V1.5W
・防水防塵／IPX3
・スピーカー音声出力／1W
・LEDライト／ハイビーム：1W（600lx）
ロービーム：1Wx2(150lx)
ハイビーム+ロービーム：3W（650lx）
LED読書ライト：2W
・受信周波数／AM:530～1600kHz FM:76～108MHz(ワイドレンジ)
・ケーブル長／約450mm
・材質／ABS
・セット内容／本体、TYPE-C・USBケーブル、ハンドベルト、日本語取扱説明書
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日／2026/2/6
・型番/JAN／ライトオレンジ：KSTM25HRA / 4580060604302
ライトグリーン：KSTM25HGR / 4580060604319
20000mAh、手回し充電対応AM/ワイドFMラジオ
[販売価格]10,800円 (税込)
20000mAh、手回し充電対応AM/ワイドFMラジオ
[販売価格]10,800円 (税込)
