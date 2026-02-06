【株式会社10】コラボレーター募集！体験価値を共創するコラボ企画スタート

株式会社１０

株式会社10（本社：東京都、代表取締役CEO：佐藤尊紀、以下10 Inc.）が運営するBAR FiVEにて、企業や個人の方々と共創コラボの取組みを開始いたします。

企画背景

「ヒト・モノ・コトがつながる」BAR FiVEと「価値を共創する」10 Inc.のミッションをもとに、コラボレーターを迎えることで、より多角的な視点から価値共創を実現し、お客様だけでなく従業員にとっても実りある体験を創造していくために企画しました。

企画概要

BAR FiVEは、日本各地のクラフトビールと出会いが楽しめる、東中野の隠れ家バー。

常時数十種類のクラフトビールを揃えるBAR FiVEは、ボトルショップも併設しています。

本企画では、単なる飲食スペースの貸し出しではなく、新しい価値を共に創り出す『コラボレーター』を募集します。お互いの“好き”を掛け合わせ、最高のワクワクを形にしませんか？

お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101783/table/40_1_54c785b028ac151736c78c37496fcb71.jpg?v=202602071251 ]

BAR FiVE担当：小屋・諸江

連絡先：info@10inc.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/barfive_higanaka/

会社名 ： 株式会社10 / 10 Inc.

本社所在地： 東京都中野区東中野1-30-15 スペースM B111

代表者 ： 代表取締役 佐藤 尊紀

設立 ： 2018年5月14日

URL ： https://10inc.co.jp/