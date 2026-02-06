災害時スマホ充電の不安を解消。20000mAh大容量×1台8役の多機能ラジオ『20000mAh、手回し充電対応AM/ワイドFMラジオ』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『20000mAh、手回し充電対応AM/ワイドFMラジオ』を2月6日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004802?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004802

本製品は、20000mAhバッテリーを搭載した、1台8役の多機能ラジオです。

災害時に心配な「スマートフォンの充電切れ」を防ぐため、一般的なスマホを約3～4回フル充電できるモバイルバッテリー機能を備えています。

電源確保はUSB充電に加え、停電時でも自力で発電できる「手回し充電」や「ソーラー給電」に対応。

ラジオはAM/FMに加え、遮蔽物に強い「ワイドFM」にも対応しており、緊急時でもリアルタイムな情報を確実にキャッチできます。

さらに、遠近を使い分けられる3種のLED懐中電灯や読書灯、SOSを知らせるアラームや笛、コンパスなど、避難生活を支える機能を凝縮しました。

IPX3の防水性能を備え、アウトドアや日常使いでも活躍します。

災害への備えを万全にしたい、家族の連絡手段を確実に守りたい。

そんな方におすすめです。

＜製品特長＞

■20000mAhの超大容量バッテリー搭載

■USB、手回し、ソーラーの3WAYの給電システム

■1台8役の多機能設計

■AM/FMに加えワイドFM対応

■3種類の照射モードのLEDライトと読書ライト搭載

■防水等級IPX3相当の防水仕様

＜仕様＞

・サイズ／幅176×奥行76×高さ100(mm)（ベルト含む）

・重量／約740g（ベルト含む）

・電源／内蔵バッテリー

・バッテリー／リチウムイオン電池 3.7V / 20000mAh

・バッテリー充電／USB充電 (5V2A以上)

・充電時間／約10時間

・外部給電で使用／可能(USB 5V2A以上)※手回し充電機能5V1.5W

・防水防塵／IPX3

・スピーカー音声出力／1W

・LEDライト／ハイビーム：1W（600lx）

ロービーム：1Wx2(150lx)

ハイビーム+ロービーム：3W（650lx）

LED読書ライト：2W

・受信周波数／AM:530～1600kHz FM:76～108MHz(ワイドレンジ)

・ケーブル長／約450mm

・材質／ABS

・セット内容／本体、TYPE-C・USBケーブル、ハンドベルト、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/2/6

・型番/JAN／ライトオレンジ：KSTM25HRA / 4580060604302

ライトグリーン：KSTM25HGR / 4580060604319

20000mAh、手回し充電対応AM/ワイドFMラジオ

[販売価格]10,800円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004802(https://www.thanko.jp/view/item/000000004802?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004802)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB

TEL 03-5297-5783