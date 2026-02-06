東洋製罐グループとのマッチデー開催のお知らせ

東京サントリーサンゴリアス（サントリーホールディングス（株）スポーツ事業部）東洋製罐グループホールディングス株式会社

東京サントリーサンゴリアスは、2026年2月22日（日）開催のホストゲーム「NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第9節 横浜キヤノンイーグルス戦」を、東洋製罐グループをマッチデーパートナーに迎え、『東洋製罐グループプレゼンツ マッチデー』として実施いたします。

■会社概要

【社名】 東洋製罐グループホールディングス株式会社

【代表者】取締役社長 中村 琢司

【所在地】東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング

【創業】 1917年

【事業内容】

当社グループは、金属、プラスチック、紙やガラスといった様々な素材を加工し、容器を製造する包装容器事業を中心として、容器製造の周辺分野から発展したエンジニアリング・充填・物流事業や鋼板関連事業、機能材料関連事業等を展開し、飲料・食品、生活用品メーカーなどの幅広いお得意先へ製品を供給しております。

【東洋製罐グループホールディングス株式会社URL】https://www.tskg-hd.com/

マッチデーパートナー 東洋製罐グループホールディングス株式会社＝＝２月22日（日） イベント情報ファミリーデイ限定デザイン！オリジナルアルミカップを先着プレゼント！

東洋製罐グループのご協賛で環境負荷に配慮した、東洋製罐グループの特製アルミカップを先着7,000名様にプレゼント！サンゴリアス君ファミリーのデザイン入り！観戦の記念に手に入れよう！

※お一人様1本まで。なくなり次第終了です。

※画像はイメージです。

おはスタ×サンゴリアスコラボイベント開催！！

「おはスタ」レギュラー出演中のやす子さんとおはキッズの来場が決定！ここでしか手に入らないおはスタコラボグッズの販売や、スバにぃのパネルが登場するフォトブースを設置予定！

詳細は続報をお待ちください！

初開催！サンゴリアス君スタンプラリー

こどもから大人まで楽しめる！サンゴリアス君スタンプラリーを開催！選手の等身大パネルを目印に、秩父宮ラグビー場内を回って、スタンプを全て集めよう！

すべて集めた方には、サンゴリアス君のステッカーをプレゼント！

※枚数に限りがございます。なくなり次第終了です。