プロ野球 西川龍馬選手(オリックス)との初のコラボレーションネックレス 2026年2月にリリース
管理医療機器、家庭用永久磁石磁気治療器の磁気健康ギアブランド 「パワードギア」(運営 : パワードギア株式会社、本社：東京都港区六本木 代表取締役社長 ：斎藤良介)は、オリックス・バファローズ 西川龍馬選手との初のコラボレーションネックレスを、2026年2月にリリースいたします。
契約アンバサダー 西川龍馬選手 (オリックス・バファローズ)
商品の特徴・こだわりポイント
本コラボレーションネックレスは、「Game Ready. 整えて、挑め。」をテーマに、
試合に向けてコンディションとメンタルを整え、最高のパフォーマンスを発揮するための“準備”の時間に寄り添うことを意識して制作しました。身につけることで集中力を高め、自らを奮い立たせるスイッチとなるよう、無駄を削ぎ落とした機能的かつ洗練されたデザインに仕上げています
スペシャルムービーはInstagramにて公開中(https://www.instagram.com/reel/DUIS8FaCd_N/)
西川選手の想いを反映したオリジナルデザイン
西川龍馬選手が好むターコイズブルーをデザインのアクセントとして取り入れ、試合に臨む際の集中力や前向きなマインドを象徴するカラーとして表現しました。シンプルな中にも想いを込めたデザインに仕上げています。
ブランド最高磁力を誇るハイパワー設計
一般的なフェライト磁石と比べて約10倍の磁力を持つネオジウム磁石を使用し、首元に160mT磁石を12個配置。二重構造により合計24個の磁石を搭載することで、首・肩まわりの血行をサポートし、日常のコンディションケアを意識した設計です。
数量限定の特別モデル
本コラボレーションのためだけに制作された限定アイテムとなっており、特別発売いたします
〈商品概要〉
パワードギア Dual Mag ネックレス
カラー：TOP BLACK/ LOOP T.BLUE
サイズ：S 45cm M 50cm L 55cm
【TOP部】SUSL、IP メッキ、POM
【ループ部】 シリコン、POM、ネオジウム磁石
医療機器認証番号：307AGBZX0007000
■医療機器として認証されたパワードギア
一般的なフェライト磁石と比べて約10倍の磁力を持つネオジウム磁石を使用
深層への磁力浸透。コリを改善し、血行促進
二重構造により合計24個の磁石を搭載
販売方法について
本コラボレーションネックレスは、以下2つの販売方法で展開いたします。
１. [直営店]原宿ストアにて先着販売
・販売開始日：2026年2月14日(土)、15日(日)
・販売場所：パワードギア原宿ストア
※限定50本、先着なくなり次第終了
２. [24時間限定]オンライン抽選販売
・抽選受付期間：2026年2月17日(火) 15:00 ～ 2026年2月18日(水) 14:59
・販売サイト：[URL]https://powered-gear.com(https://powered-gear.com/password)
※ログインパスワードは発売と同時にInstagram内ストーリーにて公開
今後、販売スケジュールの詳細や追加情報については、公式Instagramにて随時発信してまいります。
西川 龍馬選手 プロフィール
所属：オリックス・バファローズ
生年月日：1994年12月10日
出身地：大阪府
2016ｰ2023年 広島東洋カープ
2017年 第1回アジア プロ野球チャンピオンシップ日本代表
2023年 セ・リーグ外野手部門ベストナイン受賞
2024年 オリックス・バファローズ
POWER ℃ GEAR (パワードギア) | 医療機器
無限の力、無限の健康へ
POWER°GEARは、革新的な技術で全ての人々に無限の健康と活力を提供し、日本を世界に誇れる健康のパイオニアにします。私たちの製品は、日常生活の質を劇的に向上させ、誰もが自分の限界を超える力を発揮できるようサポートします。
パワードギア株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木二丁目4-9 TRUST VALUE六本木一丁目9階
TEL ：03-6427-1620 FAX ：03-6427-1620
オンランストア
https://powered-gear.com/(https://powered-gear.com)
YouTube
https://www.youtube.com/@powered_gear_official(https://www.instagram.com/powered_gear_official)
https://www.instagram.com/powered_gear_official