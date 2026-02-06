東洋製罐グループとのマッチデー開催のお知らせ
東京サントリーサンゴリアスは、2026年2月22日（日）開催のホストゲーム「NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第9節 横浜キヤノンイーグルス戦」を、東洋製罐グループをマッチデーパートナーに迎え、『東洋製罐グループプレゼンツ マッチデー』として実施いたします。
■会社概要
【社名】 東洋製罐グループホールディングス株式会社
【代表者】取締役社長 中村 琢司
【所在地】東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング
【創業】 1917年
【事業内容】
当社グループは、金属、プラスチック、紙やガラスといった様々な素材を加工し、容器を製造する包装容器事業を中心として、容器製造の周辺分野から発展したエンジニアリング・充填・物流事業や鋼板関連事業、機能材料関連事業等を展開し、飲料・食品、生活用品メーカーなどの幅広いお得意先へ製品を供給しております。
【東洋製罐グループホールディングス株式会社URL】https://www.tskg-hd.com/
＝＝２月22日（日） イベント情報
ファミリーデイ限定デザイン！
オリジナルアルミカップを先着プレゼント！
東洋製罐グループのご協賛で環境負荷に配慮した、東洋製罐グループの特製アルミカップを先着7,000名様にプレゼント！サンゴリアス君ファミリーのデザイン入り！観戦の記念に手に入れよう！
※お一人様1本まで。なくなり次第終了です。
※画像はイメージです。
おはスタ×サンゴリアスコラボイベント開催！！
「おはスタ」レギュラー出演中のやす子さんとおはキッズの来場が決定！ここでしか手に入らないおはスタコラボグッズの販売や、スバにぃのパネルが登場するフォトブースを設置予定！
詳細は続報をお待ちください！
初開催！
サンゴリアス君スタンプラリー
こどもから大人まで楽しめる！サンゴリアス君スタンプラリーを開催！選手の等身大パネルを目印に、秩父宮ラグビー場内を回って、スタンプを全て集めよう！
すべて集めた方には、サンゴリアス君のステッカーをプレゼント！
※枚数に限りがございます。なくなり次第終了です。