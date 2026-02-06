災害時スマホ充電の不安を解消。20000mAh大容量×1台8役の多機能ラジオ『20000mAh、手回し充電対応AM/ワイドFMラジオ』を発売

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『20000mAh、手回し充電対応AM/ワイドFMラジオ』を2月6日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004802









本製品は、20000mAhバッテリーを搭載した、1台8役の多機能ラジオです。


災害時に心配な「スマートフォンの充電切れ」を防ぐため、一般的なスマホを約3～4回フル充電できるモバイルバッテリー機能を備えています。


電源確保はUSB充電に加え、停電時でも自力で発電できる「手回し充電」や「ソーラー給電」に対応。


ラジオはAM/FMに加え、遮蔽物に強い「ワイドFM」にも対応しており、緊急時でもリアルタイムな情報を確実にキャッチできます。


さらに、遠近を使い分けられる3種のLED懐中電灯や読書灯、SOSを知らせるアラームや笛、コンパスなど、避難生活を支える機能を凝縮しました。


IPX3の防水性能を備え、アウトドアや日常使いでも活躍します。


災害への備えを万全にしたい、家族の連絡手段を確実に守りたい。


そんな方におすすめです。



＜製品特長＞


■20000mAhの超大容量バッテリー搭載


■USB、手回し、ソーラーの3WAYの給電システム


■1台8役の多機能設計


■AM/FMに加えワイドFM対応


■3種類の照射モードのLEDライトと読書ライト搭載


■防水等級IPX3相当の防水仕様




















＜仕様＞


・サイズ／幅176×奥行76×高さ100(mm)（ベルト含む）


・重量／約740g（ベルト含む）


・電源／内蔵バッテリー


・バッテリー／リチウムイオン電池　3.7V / 20000mAh


・バッテリー充電／USB充電 (5V2A以上)


・充電時間／約10時間


・外部給電で使用／可能(USB 5V2A以上)※手回し充電機能5V1.5W


・防水防塵／IPX3


・スピーカー音声出力／1W


・LEDライト／ハイビーム：1W（600lx）


　　　　　　　ロービーム：1Wx2(150lx)


　　　　　　　ハイビーム+ロービーム：3W（650lx）


　　　　　　　LED読書ライト：2W


・受信周波数／AM:530～1600kHz　FM:76～108MHz(ワイドレンジ)


・ケーブル長／約450mm


・材質／ABS


・セット内容／本体、TYPE-C・USBケーブル、ハンドベルト、日本語取扱説明書


・保証期間／購入日より12ヶ月


・発売日／2026/2/6


・型番/JAN／ライトオレンジ：KSTM25HRA / 4580060604302


　　　　　　ライトグリーン：KSTM25HGR / 4580060604319





20000mAh、手回し充電対応AM/ワイドFMラジオ


[販売価格]10,800円 (税込)


[販売価格]10,800円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004802




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部


〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322


Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp



■サンコー直営店舗


〒101-002　東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB


TEL 03-5297-5783