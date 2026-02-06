【宮崎県新富町】スポーツの力で、地域がつながる「スポーツで繋がろう 新富・木城 国スポ祭り」2月21日開催！

一般財団法人 こゆ地域づくり推進機構

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構(宮崎県新富町、以下「こゆ財団」)は、2026年2月21日(土)に新富町体育館にて「スポーツで繋がろう新富・木城 国スポ祭り」が開催されることをお知らせいたします。

本イベントは、国民スポーツ大会（国スポ）・障害者スポーツ大会（障スポ）を身近に感じてもらうことを目的に、新富町・木城町が連携して実施するスポーツイベントです。子どもから大人まで、誰でも気軽に参加でき、スポーツの楽しさや魅力を体感できます。

当日は、国スポ競技を「見て・やって・楽しむ」体験型イベントをご用意！新富町ではサッカー・ユニカール、木城町ではボルダリング・エアロビックを体験できます。

参加費は無料、当日参加も可能です（定員あり）。さらに、参加者には国スポオリジナルサコッシュをプレゼント！（先着150名)

【開催概要】

日時：2026年2月21日（土）9:00～12:00（受付 8:30～）

会場：新富町体育館

定員：200名

参加費：無料

持ち物：体育館シューズ

参加申し込みはこちら：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB10JLWxMr7miZnoxLkSaJBYnz1JdJU58AS6UDVMg9eo1EKQ/viewform

なお、より多くの方にご参加いただけるよう、参加申し込み期間は2月13日（金）まで延長しております。

【イベントスケジュール（予定）】

9:00 開会・あいさつ

9:10 エアロビックで準備運動

9:20 自由体験タイム

10:20 交流試合（ユニカール）

マスコット対抗チャレンジ

11:50 閉会式

イメージ画像

「スポーツで繋がろう 新富・木城 国スポ祭り」は、競技を知るだけでなく、地域や人とのつながりを感じられるイベントです。サッカーのキックチャレンジやキックスピード測定など、初めての方でも楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。

当日は、ヴィアマテラス宮崎の選手が参加予定。さらに、みやざき犬、新富町公式キャラクター「おとみちゃん」、木城町マスコットキャラクター「キックン」、ヴィアマテラス宮崎マスコット「てんてん」など、マスコットキャラクターも大集合し、会場を盛り上げます！

国スポをきっかけに、スポーツの楽しさと地域の魅力を再発見する一日を、ぜひ会場で体験してください。

【主催（お問い合わせ）】

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ新富町実行委員会

TEL：0983-32-1515

FAX：0983-33-1123