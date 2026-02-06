【ねこ特化ヘルスケアブランドuniam】イオンペット運営のペテモ全国162店舗で、メディカル発想の機能性おやつ「ピュアピューレ」を販売開始

株式会社uniam

「ねこと生きるを、ユニークに。」をパーパスに掲げ、ねこ特化型ヘルスケアブランドを展開する株式会社uniam（本社：東京都港区、代表取締役CEO：杉本亜衣、以下当社）は、2026年2月6日（金）より、イオンペット株式会社（本社：千葉県市川市、代表取締役社長：米津 一郎、以下 イオンペット）等が運営する「PETEMO（以下、ペテモ）」をはじめとする全国162店舗にて、メディカル発想の機能性おやつ「ピュアピューレ」シリーズの販売を順次開始することをお知らせいたします。

これまで当社は公式サイトやAmazon等を中心としたオンライン販売を基軸に展開してまいりました。この度の実店舗における全国展開により、人気の機能性おやつシリーズをより身近な存在へと広げ、ねことカイヌシの健やかな毎日をより近くで支えてまいります。

■ 導入の背景：ねこの食の選択肢をもっとユニークに、もっと身近に。

現在、日本で暮らすねこは約915万頭（※1）。犬を上回り、私たちにとって最も身近なパートナーとなっています。一方で、実店舗におけるねこ用ヘルスケア商品の選択肢は、カイヌシ様の期待に対してまだ十分とは言えません。

実際に多くのカイヌシ様から「お店でも、もっとこだわったものを選びたい」「実物を見て、納得して購入したい」という切実な声をいただいてきました。

こうした中、全国でペット専門店を展開するイオンペットの「高機能で良質なフードを届けたい」という想いと、当社が掲げる「エビデンスに基づいた食事で、ねこの一生を支える」という方針が共鳴しました。昨年実施したネコモ幕張新都心店での先行導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000112568.html)でも大きな反響をいただき、この度、人気の「ピュアピューレ」3種を全国のカイヌシ様へお届けする運びとなりました。

■ 展開商品：メディカル発想の機能性おやつ「ピュアピューレ」シリーズ

機能性おやつ「ピュアピューレ」シリーズは、最新の栄養学知見に長けた獣医師が中心となり開発したピューレタイプの商品です。

厳選した素材の旨味を活かしつつ、不要な添加物は使用しないレシピで、ねこの健康のお悩み（デンタル、ストレス、腸内環境）に寄り添う成分を配合しています。ねことのコミュニケーションを取りながら、手軽に健康習慣を続けられます。

【取り扱いラインナップ】

ピュアピューレ デンタルケア

天然海藻抽出物アスコフィランと乳酸菌（クリスパタス菌KT-11株）を配合。歯磨きが苦手なねこの口内環境の健康をサポートします。

ピュアピューレ リフレッシュケア

ミルクプロテインとL-トリプトファンを配合。心ほぐれるリラックスタイムを提供し、穏やかな毎日をサポートします。

ピュアピューレ 腸内免疫ケア

3種の乳酸菌（シールド乳酸菌(R)・有胞子性乳酸菌・ビフィズス菌）とオリゴ糖を配合したシンバイオティクス設計。腸内環境と免疫の維持をサポートします。

■ 株式会社uniam 代表取締役 杉本亜衣のコメント

ねこの飼育頭数が増加し、家族としての存在感が増す一方で、実店舗における高機能なヘルスケア商品の選択肢は、まだ十分とは言えません。当社は創業以来、獣医師や専門家と共に、ねこの生態を徹底的に考え抜いた製品づくりを続けてまいりました。

この度の全国展開により、おやつを単なる嗜好品ではなく、「健康ケアの時間」へと変えていく。そんな私たちが理想とするケアの形を、より多くのカイヌシ様と共に育んでいけることを期待しています。これからも、ねことの暮らしをより豊かに、健やかに彩るための挑戦を続けてまいります。

【株式会社uniamについて】

株式会社uniamは、「ねこの健康を食事で支える。」をミッションに掲げる、獣医師発のねこ専門ヘルスケアブランドです。

ねこが病気になってから獣医師ができることは、あまりにも少ない──

そう痛感してきた獣医師たちが、“毎日の食事”という習慣にこそ未来を変える力があると信じ、ユニアムは始まりました。開発には獣医師や専門家が関わり、素材選びから処方設計、製造工程に至るまで科学的アプローチを徹底。おいしさと機能性を両立させた製品は、飼い主とねこがともに心地よく続けられるよう設計されています。

でも「正しさ」だけでは続かない。だからこそ、デザイン、体験設計、すべてに遊び心とクリエイティビティを込めています。ねこと暮らす毎日が、もっと健康で、もっと心地よく、自信に満ち溢れるものになるように。ユニアムは、医学とクリエイティブの力で、ねこと人の“あたりまえの毎日”に、新しい選択肢を届けていきます。

会社名：株式会社uniam

所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー5F

代表者：代表取締役 杉本 亜衣（獣医師）

公式サイト：https://uniam.jp

Instagram：https://www.instagram.com/uniam_official/

X：https://twitter.com/uniam_official

LINE：https://lin.ee/yhose0E

※1）一般社団法人ペットフード協会「令和7年（2025年）全国犬猫飼育実態調査」より

【イオンペット株式会社／PETEMO（ペテモ）について】

「動物と人間の幸せな共生社会の実現」を目指す、ペットライフカンパニーです。PETEMO（ペテモ）というブランド名称で、ペット用品販売、グルーミングサロンやペットホテル、動物病院など、ペットに関する総合的なサービスを提供しています。ペテモは、「しあわせも、たいへんも、ずっと、いっしょに。」をブランドステートメントとし、専門性の高い知識と技術、ペットへの愛情をもって、お客さまとペットの健やかで幸せな生活をサポートします。